Lưu Hương Giang tuổi 43: “Tôi tự tin với ngoại hình hiện tại”

Xuất hiện tại sự kiện khai trương một thương hiệu làm đẹp của một người bạn ở Hà Nội, Lưu Hương Giang gây chú ý với diện mạo trẻ trung, gợi cảm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nữ ca sĩ cho biết, cô cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân khi bước sang tuổi 43. “Mọi người nhận xét tôi đằm thắm hơn, đàn bà hơn. Tôi nghĩ ngoài tuổi 40, phụ nữ thay đổi rất nhiều về nhân sinh quan”, cô nói.

“Tôi biết mình có nếp nhăn rồi, nhưng tôi yêu phiên bản hiện tại của mình”, ca sĩ Lưu Hương Giang chia sẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo nữ ca sĩ, vẻ ngoài của một người phụ nữ không chỉ đến từ chăm sóc nhan sắc mà còn phản chiếu nội tâm bên trong. Chính vì vậy, dù thừa nhận bản thân vẫn già đi theo thời gian, cô cho rằng điều khiến khán giả cảm nhận sự khác biệt của cô nằm ở năng lượng và tinh thần hiện tại.

“Tôi biết mình có nếp nhăn rồi, nhưng tôi yêu phiên bản hiện tại của mình. Đây là giai đoạn tôi tự tin và hài lòng với vẻ đẹp ngoại hình của bản thân nhất”, cô bày tỏ.

Trước những bình luận trên mạng xã hội về chuyện nhan sắc hay nghi vấn can thiệp thẩm mỹ, Lưu Hương Giang cho biết cô vẫn đọc và lắng nghe ý kiến của khán giả, song lựa chọn tiếp nhận những điều tích cực.

“Nói là không quan tâm thì không đúng. Tôi vẫn đọc bình luận của mọi người. Nhưng đến giai đoạn này, tôi nghĩ chỉ có mình hiểu bản thân nhất. Những gì tích cực thì tôi tiếp nhận, còn điều tiêu cực thì tôi không để ảnh hưởng quá nhiều”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Khi được hỏi phụ nữ sau tuổi 40 nên cố giữ vẻ trẻ trung hay chấp nhận dấu hiệu tuổi tác, Lưu Hương Giang cho rằng không có ranh giới rõ ràng giữa hai lựa chọn này.

Theo nữ ca sĩ, là phụ nữ, hầu như ai cũng muốn mình trẻ hơn tuổi thật. Nhưng cô cảm thấy mỗi người nên chọn cách sống khiến bản thân thấy vui vẻ, không nên quá đặt nặng việc cố gắng để trẻ hơn tuổi thật, bởi tuổi nào cũng có sự đáng yêu riêng.

Nhan sắc Lưu Hương Giang ở tuổi 43 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo giọng ca Đừng ngoảnh lại, ở hiện tại cô ưu tiên hình ảnh tinh tế, lịch sự và điềm đạm thay vì cố gắng chạy theo vẻ ngoài trẻ trung bằng mọi giá. Gu thời trang, cách trang điểm hay phong thái xuất hiện trước công chúng của cô cũng thay đổi theo hướng nhẹ nhàng hơn.

Nói về bí quyết giữ gìn nhan sắc, Lưu Hương Giang cho rằng vẻ đẹp của phụ nữ đến một nửa từ tinh thần và một nửa từ sự chủ động chăm sóc bản thân.

“Phụ nữ bây giờ có rất nhiều cách để duy trì nhan sắc. Điều quan trọng là phải giữ tinh thần tích cực và biết chăm sóc chính mình. Không thể chỉ để mọi thứ tự nhiên hoàn toàn được”, cô bày tỏ.

Nữ ca sĩ tiết lộ, cô duy trì thói quen ngủ trước 22h, thức dậy lúc 6h sáng, uống nước ấm pha chanh, mật ong và ăn 2 bữa mỗi ngày.

Ngoài ra, việc chăm sóc da hay đi spa không phải áp lực mà là khoảng thời gian cô tận hưởng cho riêng mình. Hương Giang thường chọn dưỡng da ở những cơ sở làm đẹp của bạn bè, nơi cô hiểu rõ về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

“Tôi xem việc làm đẹp là niềm vui chứ không phải nghĩa vụ. Mỗi ngày duy trì một chút sẽ tạo thành thói quen tốt”, cô nói.

Lưu Hương Giang và người bạn thân thiết Hiền Nguyễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời gian gần đây, Lưu Hương Giang ít xuất hiện trên sân khấu hơn trước, dành nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định cô chưa bao giờ rời xa âm nhạc.

“Tôi vẫn làm nhạc, vẫn có đam mê với sân khấu. Có thể tôi xuất hiện ít hơn để giữ năng lượng sáng tạo và để mỗi lần trở lại sẽ là một hình ảnh mới mẻ hơn với khán giả”, cô chia sẻ.

Giọng ca sinh năm 1983 cũng tiết lộ đang chuẩn bị các dự án âm nhạc mới và hy vọng có thể sớm tái ngộ khán giả trong thời gian tới.