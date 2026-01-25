Lưu Hiền Trinh cùng con gái diện áo dài đôi, kể cuộc sống làm mẹ ở tuổi 35

Gần đây, ca sĩ Lưu Hiền Trinh thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi chia sẻ loạt khoảnh khắc dạo phố cùng con gái, bé Thỏ Ngọc, 15 tháng tuổi.

Giọng ca 9X cho biết, nhân dịp chào đón Tết Bính Ngọ 2026, cô thu xếp công việc để chụp bộ ảnh kỷ niệm cùng con. Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Hiền Trinh và con gái lưu giữ kỷ niệm trong bộ ảnh thời trang áo dài kể từ khi bé chào đời hồi tháng 11/2024.

Hai mẹ con nữ ca sĩ mặc áo dài đôi màu hồng, phom dáng suông, có họa tiết rực rỡ. Để bé Thỏ Ngọc làm quen với buổi chụp hình, Lưu Hiền Trinh trò chuyện, trêu đùa, giúp bé có tâm lý thoải mái, tự nhiên.

Con gái Lưu Hiền Trinh được mẹ hướng dẫn tạo dáng, khoe nét hồn nhiên, đáng yêu trước ống kính. Bé Thỏ Ngọc được nhận xét là bản sao của Lưu Hiền Trinh, thừa hưởng ngoại hình xinh đẹp, vẻ tự tin giống mẹ.

Lưu Hiền Trinh cho biết, cô vốn có niềm yêu thích đối với tà áo dài. Trong nhiều sự kiện hay chương trình biểu diễn trên sân khấu, nữ ca sĩ thường chọn mặc áo dài thanh lịch, duyên dáng, tôn lên nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Ngoài bộ áo dài đôi cùng con gái, Lưu Hiền Trinh còn lưu giữ kỷ niệm Tết Bính Ngọ trong bộ áo dài cổ yếm cách tân. Trang phục mang tông màu hồng pastel dịu dàng, lấy điểm nhấn là họa tiết đá sang trọng, tạo hiệu ứng bắt mắt.

Thiết kế giúp Lưu Hiền Trinh khoe bờ vai thon thả. Phụ kiện bông tai, vòng tay và kiểu tóc búi cầu kỳ hoàn thiện diện mạo yêu kiều, thướt tha của nữ ca sĩ.

Lưu Hiền Trinh háo hức đón chờ Tết Nguyên đán. Chỉ còn vài tuần nữa mới đến Tết nhưng cô đã sẵn sàng các công việc chuẩn bị như mua sắm đồ, dọn dẹp, trang trí không gian nhà cửa thêm sắc xuân.

Ở tuổi 34, nữ ca sĩ hài lòng với cuộc sống viên mãn, bình yên bên chồng hơn 10 tuổi và 2 nhóc tỳ. Trước khi đón bé Thỏ Ngọc, cô và chồng có con trai đầu lòng cách đây 12 năm.

Ngoài đi diễn, Lưu Hiền Trinh dành phần lớn thời gian cho gia đình. Trò chuyện với phóng viên Dân trí, ca sĩ nói trước đây cô ưu tiên cho sự nghiệp. Nhưng từ khi có con, người đẹp dồn hết mọi thứ cho con. "Dù có những lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng được làm mẹ là điều thiêng liêng với bất kỳ người phụ nữ nào", Lưu Hiền Trinh bộc bạch.

Ca sĩ cho biết thêm, trước đây cô kín tiếng đời tư, hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân lên mạng xã hội. Bây giờ, cô tự tin hé lộ một vài điều về cuộc sống riêng đến khán giả. Nữ ca sĩ hạnh phúc vì khán giả ủng hộ, chia sẻ niềm vui khi thấy cô viên mãn bên tổ ấm nhỏ.

Lưu Hiền Trinh sinh năm 1991, quê ở Hải Phòng, từng đoạt Quán quân Tiếng hát truyền hình TPHCM 2012, Á quân Nhân tố bí ẩn 2016. Cô cũng tham gia nhiều chương trình như The remix 2017, Giọng hát Việt 2018... Tại Rap Việt 2020, Lưu Hiền Trinh gây sốt khi hỗ trợ rapper GDucky trong tiết mục Tiền nhiều để làm gì - màn trình diễn đạt 15 triệu lượt xem trên YouTube. Tháng 7/2025, cô góp giọng trong MV ca khúc Rực rỡ ngày mới - nhạc phẩm kỷ niệm 20 năm thành lập Báo điện tử Dân trí.

Ảnh: Ê-kíp nhân vật cung cấp