Màn tắm mưa gợi cảm tại Hoa hậu Hòa bình Thái Lan nhận “bão lời khen”

Đêm thi quy tụ 77 thí sinh đến từ các tỉnh, thành trên khắp Thái Lan. Một trong những tiết mục nổi bật là màn trình diễn của Hoa hậu Sarunrat Puagpipat cùng dàn thí sinh.

Người đẹp gây ấn tượng với trang phục gợi cảm, kỹ năng vũ đạo và phần biểu diễn trên sân khấu nước được đánh giá là cao trào của chương trình. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc, nước, ánh sáng đã tạo nên một tiết mục xuất sắc cho đêm chung kết.

Màn đồng diễn gợi cảm tại Hoa hậu Hòa bình Thái Lan (Video: Grand TV).

Kết quả chung cuộc, người đẹp Ning Patthama giành vương miện. Chiến thắng của cô được nhận xét là thuyết phục và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Tân hoa hậu năm nay 33 tuổi, hiện hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò ca sĩ, diễn viên và nhà sáng tạo nội dung. Việc cô đăng quang được xem là bất ngờ, bởi trước đó Chủ tịch cuộc thi - Nawat Itsaragrisil - thường ưu tiên các thí sinh dưới 28 tuổi.

Sở hữu chiều cao 1,73m, nhan sắc sắc sảo và phong thái trình diễn tự tin, Ning Patthama được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật. Với danh hiệu này, cô sẽ đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2026, dự kiến tổ chức tại Ấn Độ vào tháng 10 tới.

Top 3 người đẹp của Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 (Ảnh: MGT).

Các danh hiệu á hậu lần lượt thuộc về đại diện Buriram (Á hậu 1 - Angelica DeMaagd), Phuket (Á hậu 2 - Ilin Nabsuk), Saraburi (Á hậu 3 - Natthakitta Kerdkanchiroj) và Sukhothai (Á hậu 4 - Naruemol Chaloemroek). Top 10 còn lại đồng hạng Á hậu 5.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là cuộc thi được tổ chức từ năm 2013. Cuộc thi vốn được định vị là sân chơi đề cao sự giải trí và khác biệt. Đây cũng là điểm giúp cuộc thi ghi dấu ấn khi mới ra mắt. Những năm gần đây, cuộc thi nhiều lần gây tranh cãi với các hình thức tổ chức và tiêu chí chấm điểm.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ yếu tố giải trí cao và những phần trình diễn độc đáo. Trước đêm chung kết, các tiết mục trình diễn áo tắm độc lạ cùng những khoảnh khắc gây tranh luận ở bán kết từng khiến cộng đồng mạng xôn xao.