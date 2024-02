Ngày 22/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Hwang Jung Eum và đại gia Lee Young Don đang trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn. Cặp đôi kết hôn từ năm 2016 và có 2 con chung. Hai người từng đệ đơn ly hôn vào năm 2020 nhưng sau đó, họ đã tái hợp và có thêm đứa con thứ hai.

Hwang Jung Eum đang làm thủ tục ly hôn chồng, doanh nhân Lee Young Don (Ảnh: Chosun.

Trước khi thông báo đệ đơn ly hôn chồng lần hai, diễn viên Cô nàng xinh đẹp chia sẻ hôn nhân là điều cô hối tiếc nhất và úp mở việc cô không hạnh phúc.

Theo tờ Mydaily, Hwang Jung Eum ngầm xác nhận, cô và chồng chia tay do doanh nhân họ Lee thiếu chung thủy sau khi có một bình luận trên mạng xã hội khẳng định, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên tan vỡ do phía Hwang Jung Eum. Người này cho rằng chồng của Hwang Jung Eum là người tốt, luôn quan tâm tới gia đình.

Nội dung bình luận gây xôn xao mạng xã hội xứ Hàn: "Tôi hiểu anh Young Don (chồng cũ của Hwang Jung Eum). Thành thật mà nói, người đàn ông có năng lực và nhiều tiền, không ai hài lòng với người phụ nữ. Nếu không chấp nhận việc người đàn ông giàu có ngoại tình thì đừng hẹn hò với họ".

Sau khi đọc được bình luận, nữ diễn viên đã đáp trả đanh thép: "Để tôi nói nhé, tôi giàu gấp 1.000 lần anh ấy. Bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. Theo logic của bạn, giờ tôi kiếm được nhiều tiền hơn là tôi có quyền phản bội anh ấy đúng không? Thật buồn cười".

Hwang Jung Eum cũng tiết lộ trong một bình luận: "Chắc chắn không ai thích hẹn hò với người mà chúng ta biết rằng, người đó sẽ lừa dối mình. Tôi đã kìm nén và tha thứ cho anh ta một lần...".

Những chia sẻ thẳng thắn của Hwang Jung Eum nhận được sự ủng hộ của cư dân mạng tại Hàn Quốc. Hwang Jung Eum là một trong những nữ diễn viên thế hệ 8X nổi tiếng, tài năng của điện ảnh xứ Hàn. Cô nhận cát-xê đóng phim ấn tượng và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu.

Nữ diễn viên tài năng, thành đạt nhưng thiếu may mắn trong tình yêu

Trước khi trở thành diễn viên, Hwang Jung Eum từng là thành viên trong nhóm nhạc thần tượng Sugar. Ngôi sao sinh năm 1984 gia nhập làng giải trí vào năm 2001. Khi đó, Sugar là nhóm nhạc được yêu thích, nhưng Hwang Jung Eum chỉ là nhân vật mờ nhạt trong nhóm.

Chỉ sau khi tách nhóm và chuyển sang đóng phim, Hwang Jung Eum mới thực sự trở thành ngôi sao. Sau nhiều năm miệt mài vào các vai phụ với mức thù lao khiêm tốn, Hwang Jung Eum một bước trở thành ngôi sao nhờ thành công của phim truyền hình Gia đình là số 1. Với nét diễn xuất duyên dáng và hài hước, nữ diễn viên nhanh chóng được khán giả yêu thích.

Hwang Jung Eum xuất thân là một ca sĩ trước khi chuyển sang diễn viên (Ảnh: News).

Gia đình là số 1 chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1984. Nữ diễn viên từng kể, trước khi tham gia bộ phim, cô có cuộc sống rất khó khăn và nợ nần ngập đầu. Tuy nhiên, bộ phim đã giúp Hwang Jung Eum nhận mức cát-xê kỷ lục 1,2 tỷ won (hơn 22 tỷ đồng).

Thành công của Gia đình là số 1 cũng giúp Hwang Jung Eum có được nhiều hợp đồng quảng cáo và lọt vào mắt xanh của các đạo diễn. Các bộ phim sau đó thành công của cô gồm Secret, She was pretty (Cô nàng xinh đẹp), Endless love, Kill me heal me.

Trái với sự nghiệp rực rỡ, đường tình cảm của cô rất trắc trở. Trước khi lập gia đình với đại gia ngành thép, cô từng có mối tình 10 năm với nam ca sĩ Kim Yong Joon, thành viên nhóm SG Wannabe. Chuyện tình của họ từng tiêu tốn giấy mực truyền thông.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2006. Sau đó, Hwang Jung Eum và Kim Yong Joon cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế We got married. Họ nhanh chóng được khán giả đẩy thuyền và công khai tình cảm. Song, mối quan hệ 10 năm của họ cuối cùng tan vỡ mà không có một đám cưới.

Hwang Jung Eum và bạn trai cũ Kim Yong Joon từng có 10 năm yêu nhau (Ảnh: Newsen).

Hwang Jung Eum thừa nhận, chuyện tình với Kim Yong Joon mang đến cho cô nhiều nước mắt. Nữ diễn viên từng không ít lần đau lòng vì tính cách vô tâm, thói ghen tuông của bạn trai.

"Có những lúc, anh ấy (Kim Yong Joon) khiến tôi mệt mỏi nhưng anh ấy vẫn là người duy nhất ở bên tôi. Chúng tôi cứ chia tay rồi lại làm lành, dù vậy chẳng lần nào được quá một tuần. Tôi không thích những việc Yong Joon làm, nhưng tôi lại thích con người anh ấy", cô kể lại.

Sau 10 năm bên nhau với nhiều lần "gương vỡ lại lành", cuối cùng, họ quyết định chia tay để có cuộc sống mới. Năm 2015, Hwang Jung Eum thông báo cô và Kim Yong Joon không còn hẹn hò.

Vài tháng sau đó, nữ diễn viên bắt đầu mối quan hệ với doanh nhân họ Lee và tiến tới hôn nhân với đại gia ngành thép vào năm 2016. Đám cưới của họ diễn ra hoành tráng tại khách sạn hạng sang ở Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 2/2016 với sự tham gia của những ngôi sao hàng đầu làng giải trí xứ Hàn.

Trong đám cưới, cô dâu khoác chiếc váy cưới lộng lẫy, cười rạng rỡ khi cuối cùng cũng đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình. Sau khi lập gia đình, Hwang Jung Eum chủ động gác lại đam mê nghệ thuật để chăm sóc gia đình.

Hwang Jung Eum làm đám cưới với doanh nhân họ Lee vào năm 2016 sau chưa đầy một năm tìm hiểu (Ảnh: Newsen).

Một năm sau đám cưới, cô sinh con trai đầu tiên. 2 năm sau khi sinh con, Hwang Jung Eum xuất hiện trở lại trên phim trường và được khen ngợi ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Cô cũng chia sẻ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng, thường xuyên đăng ảnh về gia đình nhỏ trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, tới tháng 9/2020, Hwang Jung Eum bất ngờ tuyên bố ly hôn chồng đại gia sau 4 năm chung sống, lý do chia tay không được hé lộ. Đầu năm 2021, Hwang Jung Eum thông báo tái hợp với chồng.

Phía công ty của nữ diễn viên cho biết: "Hwang Jung Eum đã thấu hiểu sự khác biệt với chồng trong quá trình ly hôn và quyết định tiếp tục mối quan hệ sau một cuộc nói chuyện sâu sắc". Sau khi tái hợp, họ có thêm cậu con trai thứ hai.

Nói về quyết định tái hợp với chồng trong một chương trình năm 2023, nữ diễn viên cho biết: "Tôi quyết định tái hợp do vẫn còn tình cảm với ông xã. Sau đó, tôi để ý thấy Young Don cũng không còn làm một số việc mà tôi chán ghét".

3 năm sau, gia đình Hwang Jung Eum lại đứng trước nguy cơ tan vỡ khi nữ diễn viên chủ động đệ đơn ly hôn chồng và úp mở việc doanh nhân họ Lee thiếu chung thủy.