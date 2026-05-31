Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Phương Linh khoe sắc vóc gợi cảm khi làm giám khảo

Ngày 30/5, vòng Sơ khảo cuộc thi Miss Cosmo TPHCM 2026 diễn ra với sự tham gia của nhiều nhan sắc nổi bật. Bên cạnh vẻ đẹp hình thể, cuộc thi năm nay đề cao các tiêu chí về thần thái sân khấu, kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, khả năng truyền cảm hứng và tinh thần đại diện cho hình ảnh phụ nữ trẻ thời đại mới.

Hội đồng Ban giám khảo gồm Nguyễn Thanh Phương Đài - Chủ tịch Miss Cosmo TPHCM, Huỳnh Tiên - Phó Chủ tịch Miss Cosmo TPHCM, diễn viên Lý Nhã Kỳ - Trưởng Ban giám khảo, Hoa hậu Phương Linh - Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam...

Không chỉ đóng vai trò “cầm cân nảy mực”, các thành viên Ban giám khảo còn mang đến những chia sẻ thực tế, truyền động lực cho các thí sinh trước khi bước vào hành trình chinh phục cuộc thi.

Hoa hậu Phương Linh xuất hiện nổi bật với chiếc đầm cúp ngực tông xanh đậm, phần tà dài bay bổng, phong cách trẻ trung nhưng không kém phần sắc sảo.

Cô chia sẻ: “Tôi mong muốn các bạn thí sinh luôn tự hỏi vì sao mình bắt đầu hành trình này và điều gì khiến danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ có ý nghĩa với bản thân. Khi tìm được câu trả lời, đó sẽ là động lực giúp các bạn vững vàng trước mọi thử thách”.

Trưởng Ban giám khảo Lý Nhã Kỳ cho biết, cô đặc biệt ấn tượng với nguồn năng lượng tích cực mà các thí sinh mang đến. Nữ doanh nhân kỳ vọng các ứng viên sẽ mạnh dạn thể hiện màu sắc riêng thay vì cố gắng trở thành bản sao của bất kỳ ai.

“Tôi mong nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ hiện đại với đầy đủ nội tại, nhan sắc, tư duy, bản lĩnh và cá tính. Đó mới là những giá trị có thể giúp các bạn đi xa trên hành trình này”, Lý Nhã Kỳ nói.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi không tìm kiếm một cô gái chỉ có ngoại hình nổi bật, mà còn mong muốn nhìn thấy ở các thí sinh bản lĩnh, tư duy hội nhập và khả năng đại diện cho hình ảnh phụ nữ trẻ thời đại mới.

“Điều khiến chúng tôi bất ngờ chính là chất lượng thí sinh năm nay đồng đều hơn kỳ vọng. Các bạn không chỉ đầu tư về hình ảnh mà còn có sự chuẩn bị nghiêm túc về kỹ năng, tư duy và khả năng truyền tải câu chuyện cá nhân”, Chủ tịch Miss Cosmo TPHCM chia sẻ.

Theo thể lệ cuộc thi, các thí sinh được tự do lựa chọn trang phục phù hợp với cá tính riêng nhưng vẫn đảm bảo tinh thần trẻ trung, hiện đại và hội nhập. Trong phần thi, thí sinh catwalk trên nền nhạc do Ban tổ chức chuẩn bị, sau đó lần lượt giới thiệu bản thân và trả lời câu hỏi trực tiếp từ Hội đồng Ban giám khảo.

Nhiều thí sinh còn chủ động mang đến các màn thể hiện tài năng nhằm tạo dấu ấn riêng, từ ca hát, nhảy múa, diễn xuất, giới thiệu dự án cá nhân đến phần giới thiệu bằng ngoại ngữ.

Năm nay, cuộc thi có sự góp mặt của nhiều ứng viên là MC, người mẫu, diễn viên, doanh nhân, sinh viên đến từ các trường đại học danh tiếng và những gương mặt đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Nổi bật trong số đó là cặp chị em song sinh Nam Anh - Nam Em.

Trong phần giao lưu với Ban giám khảo, cả hai đã chia sẻ về động lực tham gia cuộc thi cũng như định hướng của bản thân trong tương lai. Nam Em còn bất ngờ thể hiện một đoạn ca khúc quen thuộc bằng chất giọng ngọt ngào, mang đến nhiều cảm xúc cho khán phòng.

Cặp chị em song sinh Nam Anh - Nam Em gây chú ý tại vòng Sơ khảo (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh ngoại hình và kỹ năng trình diễn, nhiều thí sinh còn mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình vượt qua giới hạn, hoàn cảnh của bản thân, khát vọng cống hiến cho cộng đồng và mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin và độc lập.

Sau vòng Sơ khảo, các thí sinh được lựa chọn sẽ tiếp tục bước vào chuỗi hoạt động đồng hành, rèn luyện kỹ năng, thi tài năng, thời trang, hoạt động cộng đồng và nhiều thử thách chuyên sâu trước khi tiến đến đêm chung kết diễn ra vào ngày 19/6.