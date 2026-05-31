Màn ứng xử khiến khán phòng vỗ tay, đưa Hương Giang tới ngôi vị Á hậu

Tối 30/5, chung kết Miss Grand International All Stars 2026 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mùa đặc biệt) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) với sự tham gia của 56 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện Việt Nam, Hương Giang, đã có một đêm thi bùng nổ khi liên tiếp ghi tên vào top 18, top 10, top 5 và cuối cùng giành ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc.

Trong đó, 2 màn ứng xử bằng tiếng Anh đầy cảm xúc và truyền cảm hứng được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp người đẹp Việt Nam ghi điểm trước ban giám khảo và khán giả quốc tế.

Từ giải bình chọn đến cột mốc lịch sử

Ngay từ đầu đêm chung kết, Hương Giang đã cho thấy sức hút mạnh mẽ khi được xướng tên nhận giải World's Choice (Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất).

Hương Giang trình diễn áo tắm ở chung kết Miss Grand All Stars 2026 (Video Grand TV).

Sau đó, cô tiếp tục vượt qua nhiều đối thủ để góp mặt trong top 18, top 10 và top 5. Thành tích này cũng giúp Hương Giang trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên trong lịch sử Miss Grand International (Hoa hậu Hoà bình Quốc tế) lọt vào top 5 của cuộc thi.

Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, đại diện Việt Nam đều nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất của cô lại đến ở phần thi ứng xử khi bản lĩnh, tư duy và câu chuyện cá nhân được thể hiện rõ nét.

“Không ai trên sân khấu này có thể làm điều đó như tôi”

Trong phần thi dành cho top 5, Hương Giang nhận câu hỏi từ giám khảo Omar: “Khán giả bình chọn bằng trái tim của họ, còn giám khảo chúng tôi chấm điểm bằng trách nhiệm. Hãy cho tôi biết điều gì ở bạn mà không một ai trên sân khấu này có thể sao chép được?”.

Để đảm bảo hiểu chính xác nội dung câu hỏi, Hương Giang sử dụng quyền hỗ trợ từ phiên dịch. Tuy nhiên, khi bước vào phần trả lời, cô hoàn toàn sử dụng tiếng Anh.

Hương Giang làm nên lịch sử khi trở thành người chuyển giới đầu tiên giành ngôi Á hậu tại Miss Grand International (Ảnh: Missosology).

Người đẹp nói: “Tôi đứng ở đây không chỉ đại diện cho sắc đẹp. Tôi đại diện cho sự kiên cường và tôi là một người kể chuyện. Câu chuyện của tôi không ai trên sân khấu này có được, nhưng đó không phải điều tôi muốn nói đến.

Điều tôi muốn nhấn mạnh là tôi là một người tiên phong. Tôi đang mở ra cánh cửa cho lịch sử các cuộc thi sắc đẹp. Tôi đang đứng ở đây, trong top 5, với tư cách là thí sinh chuyển giới đầu tiên làm được điều đó.

Tôi đã sẵn sàng để truyền cảm hứng cho tất cả mọi người và không ai trên sân khấu này có thể làm điều đó theo cách của tôi”.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc đã nhận được tràng pháo tay lớn từ khán giả. Thay vì tập trung vào sự khác biệt cá nhân, Hương Giang lựa chọn nhấn mạnh vai trò tiên phong và khát vọng mở đường cho những người đến sau.

Thông điệp này cũng phản ánh hành trình nhiều năm của cô trong việc đấu tranh cho sự công nhận và bình đẳng đối với cộng đồng LGBT (cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới).

“Tôi là một ngôi sao vì tôi tỏa sáng cho mọi người”

Ở vòng thi quyết định dành cho top 3, Hương Giang tiếp tục nhận được câu hỏi chung với đại diện Colombia và Ghana: “Những phẩm chất nào giúp bạn trở thành một ngôi sao và khiến mọi người nhìn thấy điều đó một cách rõ ràng?”.

Hương Giang (giữa) tự tin khi lọt top 3 Miss Grand International All Stars 2026 (Ảnh: Missosology).

Là người thứ 2 bước vào phần thi, Hương Giang có phần hồi hộp trong những giây đầu tiên. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hoàn thành phần trả lời bằng tiếng Anh một cách trọn vẹn.

Người đẹp chia sẻ: “Làm việc trong lĩnh vực này đòi hỏi rất nhiều điều. Và tôi nhận ra rằng sự dũng cảm có thể thay đổi tất cả. Tôi học cách không bỏ cuộc. Và từ khoảnh khắc đó, bạn có thể truyền cảm hứng cho những người đang ở giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời để họ hiểu rằng không có giấc mơ nào là không thể.

Bạn có thể để lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng phía sau mình. Bạn có thể thay đổi thế giới bằng lòng dũng cảm và sự nỗ lực của bản thân. Tôi là một ngôi sao không phải vì tôi chỉ tỏa sáng cho riêng mình. Tôi là một ngôi sao vì tôi tỏa sáng cho mọi người. Tôi thắp sáng con đường để cộng đồng cùng vươn lên. Tôi mở ra những cánh cửa mới để mọi người có thể tin vào chính mình. Đó chính là những phẩm chất mà tôi đại diện”.

Thông điệp về lòng dũng cảm, sự kiên trì và trách nhiệm với cộng đồng đã giúp phần thi của Hương Giang trở nên khác biệt. Nhiều khán giả nhận xét đây là một trong những câu trả lời giàu cảm xúc nhất đêm chung kết.

Hành trình trở lại sau nhiều hoài nghi

Trước khi đến với Miss Grand International All Stars 2026, Hương Giang từng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi quyết định trở lại đấu trường sắc đẹp quốc tế sau hành trình chinh chiến chưa có kết quả cao tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Hương Giang luôn toả ra năng lượng tích cực và tự tin ở các phần thi (Ảnh: Missosology).

Người đẹp cho biết cô lựa chọn chứng minh bằng hành động thay vì tranh luận. Suốt thời gian chuẩn bị, Hương Giang gần như giữ im lặng, tập trung cải thiện hình thể, kỹ năng trình diễn và khả năng giao tiếp quốc tế.

“Không có câu trả lời nào thuyết phục hơn việc khán giả tự nhìn thấy sự thay đổi của tôi qua từng phần thi”, cô từng chia sẻ trước đêm chung kết.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy đã được thể hiện rõ trong suốt cuộc thi, từ phong thái sân khấu, kỹ năng trình diễn đến bản lĩnh ứng xử. Và kết quả Á hậu 2 xứng đáng với những nỗ lực của Hương Giang suốt thời gian qua.

Sinh năm 1991, Hương Giang cao 1,70 m, sở hữu số đo ba vòng 86-62-90cm. Cô được biết đến từ cuộc thi Vietnam Idol 2012 trước khi đăng quang Miss International Queen 2018 - cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới lớn nhất thế giới.

Bên cạnh hoạt động ca hát, Hương Giang còn là nhà sản xuất của nhiều chương trình truyền hình thực tế như The New Mentor, The Next Gentleman hay Hàng xóm mới.

Hương Giang đăng quang Á hậu 2 tại Miss Grand All Stars 2026 (Video: Grand TV).

Việc giành ngôi vị Á hậu 2 tại Miss Grand International All Stars 2026 không chỉ là thành tích cá nhân của Hương Giang mà còn là dấu mốc đáng nhớ đối với đại diện Việt Nam tại một trong những đấu trường sắc đẹp quốc tế được quan tâm nhất hiện nay.

Hơn nữa, hành trình của cô đã góp phần lan tỏa thông điệp về sự bình đẳng, lòng dũng cảm và niềm tin vào khả năng vượt qua mọi giới hạn của bản thân.

Trong một cuộc thi quy tụ nhiều gương mặt nổi bật đến từ khắp nơi trên thế giới, Hương Giang có thể chưa chạm tay tới chiếc vương miện cao nhất. Nhưng với những gì đã thể hiện trên sân khấu Bangkok, cô đã giành được điều quan trọng không kém. Đó là sự công nhận, tình cảm của khán giả và một vị trí đặc biệt trong lịch sử cuộc thi.