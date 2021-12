Mặc váy quá gợi cảm, ca sĩ xinh đẹp Leigh-Anne Pinnock vừa đi vừa giữ váy

Dân trí Bất chấp tiết trời mùa đông nước Anh lạnh giá, nữ ca sĩ Leigh-Anne Pinnock vẫn diện váy hở tứ bề khi dự công chiếu phim mới ngày 30/11.

Nhiệt độ ở London, Anh quốc thời điểm này thường dưới 10⁰C vào buổi tối nhưng nữ ca sĩ Leigh-Anne Pinnock vẫn bất chấp lạnh giá và mặc váy hở tứ bề dự công chiếu bộ phim mới Boxing Day.

Ca sĩ xinh đẹp của nhóm Little Mix hút mọi ánh nhìn khi khoe đôi chân thon dài, săn chắc trong bộ váy xẻ cao khi bước trên thảm đỏ buổi ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay của cô hôm 30/11. Đáng chú ý, Leigh-Anne Pinnock chỉ mới đẻ sinh đôi hồi giữa tháng 8.

Leigh-Anne Pinnock tươi tắn dự sự kiện

Xuất hiện tại rạp chiếu phim Curzon Mayfair ở London, Anh quốc để quảng bá phim mới, Leigh-Anne Pinnock là tâm điểm thu hút mọi sự chú ý của phóng viên ảnh. Ngôi sao 30 tuổi trang điểm cầu kỳ, ăn vận "mát mẻ". Đây là dự án điện ảnh lớn của Leigh-Anne Pinnock nên cô rất hồi hộp chờ đợi phản ứng của khán giả.

Leigh-Anne Pinnock vừa đi vừa giữ váy giữa trời đông giá rét.

Đông đảo bạn bè thân thiết của Leigh-Anne Pinnock đã tới chúc mừng cô ra mắt bộ phim mới và bạn trai cô, Andre Gray cũng không thể vắng mặt.

Khi được hỏi liệu diễn xuất có phải đã trở thành ưu tiên chính của Leigh-Anne hay không, ca sĩ cho biết: "Chắc chắn là không, ca hát là niềm đam mê số một của tôi nhưng hiện tại tôi đang yêu thích điện ảnh. Tôi chỉ vui mừng khi được tiếp tục nuôi dưỡng đam mê này và xem rằng những đam mê mới sẽ đưa tôi đến đâu".

Leigh-Anne Pinnock vừa lên chức mẹ của hai em bé sinh đôi và cô chưa tiết lộ giới tính cũng như tên của các con. Nữ ca sĩ xinh đẹp cho biết, cô thật sự bận rộn trong vai trò bà mẹ trẻ và đôi khi chính cô cũng không biết cô đã hoàn thành mọi việc bằng cách nào.

Leigh-Anne Pinnock được đông đảo bạn bè tới chúc mừng ra mắt phim mới.

Leigh-Anne Pinnock là thành viên của nhóm nhạc nữ Little Mix. Nhóm được thành lập sau show truyền hình ăn khách The X Factor mùa thứ 8 và trở thành nhóm nhạc đầu tiên chiến thắng trong show truyền hình này. Little Mix đã bán được hơn 60 triệu đĩa trên toàn thế giới và trở thành một trong những nhóm nhạc nữ có đĩa hát bán chạy nhất mọi thời đại.

Leigh-Anne Pinnock dự sự kiện cùng Little Mix

Pinnock cũng từng thử giọng cho The X Factor trong vai trò ca sĩ solo nhưng không thành công. Khi cô cùng với ba thành viên khác thành lập nhóm nhạc nữ Little Mix, nhóm đã làm nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc đầu tiên giành chiến thắng trong chương trình phiên bản Anh. Cùng với nhóm Little Mix, Leigh-Anne Pinnock đã phát hành sáu album phòng thu và có năm đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Anh.

Leigh-Anne Pinnock không chỉ là ca sĩ, cô còn là một nhạc sĩ trẻ tài năng. Leigh-Anne Pinnock từng sáng tác nhiều bài hát cho nhóm Little Mix và viết ca khúc cho Britney Spears và Iggy Azalea.

Ngôi sao xinh đẹp là biểu tượng thời trang của xứ sương mù. Khi cô ra mắt những mẫu áo tắm mang tên mình, các sản phẩm này bán rất chạy trên khắp nước Anh và được các cô gái trẻ yêu thích.

Little Mix rạng rỡ trên thảm đỏ

Vĩnh Ngọc

Theo DM