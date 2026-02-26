Lưu Hiểu Khánh vào vai thiếu nữ 16 tuổi, khoá môi bạn diễn kém 30 tuổi

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh hôn dưới gốc đào trong phim ngắn Cẩm Tú An Nhiên lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự chú ý lớn. Ở tuổi 76, Lưu Hiểu Khánh vào vai cô gái trẻ làm nghề thêu và có cảnh quay tình cảm với nam diễn viên Kim Gia, người kém bà khoảng 30 tuổi.

Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi có cảnh "khoá môi" bạn diễn kém 30 tuổi trong phim "Cẩm Tú An Nhiên" (Ảnh: Sohu).

Theo một số nguồn tin, nụ hôn trong phim do chính nữ diễn viên chủ động đề xuất nhằm tăng tính chân thực cho nhân vật. Tuy nhiên, sự chênh lệch tuổi tác rõ rệt giữa hai diễn viên khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến.

Một bộ phận khán giả cho rằng việc nữ diễn viên lớn tuổi đảm nhận vai thiếu nữ và thực hiện cảnh thân mật là khó thuyết phục, dù có sự hỗ trợ của hóa trang và kỹ xảo. Ngược lại, nhiều ý kiến khen ngợi tinh thần dấn thân và nỗ lực phá vỡ định kiến tuổi tác trong ngành giải trí.

Thực tế, Lưu Hiểu Khánh vốn nổi tiếng với việc thường xuyên nhận các vai trẻ hơn tuổi thật. Bà từng đóng cặp với bạn diễn nhỏ hơn nhiều tuổi trong các tác phẩm như Băng tuyết truy kích 2, Tùy Đường anh hùng.

Đặc biệt, vai diễn để đời của bà trong phim truyền hình dài tập Võ Tắc Thiên từng gây tiếng vang khắp châu Á. Khi đảm nhận vai Võ Tắc Thiên từ thời thiếu nữ đến lúc đăng cơ, bà đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn được đánh giá cao về ngoại hình lẫn diễn xuất. Tác phẩm khi đó đạt tỷ suất người xem kỷ lục 34,7%.

Ở tuổi 76, Lưu Hiểu Khánh vào vai Võ Tắc Thiên năm 14 tuổi trong dự án mới (Ảnh: Sina).

Chia sẻ về việc “cưa sừng làm nghé”, Lưu Hiểu Khánh từng nói bà tự tin khi vào vai nữ sinh tuổi teen vì đã trải qua giai đoạn đó và hiểu tâm lý nhân vật. Theo bà, việc hóa thân thành những nhân vật già nua mới là thử thách lớn hơn.

Khi được hỏi về việc kết đôi với bạn diễn kém tuổi, Lưu Hiểu Khánh giải thích: "Mỗi vai diễn đều phản ánh bản thân, nhân vật và phản ánh thời đại. Nhân vật nào tôi chưa thử qua, tôi đều muốn thử sức".

Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên tiếp tục tái xuất với vai Võ Tắc Thiên trong dự án Huyền thoại Võ Tắc Thiên, trong đó bà đảm nhận nhân vật từ năm 14 tuổi cho tới khi về già.

Theo thông tin hậu trường, bộ phim dài 80 tập được hoàn thành trong thời gian ngắn, khiến bà phải làm việc hơn 16 tiếng mỗi ngày. Để chuẩn bị, Lưu Hiểu Khánh duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt, chạy bộ 8.000 bước mỗi ngày và tập yoga nhằm đảm bảo thể lực.

Sự bền bỉ ở tuổi 76 cùng niềm đam mê với nghề diễn của Lưu Hiểu Khánh khiến nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ. Không ít ý kiến cho rằng bà đang thách thức định kiến lâu nay của ngành giải trí, nơi việc nam diễn viên lớn tuổi đóng cặp với bạn diễn trẻ thường được chấp nhận, trong khi các nữ nghệ sĩ cao tuổi lại chịu sự soi xét khắt khe hơn khi đảm nhận vai trẻ.

Nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh không ngại ghép đôi với bạn diễn kém tuổi trên màn ảnh (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, tranh cãi vẫn chưa lắng xuống. Một bộ phận khán giả nhận định nữ diễn viên không còn phù hợp với hình tượng thiếu nữ. Theo họ, dù có sự hỗ trợ của hóa trang và kỹ xảo, việc một diễn viên ở tuổi ngoài 70 tái hiện hình ảnh thiếu nữ vẫn thiếu tính thuyết phục. Một số ý kiến cho rằng bà nên lựa chọn những vai diễn trưởng thành, phù hợp với độ tuổi để giữ gìn hình ảnh và chiều sâu nghệ thuật.

Sinh năm 1950, Lưu Hiểu Khánh được mệnh danh là “quốc bảo điện ảnh Trung Quốc”. Bà đã 6 lần giành giải Ảnh hậu Bách Hoa - Kim Kê, 3 năm liên tiếp giành cúp vàng Bách Hoa, đây đều là những giải thưởng điện ảnh uy tín của làng giải trí Hoa ngữ.

Thời kỳ đỉnh cao, bà còn được xếp vào danh sách những phụ nữ quyền lực tại Trung Quốc và từng lọt top 50 người giàu nhất theo bình chọn của Forbes năm 1999.

Lưu Hiểu Khánh (trái) sở hữu phong cách trẻ trung và năng động dù đã qua tuổi 70 (Ảnh: Weibo).

Sự nghiệp của bà cũng trải qua biến cố lớn khi bị truy tố vì tội trốn thuế năm 2002 và phải ngồi tù 422 ngày. Sau scandal, Lưu Hiểu Khánh dần gây dựng lại hình ảnh, tiếp tục đóng phim và duy trì hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ.

Về đời tư, nữ diễn viên từng trải qua 3 cuộc hôn nhân trước khi tái hôn với doanh nhân Vương Hiểu Ngọc vào năm 2012. Tuy nhiên, từ năm 2023, họ đối mặt với tin đồn rạn nứt. Đến năm 2024, hai người được cho là đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Trước những thông tin này, Lưu Hiểu Khánh chỉ giữ im lặng.

Ở tuổi 76, Lưu Hiểu Khánh vẫn làm việc với cường độ cao và thể hiện khát vọng thử thách bản thân. Dù gây tranh cãi, bà tiếp tục là một trong những biểu tượng đặc biệt của điện ảnh Hoa ngữ - người không ngừng thử thách giới hạn tuổi tác trên màn ảnh.