Màn tái hợp bất ngờ của Võ Hạ Trâm và Nguyễn Văn Chung dịp Tết 2026

Lần tái hợp này, cả hai cùng tạo nên một tác phẩm mới mang đậm tinh thần tri ân: khi lòng biết ơn được lan tỏa sâu rộng hơn, trở thành sợi dây kết nối và gìn giữ giá trị qua các thế hệ.

Với bề dày hơn hai thập kỷ sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là “cha đẻ” của nhiều ca khúc đi cùng ký ức nhiều thế hệ, chạm đến cảm xúc về gia đình, quê hương và lòng biết ơn.

Năm 2025, nhạc phẩm Viết tiếp câu chuyện hòa bình của anh từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong Đại lễ Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam. Ca khúc này đã được Võ Hạ Trâm - nữ ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực, giàu cảm xúc - thể hiện và truyền tải. Sự kết hợp của hai nghệ sĩ vì thế đã tạo nên một tác phẩm vừa chỉn chu về chuyên môn, vừa có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Võ Hạ Trâm cùng Danisa “Viết tiếp câu chuyện tri ân” mùa Tết 2026 (Ảnh: Danisa).

Chính vì vậy, thông tin Nguyễn Văn Chung và Võ Hạ Trâm tái hợp trong dự án mới nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Sự kết hợp không chỉ dừng lại ở một ca khúc, mà mở ra một dự án âm nhạc cùng Danisa - thương hiệu bánh quy bơ nổi tiếng, được xem như món quà biểu trưng cho lòng tri ân mỗi dịp Tết.

Vừa rồi, Danisa đã ra mắt MV Viết tiếp câu chuyện tri ân - tác phẩm được đầu tư chỉn chu cả về nội dung lẫn hình ảnh. Bên cạnh hai nghệ sĩ chủ chốt, dự án còn được nâng tầm chất lượng nghệ thuật với sự góp mặt của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - tên tuổi đứng sau loạt phim điện ảnh nổi tiếng như Tháng năm rực rỡ, Tiệc trăng máu...

Đây không chỉ là một MV Tết, mà là sự giao thoa hài hòa giữa âm nhạc, điện ảnh và giá trị tinh thần, thể hiện cam kết bền bỉ của Danisa trong hành trình viết tiếp những câu chuyện tri ân qua từng thế hệ.

MV “Viết tiếp câu chuyện tri ân” hiện đã được phát hành trên kênh YouTube chính thức của Danisa Vietnam (Ảnh: Danisa).

Thông qua MV, câu chuyện tri ân không thể trường tồn nếu chỉ được lưu giữ như một ký ức của quá khứ, mà cần được tiếp nối bằng những hành động hôm nay để những giá trị tốt đẹp ấy vẫn hiện hữu trong thế hệ mai sau.

Trong bối cảnh một “kỷ nguyên viết tiếp” đang mở ra, khi mỗi người đều đang tự viết nên câu chuyện của riêng mình, tri ân là điều cần được chủ động gìn giữ, bồi đắp và trao truyền qua từng thế hệ.

Tết Nguyên đán là thời điểm thích hợp để tinh thần tri ân được lan tỏa. Đây là lúc gia đình không chỉ quây quần mà còn ôn lại những kỷ niệm đẹp, nhắc nhớ nhau về tình thân, sự biết ơn, để những giá trị này không bị lãng quên giữa guồng quay hối hả của thời đại.

MV "Viết tiếp câu chuyện tri ân” - khi tri ân như một mạch nguồn luôn chảy trong mỗi gia đình

Là chứng nhân và đại diện cho tinh thần tri ân, Danisa thương hiệu bánh quy bơ cao cấp từ Đan Mạch vốn quen thuộc với hàng triệu gia đình Việt Nam đã truyền cảm hứng mạnh mẽ để cùng các nghệ sĩ tạo nên MV đầy ý nghĩa.

Trong MV, chiếc hộp Danisa hiện lên đầy xúc động trong vai trò “chứng nhân” của sự sum vầy, là nơi lưu giữ những kỷ vật nhuốm màu thời gian, trở thành sợi dây kết nối để mạch nguồn yêu thương và lòng tri ân luôn được gìn giữ vẹn nguyên qua các thế hệ.

Hộp bánh Danisa - “chứng nhân” lưu giữ những ký ức của tinh thần tri ân qua bao thế hệ (Ảnh: Danisa).

Bên cạnh điểm sáng nằm ở cách kể chuyện tinh tế với góc nhìn đa thế hệ, MV còn thăng hoa nhờ ca từ khúc chiết cùng giai điệu chạm đến trái tim.

Người xem như tìm thấy chính mình trong hành trình cảm xúc của từng thành viên: từ khoảnh khắc ông bà bồi hồi mở chiếc hộp thiếc cũ tìm lại ký ức, người con thành tâm trao món quà tri ân bố mẹ, cho đến hình ảnh người cháu tái hiện trọn vẹn cử chỉ biết ơn ấy với ông bà mình.

Chính sự tiếp nối tự nhiên này đã tạo nên một sợi dây tiếp nối tri ân mang đậm nét đẹp văn hóa, khẳng định thông điệp: Tri ân không chỉ dừng lại ở việc tri ân thế hệ đi trước mà còn trở thành tấm gương để thế hệ sau học tập. Bởi lẽ, mỗi hành động nhỏ bé hôm nay có thể kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, giữ truyền thống này sống mãi.

Lòng biết ơn từ cha mẹ chính là tấm gương giúp con trẻ viết tiếp qua từng hành động mỗi ngày (Ảnh: Danisa).

Cùng Danisa tiếp nối tinh thần tri ân - mạch nguồn gắn kết các thế hệ (Ảnh: Danisa).

Mùa Tết này, Danisa mang đến MV Viết tiếp câu chuyện tri ân cùng thông điệp biết ơn lan tỏa cho cộng đồng. Bởi khi lòng biết ơn được nuôi dưỡng qua từng thế hệ, đó cũng là lúc những giá trị đẹp nhất của gia đình Việt được thắp sáng.