MC Phương Mai tậu nhà mới 200m2, lấn sân làm đạo diễn sự kiện

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Mai cho biết cô vừa hoàn tất thủ tục nhận nhà mới sau thời gian cân nhắc, chọn lựa.

Căn hộ có diện tích 200m2, sở hữu tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn. Nữ MC không tiết lộ giá trị bất động sản nhưng cho biết đây sẽ là nơi cô và con trai bắt đầu một giai đoạn sống mới sau nhiều thay đổi trong những năm gần đây.

Tầm nhìn căn hộ mới rộng 200m2 của MC Phương Mai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phương Mai đang làm việc cùng đội ngũ kiến trúc sư để hoàn thiện thiết kế nội thất. Người đẹp mong muốn không gian sống vừa hiện đại, tiện nghi, vừa đủ ấm cúng cho cuộc sống của hai mẹ con.

Quyết định mua nhà được đưa ra khoảng một năm sau khi cô hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng Tây. Thời gian qua, Phương Mai sống trong căn hộ thuê, tập trung chăm sóc con trai và duy trì công việc trong lĩnh vực giải trí.

Căn hộ mới đánh dấu sự ổn định về đời sống cá nhân của cô. Đồng thời, công việc của nữ MC sinh năm 1990 cũng mở ra chương mới.

Bên cạnh vai trò MC song ngữ và người mẫu, Phương Mai đang dành nhiều thời gian hơn cho công việc sản xuất chương trình. Năm ngoái, cô gây chú ý khi thử sức với vai trò nhà sản xuất, tổng đạo diễn một chương trình kết hợp thời trang và âm nhạc.

Thành công của dự án đầu tay giúp cô tiếp tục theo đuổi lĩnh vực này trong năm nay. Ngày 8/8 tới, Phương Mai sẽ đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm tổng đạo diễn một chương trình tổng hợp thời trang, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn tại Hồ Tràm, TPHCM.

MC Phương Mai hào hứng với việc phát triển ở lĩnh vực đạo diễn, tổ chức sự kiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo nữ MC, công việc mới đòi hỏi khả năng sáng tạo, kết nối và quản lý khối lượng công việc lớn hơn nhiều so với việc dẫn chương trình đơn thuần. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực khiến cô cảm thấy hứng thú vì được trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng ý tưởng và vận hành toàn bộ sự kiện.

Sau những biến cố trong cuộc sống riêng, Phương Mai cho biết cô lựa chọn nhịp sống chậm hơn, tập trung nhiều hơn vào sức khỏe thể chất, tinh thần và việc nuôi dưỡng năng lượng tích cực.

"Càng trải qua nhiều chuyện, tôi càng tin rằng tài sản lớn nhất của con người chính là thân - tâm - trí. Vì vậy, ưu tiên mỗi ngày của tôi luôn là chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần", cô chia sẻ.

Trên mạng xã hội, khán giả thường thấy hình ảnh một Phương Mai năng động với lịch trình tập gym, yoga đều đặn. Người đẹp cho biết cô chủ động loại bỏ những nguồn năng lượng tiêu cực để giữ cho cuộc sống nhẹ nhàng và cân bằng hơn.

MC Phương Mai tự tin với vóc dáng gợi cảm nhờ tập luyện chăm chỉ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhờ duy trì chế độ tập luyện cùng chế độ ăn khoa học, Phương Mai luôn có vóc dáng đẹp, thần thái tươi tắn khi xuất hiện trước công chúng. Nữ MC sở hữu số đo 86-60-96cm.

Song song với những dự án mới, Phương Mai vẫn duy trì hoạt động trong vai trò MC song ngữ tại các sự kiện của doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Ở tuổi 36, nữ MC cho biết cô không còn đặt trọng tâm vào những hào nhoáng bên ngoài mà hướng tới việc xây dựng một cuộc sống ổn định, nhiều trải nghiệm và tạo ra những giá trị bền vững thông qua công việc.

"Tôi thấy mình tràn đầy năng lượng khi được cống hiến hết mình cho công việc. Cuộc sống hiện tại của tôi là niềm vui từ những điều rất giản dị, từ việc sửa sang căn nhà mới cho tới những khoảnh khắc bên con trai", cô bày tỏ.