MC Tuấn Tú "Chiếc nón kỳ diệu": Ở nhà, tôi là người giữ tiền

"Quay hơn 10 lần cảnh cõng bạn diễn, tôi phải đi châm cứu vì bị trẹo lưng"

Tuấn Tú đang gây chú ý khi vào vai Tài phim “Dưới ô cửa sáng đèn” trên VTV. Lúc đọc kịch bản phim, anh có thích ngay?

- Phim Dưới ô cửa sáng đèn của đạo diễn Trịnh Lê Phong kể về cuộc sống của người dân ở một khu tập thể cũ của Hà Nội đang chờ giải tỏa. Ở đây có nhiều số phận khác nhau được khắc họa ở một không gian vừa hoài niệm, vừa đầy biến động. Trong đó, vai diễn Tài mang lại sự vui vẻ, nhẹ nhàng cho bộ phim.

Tôi chưa bao giờ ở khu tập thể nhưng có nhiều họ hàng sinh sống ở đây. Bản thân có đến chơi nhà anh em, cũng chứng kiến một số câu chuyện nhưng khi làm phim này tôi mới hiểu rõ hơn về tình cảm của những người ở nhà tập thể.

Lúc đọc kịch bản phim, tôi khá thích vai Tài, đây không phải vai chính nhưng diễn rất khó. Anh ấy chưa đủ tài năng để bứt phá khỏi khu tập thể, lại có một bà mẹ bị Alzheimer (sa sút trí nhớ - PV), càng khiến nhân vật này bị bó buộc trong hoàn cảnh của mình.

Tài cùng Sinh, Bằng, Diệu, Vân, Nguyệt… đã tạo nên một xã hội thu nhỏ. Ở đó những người xa lạ trở thành người thân, cùng nhau học cách đứng dậy và chữa lành sau mỗi biến cố.

Tuấn Tú (trái) và Thanh Hương trong một cảnh quay ở phim "Dưới ô cửa sáng đèn".

Trong phim anh đóng con trai nghệ sĩ Tú Oanh - một người bị bệnh Alzheimer. Khi diễn xuất, anh và đàn chị có gặp khó khăn gì không?

- Tôi thấy rất may mắn khi đóng cùng nghệ sĩ Tú Oanh, biết chị đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm phim cùng chị. Tú Oanh là người rất yêu nghề, trước mỗi cảnh quay, hai chị em thường trò chuyện để hiểu nhau hơn.

Tú Oanh là người rất sợ bị bệnh Alzheimer, nhà chị ấy cũng có người bị bệnh này nên rất hiểu tâm lý người bệnh. Vì thế, khi đóng đến đoạn tỉnh lại, ánh mắt của chị rất “thần”, lôi kéo được cảm xúc của bạn diễn.

Đóng đoạn hai mẹ con tình cảm, gần gũi đã khó, diễn với một bà mẹ bị sa sút trí nhớ còn vất vả hơn nhiều lần. Khi quay phim, tôi càng thấy thương những ông bố bà mẹ bị bệnh và thương cả những người con đang chăm sóc bố mẹ bị ốm.

Trong phim, cảnh tôi cõng mẹ sau khi bà đi lạc phải quay lại nhiều nhất. Đoạn này quay ở 2 phố dài, vào đúng 12h đêm, đèn đường lung linh, khiến cho khán giả rất thích.

Có một kỷ niệm đáng nhớ là sau khi quay xong, tôi phải… đi châm cứu vì bị trẹo lưng (cười). Thú thực, lâu rồi tôi không cõng ai và đây là cú máy liền, không thể cắt cảnh được nên bản thân đã phải cõng đi, cõng lại bạn diễn hơn 10 lần.

Khi ấy mồ hôi chảy đầm đìa, người khá mệt nhưng khi xem lại tôi thấy rất vui và là cảnh mình ưng nhất.

Ở phim này, anh được đóng cùng dàn diễn viên gạo cội như: NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Quốc Trọng, NSƯT Chí Trung, Tú Oanh và dàn diễn viên trẻ như: Quang Sự, Thanh Hương, Quỳnh Châu, Hoàng Du Ka… Anh thấy hai thế hệ diễn xuất thế nào?

- Ê-kíp phim rất may mắn khi mời được dàn diễn viên gạo cội là người Hà Nội, có nhiều kỷ niệm về Hà Nội xưa cũ vì thế diễn rất hay, có chiều sâu. Các diễn viên trẻ cũng là những người rất chịu khó, tìm tòi để diễn ra chất nhân vật nhất.

Ngoài ra, dàn diễn viên đóng các nhân vật thời thiếu niên cũng gây ấn tượng. Các bạn ấy cũng rất chịu khó đến xem chúng tôi diễn để đóng tốt hơn. Do đó, cuộc sống của những người ở khu tập thể được khắc họa rõ nét, chân thật hơn.

Khi đến quay phim, các anh có nhận được hỗ trợ từ người dân ở khu tập thể? Phản hồi mà anh nhận nhiều nhất sau khi phim chiếu là gì?

- Chúng tôi quay phim ở 3 khu tập thể của Hà Nội. Khi đến quay, người dân rất thích, bà con ở đây chào đón, luôn tạo điều kiện cho đoàn phim.

Với một số cảnh cần diễn viên quần chúng, người dân cũng tham gia trong một số khung hình. Khi vào quay, đạo diễn cũng sửa lại một số lời thoại để thấy đời hơn, hoặc các diễn viên cũng góp ý để thoại gần gũi hơn.

Tôi là người ít sử dụng mạng xã hội, có khi vài tháng tôi mới đăng một status (dòng trạng thái), nhưng mỗi lần chia sẻ hình ảnh về phim Dưới ô cửa sáng đèn, lượt thích và bình luận tăng rõ rệt. Tôi mới thấy rằng, khán giả rất quan tâm đến bộ phim, những gì về khu tập thể cũ của Hà Nội.

Khi xem phim, có khán giả bình luận: “Cậu này đóng giống quá”, “nhiều câu chuyện đúng như đang diễn ra ở khu tập thể vậy”... Có lẽ, phim có cách kể chuyện nhẹ nhàng, không có drama (kịch tính - PV), mang lại nhiều cảm xúc chân thực với khán giả.

Nam diễn viên cho biết, anh được mời vào phim của Trịnh Lê Phong là do hợp vai, không phải do ưu ái.

Trước “Dưới ô cửa sáng đèn”, Tuấn Tú từng góp mặt vào một số bộ phim của Trịnh Lê Phong như: “Anh có phải đàn ông không”, “Người một nhà”… Có ý kiến cho rằng, anh được đạo diễn rất ưu ái?

- Tôi nghĩ là do hợp vai thôi. Ngoài việc là đồng nghiệp, tôi và anh Trịnh Lê Phong còn là bạn, thi thoảng có đi cà phê, tâm sự cùng nhau. Nhưng không phải vì thế mà phim nào của anh ấy, tôi cũng được mời vào.

Có phim anh ấy nói: “Mày không hợp với phim này đâu”, tôi cũng đành chấp nhận. Vì đóng phải hợp chứ vì tình riêng không khéo bị khán giả “ném đá” (cười).

Anh Phong từng nói rằng, trước đây không thích nên không mời tôi làm phim. Ở Anh có phải đàn ông không, vai Duy Anh ban đầu dành cho người khác nhưng sau khi bàn bạc, mọi người thống nhất để tôi thử xem diễn thế nào. Sau đó, anh thấy tôi đóng duyên dáng nên mời vào các vai tiếp theo.

Người đạo diễn sẽ nhìn ra được cách diễn xuất khác nhau của nghệ sĩ. Trước đây tôi hay vào vai giám đốc, doanh nhân, từ khi anh Phong “khám phá”, tôi mới có các vai khác trước như làm nội trợ, chăm mẹ bị bệnh…

Khi phim phát sóng, nhiều khán giả gọi tôi là diễn viên Tuấn Tú thay vì MC Tuấn Tú như trước kia. Sự ghi nhận này khiến tôi rất vui, vì các vai diễn của mình đã được khán giả chú ý.

Tuấn Tú trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

"Tôi phải đánh cược khi nghỉ làm nhà nước, toàn tâm đi đóng phim"

Nhắc đến anh, người ta thường nhớ đến Tuấn Tú của “Chiếc nón kỳ diệu”, anh thích khán giả gọi mình là MC Tuấn Tú hay diễn viên Tuấn Tú?

- Đến bây giờ, tôi vẫn không thay đổi tên trên Facebook, vẫn để là MC Tuấn Tú vì đó là cái tên ban đầu mọi người nhận diện ra mình.

Việc khán giả gọi là MC Tuấn Tú hay diễn viên Tuấn Tú cũng không quan trọng, điều cốt yếu là sau các chương trình, bộ phim tôi để lại dấu ấn thế nào với khán giả.

Tuy nhiên, sau mỗi bộ phim, tôi muốn được mọi người gọi bằng cái tên nhân vật mình đóng, có thể là Duy Anh của Anh có phải đàn ông không?, Tuệ của phim Người một nhà, hay Tài trong phim Dưới ô cửa sáng đèn…

Đôi khi, tôi cũng muốn nói với một số MC, diễn viên trẻ rằng: Đừng ngộ nhận quá về mình, cứ cố gắng cống hiến, các bạn sẽ được công nhận. Giá trị thật sẽ lâu bền hơn việc PR (quảng cáo - PV) bản thân, sống bằng những thứ phù phiếm trên mạng xã hội…

Tuấn Tú có gần 10 năm dừng đóng phim, sau đó quay lại và “lợi hại hơn xưa”, khi có nhiều vai diễn được khán giả ghi nhận. Anh có thấy mình may mắn?

- Tôi thấy mình rất may mắn vì trong 8 năm dừng đóng phim, có nhiều lớp diễn viên trẻ ra trường, nhiều người tài năng, chuyên môn tốt nhưng khi tôi trở lại làm phim vẫn được khán giả “biết mặt đặt tên”.

Khi dừng đóng phim, tôi có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống và không sợ thử cái mới. Bản thân sẵn sàng bỏ công việc có nhiều triển vọng để làm việc khác.

Ví dụ như đang dẫn Chiếc nón kỳ diệu, tôi đã xin nghỉ để vào một kênh truyền hình, đi học thêm Thạc sĩ ở Học Viện An ninh. Sau đó, làm Phó Trưởng đoàn nghệ thuật K02 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, tiếp đó làm Phó trưởng Đoàn nghi lễ của Bộ Công an và Phó Ban Tuyên giáo của Trung ương Đoàn…

Sau cùng, tôi đã nghỉ công việc nhà nước để toàn tâm làm nghệ thuật. Hiện tại, ngoài đi đóng phim, tôi về làm ở công ty về giải trí với anh trai Phan Anh.

Nam MC từng làm nhiều công việc trước khi quay lại làm nghệ thuật.

Khi quyết định từ bỏ một công việc ổn định, có vị trí nhiều người mơ ước, anh có đắn đo nhiều không?

- Có chứ, đó là một sự mạo hiểm, tôi từng đánh cược và suy nghĩ rất nhiều: Nếu mình không thành công thì sao?

Có thời gian tôi xem một số bộ phim truyền hình như: Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng… vì nhớ nghề nên mặt tôi cứ buồn buồn. Bà xã thấy thế hỏi tôi: "Nếu giờ làm phim trở lại, anh có diễn xuất tốt không?". Tôi bảo: "Được chứ!".

Sau đó, có anh Thành bên sản xuất và đạo diễn Nguyễn Danh Dũng mời tôi tham gia vai Quốc của phim Về nhà đi con. Tôi về nói chuyện với vợ, cô ấy nói: "Nếu còn đam mê và thích đóng phim thì anh cứ quyết định đi".

Chính cô ấy và anh trai Phan Anh là người khuyên tôi trở lại làm phim nhưng khi tôi nói chuyện với ông bà hai bên, các cụ khuyên tôi nên ở lại đơn vị cũ làm việc.

Tuy nhiên vì đam mê với phim ảnh, tôi đã xin nghỉ công việc nhà nước để theo đuổi nghệ thuật. Cho đến giờ phút này, tôi thấy không ân hận gì về quyết định này.

Đóng nhiều phim, có vai diễn hay nhưng khán giả thấy dường như Tuấn Tú chưa may mắn với các giải thưởng?

- Trong sự nghiệp làm phim, có nhiều lần tôi nhận đề cử ở các giải thưởng như: Giải Bông sen vàng, VTV Awards, Cánh diều vàng… nhưng cuối cùng, tôi chưa may mắn.

Có lẽ, bản thân vẫn thiếu một cái gì đó, chưa thuyết phục được Ban giám khảo.

Tuy nhiên, tôi không nặng nề về điều ấy mà cho rằng, được góp mặt ở đề cử, được khán giả yêu mến là thành công rồi. Tôi không phải là người muốn giành giật giải thưởng bằng mọi cách mà muốn mọi thứ đến tự nhiên.

Việc chưa được giải thưởng là động lực để tôi diễn tốt hơn. Với nam diễn viên, càng lớn tuổi, càng có độ đằm và hay hơn nên tôi hy vọng mình cũng có những vai diễn thú vị trong thời gian tới.

Tuấn Tú nói rằng, vợ chồng anh có cuộc sống bình thường, không giàu có như nhiều người lầm tưởng.

"Vợ chồng tôi có cuộc sống bình yên, không phải đại gia"

Sau khi trở lại với phim ảnh, anh có được mời đi sự kiện nhiều không? Chuyện kinh tế của gia đình anh thế nào?

- Nếu nghệ sĩ không nổi tiếng thì rất ít vai diễn, kinh tế bị ảnh hưởng nhưng may mắn là phim Về nhà đi con thành công, mọi người nhớ đến Tuấn Tú. Sau đó, tôi cũng được mời tới một số sự kiện, chương trình làm MC nên thu nhập cũng ổn định, duy trì cuộc sống bình thường chứ không giàu có (cười).

Vì làm kinh doanh nên ở nhà, tôi là người giữ kinh tế. Hằng tháng, tôi có đưa cho vợ một khoản để chi tiêu cho gia đình, con cái.

Người ta nói, Tuấn Tú lấy được vợ đại gia nên chỉ đi làm cho vui, không áp lực về tiền bạc? Anh phản hồi gì về thông tin này?

- Ôi thông tin ở đâu thế? Vợ tôi hiện làm ở Ban Quan hệ quốc tế của Tập đoàn dầu khí, là một cán bộ văn phòng bình thường, không như người ta đồn thổi.

Chúng tôi đến với nhau rất tình cờ, không có sự sắp đặt. Khi kết hôn, vợ chồng tôi đều áp lực vì có nhiều tin đồn không đúng sự thật. Có lẽ vì lý do này mà tôi ít dùng mạng xã hội, tôi sợ những thông tin thất thiệt ảnh hưởng đến gia đình mình.

Trước kia, mọi người nghĩ tôi có tham vọng phải lên chức này, chức kia, nếu thế tôi đã không nghỉ việc. Mọi người cũng đồn tôi đi ô tô sang, nhưng bản thân chỉ sở hữu một chiếc xe điện tầm trung. Chúng tôi cũng tự lo nhà cửa, chăm lo con cái vì ông bà hai bên đã về hưu.

Khi mới lấy nhau, chúng tôi ở một chung cư trên đường Lê Văn Lương, sau đó chuyển xuống nhà đất ở Hà Đông (Hà Nội). Nhà tôi không thuê giúp việc, tôi và bà xã chia nhau đưa đón các con đi học. Chúng tôi có một cuộc sống bình dị, đơn giản như mọi người. Khi tôi quay trở lại đóng phim thì không thấy ai đồn thổi gì nữa (cười).

Khán giả tò mò, Tuấn Tú làm bố có khó tính?

- Tôi là một ông bố đáng yêu đấy. Nhà tôi, các con sợ mẹ hơn sợ bố. Ở nhà, tôi cũng thường xuyên vào bếp để nấu ăn cho gia đình. Bản thân hay nấu một số món Tây, được các con khen ngon.

Tính cách mà anh thích nhất ở bà xã là gì?

- Cô ấy là người cởi mở, không giấu chồng điều gì. Có chuyện vui cũng chia sẻ, có chuyện buồn cũng nói với chồng. Nếu có khúc mắc gì, chúng tôi đều giải quyết trong ngày mà không để đến hôm sau.

Đã là vợ chồng thì không tránh khỏi những lúc to tiếng nhưng việc nhường nhịn nhau cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, chúng tôi ít cãi nhau, ai nóng thì người kia im lặng để giảm bớt căng thẳng của đối phương.

Tuấn Tú và bà xã luôn tin tưởng nhau.

Vợ chồng anh có nguyên tắc hôn nhân nào không? Là diễn viên thường hay đóng với đồng nghiệp xinh đẹp, anh có bị bà xã ghen?

- Chúng tôi luôn có sự tin tưởng với nhau. Tôi là diễn viên, thường xuyên diễn cùng nữ đồng nghiệp. Công việc của cô ấy cũng phải tiếp xúc với nhiều người, thậm chí có người nước ngoài nếu chúng tôi không tin nhau thì rất khó để giữ gìn hạnh phúc.

Khi đi làm phim về, tôi cũng hay kể chuyện ở trường quay. Ví dụ như: “Hôm nay anh ôm Thanh Hương đấy”. Cô ấy hỏi ôm thế nào, tôi nói “như anh ôm em thôi” và cô ấy lại cười…

Bà xã cũng thường xuyên xem phim chồng đóng, thi thoảng có cảnh ôm ấp cũng trêu tôi, tạo không khí vui vẻ trong gia đình. Cô ấy cũng từng đến đoàn phim, xem tôi diễn nên rất hiểu công việc của chồng.

Tôi nghĩ, chuyện “phim giả tình thật” chỉ xảy ra ở những người không có sự chuyên nghiệp. Còn chúng tôi sau khi kết thúc cảnh quay thì thoát vai rất nhanh nên không có chuyện “say nắng” bạn diễn khiến vợ hay chồng lo lắng.

Khán giả nhận xét, bà xã Tuấn Tú đẹp hơn thời mới cưới. Nhờ anh chăm sóc vợ tốt hay vì hôn nhân viên mãn nên chị ấy ngày càng trẻ ra?

- Cô ấy chăm chút tỉ mỉ cho sức khỏe của cả nhà và chính mình. Ngoài việc ăn uống khoa học, vợ tôi cũng chịu khó chăm sóc da mặt nên ngày càng trẻ hơn.

Bà xã tôi là người có gu thời trang, tôi cũng thích vợ mặc đẹp. Là diễn viên, thường đóng phim dưới nắng, có đợt quay dài ngày ở thời tiết 40-42 độ nên da tôi đen đi, xấu trai hơn (cười). Dù bằng tuổi nhau, nhiều người nói nhìn tôi già hơn cô ấy.

Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ!

MC Tuấn Tú sinh năm 1984 tại Hà Nội, từng theo gia đình sang New Zealand du học và sinh sống. Anh được biết đến và yêu mến với vai trò MC, người mẫu thời trang và diễn viên. Nam diễn viên từng vượt qua 40 ứng viên để trở thành người dẫn chương trình của Chiếc nón kỳ diệu phát trên VTV và nhiều chương trình khác. Năm 2018, Tuấn Tú được mời dẫn dắt đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Anh tham gia nhiều phim truyền hình như: Blog nàng dâu, Mặt nạ da người, Tóc rối, Về nhà đi con, 11 tháng 5 ngày, Anh có phải đàn ông không?, Nhà mình lạ lắm, Người một nhà, Có anh, nơi ấy bình yên và mới đây là Dưới ô cửa sáng đèn…

Ảnh: Nguyễn Hà Nam