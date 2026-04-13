"Mẹ 3 con" Ốc Thanh Vân: Không thấy thiệt thòi, từng hoãn hồ sơ xét NSƯT

Ốc Thanh Vân là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện gần đây cùng MC Nguyên Khang, nữ nghệ sĩ có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống gia đình và hành trình làm nghề.

Với Ốc Thanh Vân, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Mỗi ngày của cô bắt đầu từ 6h để chuẩn bị cho các con đi học. Khoảng thời gian hiếm hoi dành cho bản thân là lúc cô uống cà phê một mình, tạm ngắt kết nối với công việc và gia đình. Sau đó, nếu không phải đến sân khấu tập luyện hay đi quay, cô tranh thủ tập yoga trước khi bắt đầu công việc tại công ty từ khoảng 9h.

Ốc Thanh Vân trong cuộc trò chuyện với MC Nguyên Khang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lịch trình dày đặc kéo dài đến tối với các hoạt động như livestream (phát trực tiếp), đón con và xử lý công việc. Cuối tuần, cô gần như dành trọn cho sân khấu. Nhịp sống bận rộn khiến việc cân bằng giữa gia đình và công việc trở thành thử thách quen thuộc, nhưng nữ nghệ sĩ cho biết vợ chồng cô luôn linh hoạt chia sẻ trách nhiệm.

Với cô, những lần đưa đón con cũng là cách "hẹn hò giản dị". Thay vì tìm không gian riêng khi con cái lớn lên, gia đình cô lựa chọn gắn bó nhiều hơn, ưu tiên những chuyến đi và trải nghiệm có sự đồng hành của các con.

Gia đình Ốc Thanh Vân và Trí Rùa (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong thời gian sinh sống tại Melbourne (Australia) cùng gia đình, Ốc Thanh Vân cho biết nơi đây mang đến cho cô cảm giác yên bình, phù hợp với tính cách của mình. Dẫu vậy, nữ nghệ sĩ khẳng định quê hương vẫn là ưu tiên số một, còn việc yêu thích một nơi khác đơn giản vì nơi đó mang lại cảm giác phù hợp.

Trước những ý kiến cho rằng cô có thể “thiệt thòi” khi tạm gác đam mê để ưu tiên gia đình, Ốc Thanh Vân thẳng thắn: "Tôi chưa bao giờ có cảm thấy như vậy".

Ở tuổi gần 40, cô chọn cách sống không so sánh, không tiếc nuối. Mỗi lựa chọn đều có giá trị riêng, miễn là bản thân cảm thấy trọn vẹn. Dù có những ngày thiếu năng lượng, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan và trân trọng những gì mình đang có.

Nhìn lại hành trình làm nghề, năm 2023, Ốc Thanh Vân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là lời nhắc nhở để cô tiếp tục cống hiến. Dù được nhận xét đạt danh hiệu ở độ tuổi khá sớm, nữ nghệ sĩ cho rằng điều này không phụ thuộc vào tuổi tác mà dựa trên tiêu chí và đóng góp thực tế.

Ốc Thanh Vân gây chú ý khi thay đổi phong cách ở tuổi 42 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ít ai biết, cô từng trì hoãn việc nộp hồ sơ xét duyệt vì những biến cố gia đình. Năm 2017, cha cô qua đời, sau đó là cha chồng và sự ra đi của diễn viên Mai Phương. Những mất mát liên tiếp khiến cô không còn tâm trí nghĩ đến danh hiệu. Phải đến năm 2021, khi tinh thần dần ổn định, cô mới hoàn tất hồ sơ.

Sau hơn 20 năm gắn bó với sân khấu, Ốc Thanh Vân xây dựng cho mình một hành trình đáng ngưỡng mộ, kết hợp giữa đam mê, sự nghiêm túc và bền bỉ. Dù đạt nhiều thành tựu, cô vẫn giữ sự khiêm tốn và thái độ tích cực, trân trọng từng cơ hội biểu diễn.