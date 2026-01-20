Từ lời kêu gọi đầy chân thành, nam diễn viên bất ngờ nhận được hơn 10 triệu NDT (gần 38 tỷ đồng) tiền quyên góp từ công chúng.

Mới đây, Lý Á Bằng đăng tải một video phỏng vấn, chia sẻ việc Bệnh viện Nhi Thiên sứ Yên Nhiên (Bắc Kinh, Trung Quốc) do anh điều hành đang đối mặt nguy cơ phải chuyển địa điểm, thậm chí đóng cửa vì khoản nợ hơn 20 triệu NDT (hơn 75 tỷ đồng) tiền thuê mặt bằng.

Lý Á Bằng nhận được sự cảm thông và ủng hộ của khán giả hâm mộ (Ảnh: Sina).

Bệnh viện Nhi Thiên sứ Yên Nhiên được Lý Á Bằng và vợ cũ - ca sĩ nổi tiếng Vương Phi - sáng lập. Trong hơn 10 năm hoạt động, bệnh viện đã thực hiện khoảng 11.000 ca phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch, trong đó 7.000 ca hoàn toàn miễn phí.

Địa điểm bệnh viện được thuê từ năm 2009. Đến năm 2019, khi hợp đồng thuê 10 năm hết hạn, chủ nhà yêu cầu tăng giá thuê. Sau đại dịch Covid-19, hoạt động của bệnh viện gần như đình trệ, dẫn đến khó khăn tài chính kéo dài.

Lý Á Bằng cho biết trong 5 năm qua, anh đã thanh toán cho chủ nhà khoảng 25 triệu NDT (hơn 94 tỷ đồng), còn khoản nợ 26 triệu NDT (gần 98 tỷ đồng) là phần tiền thuê tăng thêm mà anh không đủ khả năng chi trả.

Do không trả được tiền thuê, chủ nhà đã khởi kiện. Tháng 3/2025, tòa án ra phán quyết yêu cầu bệnh viện phải di dời, đồng thời thanh toán tiền thuê còn thiếu và tiền phạt, tổng cộng hơn 26 triệu NDT.

Nam diễn viên thừa nhận chấp nhận phán quyết của tòa án, đồng thời cho biết suốt 5 năm qua anh luôn giằng co giữa việc tiếp tục duy trì bệnh viện hay buộc phải đóng cửa, tự nhận rằng “hoài bão đã vượt quá năng lực của bản thân”. Lý Á Bằng bày tỏ mong muốn hoàn thành những ca phẫu thuật còn dang dở cho các bệnh nhi trước khi bệnh viện ngừng hoạt động.

Lý Á Bằng rơi vào cảnh nợ nần nhiều năm nay nhưng anh luôn cố gắng theo đuổi các hoạt động thiện nguyện (Ảnh: Sina).

Những tâm sự chân thành của Lý Á Bằng đã nhận được sự cảm thông lớn từ công chúng. Nhiều khán giả cho biết họ thay đổi cách nhìn về nam diễn viên và kêu gọi chung tay quyên góp để tiếp tục hành trình chữa bệnh miễn phí cho trẻ em.

Tính đến ngày 17/1, số lượt quyên góp đạt khoảng 180.000 lượt, với tổng số tiền vượt 10 triệu NDT. Theo đánh giá của bệnh viện, số tiền này đủ để thực hiện thêm hơn 1.200 ca phẫu thuật cho trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch.

Sau đó, Lý Á Bằng xuất hiện trên một buổi livestream (phát sóng trực tuyến) với đôi mắt đỏ hoe, xúc động chia sẻ: “Được mọi người yêu thương như vậy, tôi thực sự rất biết ơn”.

Nam diễn viên cũng nhấn mạnh, toàn bộ số tiền khán giả đóng góp sẽ được chuyển vào Quỹ Thiên thần Yên Nhiên, dùng cho hoạt động phẫu thuật và hỗ trợ y tế, không sử dụng để trả tiền thuê mặt bằng. Anh cam kết công khai, minh bạch việc giải ngân.

Lý Á Bằng từng là diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ trước khi chuyển hướng làm doanh nhân (Ảnh: Sina).

Lý Á Bằng từng nổi tiếng với vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu, cùng nhiều tác phẩm như Tiếu ngạo giang hồ, Thiên hạ đệ nhất. Anh được xem là một trong những diễn viên “vàng” của thế hệ 7X trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

Từ năm 2014, Lý Á Bằng rời làng giải trí để kinh doanh nhưng liên tục thất bại, từng nhiều lần tuyên bố phá sản. Dù vậy, nam diễn viên cho biết vẫn tin rằng việc “liều lĩnh thử lại” là cách duy nhất để thoát khỏi nợ nần. Đáng chú ý, trong giai đoạn khó khăn, anh vẫn duy trì các hoạt động từ thiện.

Do kinh doanh thua lỗ, Lý Á Bằng rơi vào vòng xoáy nợ nần và từng bị tòa án cưỡng chế thi hành án số tiền lên tới 40 triệu NDT (hơn 150 tỷ đồng).

Năm 2023, anh bị đưa vào danh sách người thất tín tại Trung Quốc, bị hạn chế vay vốn và di chuyển bằng đường hàng không. Áp lực tài chính kéo dài được cho là đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của nam diễn viên.

Theo Sina, khối tài sản từng được ước tính khoảng 1 tỷ NDT (gần 3.800 tỷ đồng) của Lý Á Bằng đã nhanh chóng “bốc hơi”. Anh phải bán biệt thự, siêu xe, tiết giảm chi tiêu và thuê nhà ở tạm. Những năm gần đây, nam diễn viên thường xuyên livestream bán hàng để mưu sinh.