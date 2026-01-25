Lưu Hương Giang lên tiếng khi bị mỉa mai "ngoại hình khác xưa"

Trước đó, Lưu Hương Giang đăng tải đoạn video thể hiện ca khúc Dư âm trong album Tiếng dương cầm và em. Trong video, nữ ca sĩ xuất hiện với hình ảnh trầm lắng, nhiều suy tư và thể hiện ca khúc cảm xúc.

Tuy nhiên, thay vì tập trung vào phần âm nhạc, một bộ phận khán giả để lại nhiều bình luận xoay quanh ngoại hình của cô, trong đó có ý kiến cho rằng gương mặt nữ ca sĩ đã thay đổi và không còn nét duyên dáng như xưa.

Nhan sắc của Lưu Hương Giang khi thể hiện ca khúc "Dư âm" nhận được nhiều chú ý (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mới đây, Lưu Hương Giang chia sẻ thẳng thắn về việc thường xuyên bị bình phẩm ngoại hình. Nữ ca sĩ cho biết, cô sẵn sàng tiếp nhận mọi góp ý liên quan đến âm nhạc, còn với những nhận xét về nhan sắc thì "xin phép bỏ qua".

"Tôi xin tiếp nhận nhưng những góp ý về nhan sắc thì tôi xin phép bỏ qua. Nếu ngày nào bạn cũng phải nghe những lời góp ý, thậm chí mỉa mai về ngoại hình, thì rút kinh nghiệm thế nào, hay chỉ khiến bản thân tổn thương và kém tự tin hơn?", cô chia sẻ.

Theo Lưu Hương Giang, điều quan trọng với cô ở thời điểm hiện tại là cảm thấy hài lòng và yêu phiên bản của chính mình. Nữ ca sĩ cho biết may mắn là bản thân không quá "yếu bóng vía" trước những bình luận tiêu cực. Cô mong trong những ngày cuối năm, mọi người có thể dành cho nhau những lời nói tích cực, cùng thưởng thức âm nhạc trong tinh thần nhẹ nhàng.

Phong cách trẻ trung của Lưu Hương Giang ở tuổi 43 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Liên quan vấn đề trên, trong một talkshow với MC Nguyên Khang, Lưu Hương Giang thừa nhận có thời điểm cô từng muốn rời xa mạng xã hội vì áp lực từ những bình luận tiêu cực, đặc biệt là các ý kiến bàn tán về ngoại hình.

"Mọi người có quyền vào trang cá nhân của tôi để nói điều họ muốn. Nhưng là người làm nghệ thuật, không ai đăng ảnh lên mà mong bị soi xét hay miệt thị", cô nói.

Nữ ca sĩ kể, cô từng nhận được lời khuyên từ bạn bè về việc nên chỉnh sửa ngoại hình do có nhiều "lời ra tiếng vào", thậm chí gắn với yếu tố phong thủy.

"Tôi chỉ sửa mũi, nhưng nhiều người lại cho rằng tôi "đập mặt xây lại", hay thắc mắc vì sao phẫu thuật phẩm mỹ xong lại không đẹp hơn", Lưu Hương Giang nói.

Sau chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Lưu Hương Giang được nhiều khán giả nhận xét có sự thay đổi rõ rệt về hình ảnh. Nữ ca sĩ xuất hiện với phong cách thời trang hiện đại, trẻ trung hơn trước, mang đến cảm giác tươi mới và tự tin.

Mối quan hệ thân thiết của Lưu Hương Giang và Phương Vy Idol sau chương trình "Chị đẹp" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau biến cố hôn nhân, Lưu Hương Giang chọn cách sống kín tiếng hơn về đời tư. Dù vẫn đều đặn ra mắt sản phẩm âm nhạc, tham gia các chương trình và sự kiện giải trí, nữ ca sĩ hiếm khi nhắc đến chuyện cá nhân. Thay vào đó, cô tập trung vào các dự án âm nhạc và hành trình làm nghề của riêng mình.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Lưu Hương Giang từng chia sẻ: "Dù hoàn cảnh nào, mình cũng phải tự khám phá bản thân, tự đi một mình để biết mình đến đâu. Phải giữ nội tâm vững vàng. Nếu không có chỗ dựa, mình vẫn phải làm tốt cho chính mình. Hãy để tôi được độc lập và đừng gắn tên tôi với bất cứ điều gì của quá khứ".