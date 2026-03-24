Minh Hằng trở lại điện ảnh sau 3 năm, tương tác cùng Nhật Kim Anh gây chú ý

Kể từ khi kết hôn với chồng doanh nhân và đón con đầu lòng, diễn viên Minh Hằng tập trung chăm sóc tổ ấm. Thời gian qua, cô dần trở lại nhiều hơn với các hoạt động nghệ thuật khi con trai cứng cáp.

Mới đây nhất, Minh Hằng trở thành tâm điểm tại buổi khai máy phim điện ảnh Mẹ mìn. Đây là dự án đánh dấu màn tái xuất của người đẹp 8X sau 3 năm từ phim Chị chị em em 2.

Diễn viên Minh Hằng tái xuất điện ảnh sau 3 năm (Ảnh: Bích Phương).

Chia sẻ với phóng viên, Minh Hằng bày tỏ cảm xúc hào hứng khi trở lại màn ảnh rộng. Theo nữ diễn viên, những năm qua cuộc sống gia đình bận rộn khiến cô khó có dịp tái ngộ khán giả điện ảnh. Ngoài ra, cô cũng cân nhắc nhiều lời mời để chọn kịch bản phù hợp.

"Bây giờ tôi đã có gia đình nên việc đóng phim khó khăn hơn ngày xưa. Khi tham gia dự án này, có hôm tôi ra khỏi nhà từ sáng sớm, hoặc về nhà vào tối muộn, không có thời gian chơi cùng con. Nhưng tôi vẫn sắp xếp được. Tôi nghĩ khi mình hạnh phúc và được sống với đam mê, thì mình sẽ là người mẹ vui vẻ", Minh Hằng nói.

Minh Hằng - Nhật Kim Anh - Rima Thanh Vy tại buổi cúng khai máy phim "Mẹ mìn" (Ảnh: Bích Phương).

Nhiều khán giả tò mò về vai diễn mới của Minh Hằng, song cô chưa hé lộ cụ thể. Tại buổi khai máy, Minh Hằng vui vẻ trò chuyện cùng các bạn diễn như Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Phát La...

Đặc biệt, màn hội tụ nhan sắc của bộ ba Minh Hằng - Nhật Kim Anh - Rima Thanh Vy tạo nên điểm nhấn, hứa hẹn là yếu tố thu hút khán giả khi phim ra rạp.

Nhật Kim Anh gắn liền với hình ảnh “nữ hoàng phim truyền hình”, đây là lần hiếm hoi cô góp mặt trong dự án điện ảnh. Trong khi đó, Rima Thanh Vy được mệnh danh là “bông hồng phim kinh dị” thế hệ mới khi từng góp mặt trong loạt phim như Mười: Lời nguyền trở lại, Cám, Cô dâu ma,...

Đạo diễn và dàn diễn viên hào hứng với dự án mới (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Mẹ mìn thuộc thể loại tâm linh, giật gân, do Jack Carry On đạo diễn. Jack Carry On là nhà làm phim trẻ từng thực hiện một số dự án phim ngắn như Ảo tưởng tuổi 17, Điên tối...

Đạo diễn chia sẻ, anh ấp ủ dự án trong 3 năm, nỗ lực quy tụ những gương mặt nổi tiếng. Với kinh nghiệm làm việc trong các dự án mang màu sắc bí ẩn, Mẹ mìn được xem là cơ hội để anh phát huy thế mạnh trong việc xây dựng tâm lý nhân vật, lớp lang kịch tính trong câu chuyện.

“Các diễn viên đều phù hợp với các nhân vật trong phim. Đặc biệt, phim không chỉ có một mà có đến hai nhân vật chính. Tôi muốn phá vỡ cấu trúc quen thuộc của điện ảnh trước đây.

Nhắc đến hình tượng "mẹ mìn", nhiều người thường liên tưởng đến việc bắt cóc trẻ em. Điều này trong phim vẫn được giữ lại ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, cách khai thác sẽ khác là "Mẹ mìn" trong phim có thể "bắt" cả người lớn lẫn trẻ em, theo một nghĩa rộng hơn"”, đạo diễn hé lộ.

Phim dự kiến ra rạp mùa thu năm nay.