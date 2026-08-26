Mới đây, Lưu Diệc Phi chia sẻ hình ảnh đón sinh nhật lần thứ 39 trên trang cá nhân. Trong bữa tiệc mừng tuổi mới, cô diện váy quây ngắn, khoe vẻ thanh lịch và nữ tính, kết hợp với vương miện. Tạo hình mang màu sắc cổ tích khiến người hâm mộ liên tưởng đến hình ảnh một nàng công chúa.

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh diện mạo trẻ trung của nữ diễn viên, sự chú ý còn tập trung vào chiếc váy cô lựa chọn trong dịp đặc biệt.

Lưu Diệc Phi vừa đón sinh nhật lần thứ 39 (Ảnh: Instagram).

Đáng chú ý, thiết kế này đến từ một nhà thiết kế Việt Nam. Lưu Diệc Phi vốn không xa lạ với các thiết kế của Việt. Trước đó, cô từng lựa chọn trang phục của các nhà thiết kế Việt trong đời thường cũng như tại một số sự kiện quốc tế.

Việc Lưu Diệc Phi tiếp tục diện thiết kế Việt cho thấy thời trang Việt ngày càng được các ngôi sao quốc tế quan tâm. Với phong cách nữ tính, thanh lịch, những thiết kế này cũng phù hợp với hình ảnh mà nữ diễn viên theo đuổi trong nhiều năm qua.

Sự nghiệp thành công, tài sản được ước tính hàng trăm triệu USD

Ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi có sự nghiệp đáng mơ ước sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Cô được xem là một trong những nữ diễn viên có sức ảnh hưởng tại thị trường Hoa ngữ.

Gia nhập làng giải trí từ khi còn trẻ, Lưu Diệc Phi nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp giúp cô trở thành ngôi sao được đông đảo khán giả yêu thích và gắn với biệt danh “thần tiên tỷ tỷ”.

Ngôi sao Trung Quốc diện váy của nhà thiết kế Việt Nam (Ảnh: Instagram).

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Cô từng bước khẳng định vị trí trong ngành giải trí Trung Quốc và xây dựng hình ảnh riêng trên thị trường quốc tế.

Những năm gần đây, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi tiếp tục có nhiều dấu ấn. Cô tham gia các dự án truyền hình được chú ý, đồng thời nhận nhiều lời mời hợp tác từ các thương hiệu thời trang và mỹ phẩm.

Nguồn thu của nữ diễn viên đến từ nhiều hoạt động như đóng phim, quảng cáo, hợp đồng đại diện thương hiệu và đầu tư kinh doanh. Một số nguồn truyền thông Trung Quốc ước tính khối tài sản của cô vượt 170 triệu USD.

Theo Sohu, Lưu Diệc Phi sở hữu nhiều bất động sản tại Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, nữ diễn viên không thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa. Trái lại, cô được nhận xét có lối sống khá giản dị, kín tiếng và dành nhiều thời gian cho gia đình.

Ở tuổi 39, nữ diễn viên sở hữu khối tài sản lên tới trăm triệu USD (Ảnh: Instagram).

Vẫn độc thân sau khi chia tay Song Seung Heon

Nếu sự nghiệp của Lưu Diệc Phi liên tục có bước tiến thì chuyện tình cảm của cô lại khá yên ắng. Ở tuổi 39, nữ diễn viên vẫn độc thân và không công khai mối quan hệ mới kể từ khi chia tay tài tử Hàn Quốc Song Seung Heon vào năm 2018.

Trong một buổi livestream (phát sóng trực tuyến) hồi đầu năm, tay săn ảnh kiêm blogger giải trí Trung Quốc Lưu Đại Chùy từng gây chú ý khi tiết lộ thông tin về đời sống tình cảm của Lưu Diệc Phi.

Theo người này, trong thời gian theo dõi nữ diễn viên, anh hiếm khi bắt gặp cô hẹn hò. “Chúng tôi chưa từng thấy cô ấy hẹn hò. Từ nửa cuối năm ngoái, chúng tôi thường xuyên thấy cô ra ngoài, nhưng chủ yếu chỉ đi dạo phố. Khoảng 90% thời gian cô đi cùng mẹ”, Lưu Đại Chùy chia sẻ.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều khán giả bất ngờ khi một nữ diễn viên sở hữu ngoại hình nổi bật, sự nghiệp ổn định và tài chính vững vàng vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân.

Ngôi sao xinh đẹp vẫn độc thân (Ảnh: Vogue).

Trước đây, Lưu Diệc Phi từng vướng tin đồn tình cảm với một số đồng nghiệp như Hồ Ca, Lâm Chí Dĩnh và Vương Lực Hoành. Tuy nhiên, ngôi sao Hàn Quốc Song Seung Heon là người duy nhất cô từng công khai mối quan hệ.

Lưu Diệc Phi và Song Seung Heon quen nhau khi cùng tham gia bộ phim Tình yêu thứ ba. Nam diễn viên Hàn Quốc hơn cô 11 tuổi. Bất chấp khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và khoảng cách địa lý, cả hai từng duy trì mối quan hệ kéo dài gần 3 năm.

Đến năm 2018, Song Seung Heon xác nhận hai người chia tay do lịch trình bận rộn. Một số nguồn tin cho rằng sau thời gian gắn bó, cả hai nhận ra nhiều khác biệt trong tính cách và lối sống.

Song Seung Heon được cho là người nhạy cảm, trong khi Lưu Diệc Phi khá kín đáo và ít bộc lộ cảm xúc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp, khiến mối quan hệ khó tránh khỏi khoảng cách.

Sau khi chia tay, cả hai đều hạn chế nhắc lại chuyện tình cảm trước công chúng.

Cuộc sống kín tiếng bên gia đình và thú cưng

Lưu Diệc Phi hiện tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc đàn thú cưng (Ảnh: Sina).

Theo 163, Lưu Diệc Phi gặp không ít khó khăn trong chuyện tình cảm bởi cô sở hữu nhiều lợi thế về ngoại hình, sự nghiệp và nền tảng gia đình.

Cha của nữ diễn viên là giáo sư, giảng viên chuyên ngành tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán (Trung Quốc). Ông cũng hoạt động trong lĩnh vực khoa học, văn hóa và tham gia viết sách.

Mẹ Lưu Diệc Phi là một nghệ sĩ múa, từng giảng dạy chuyên ngành múa tại Học viện Ca kịch Vũ Hán. Bà ngoại và dì của nữ diễn viên cũng được biết đến với nhan sắc nổi bật.

Với vị thế hiện tại, Lưu Diệc Phi được cho là không dễ tìm kiếm một người đồng hành phù hợp. Tuy nhiên, nữ diễn viên dường như không quá quan tâm đến việc phải kết hôn.

Lưu Diệc Phi từng tiết lộ khi không làm việc, cô thích đi du lịch một mình, đọc sách, học tập và chăm sóc những chú chó, mèo bị bỏ rơi. Cô được cho là đang chăm sóc khoảng 40 con vật.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc vào năm ngoái, nữ diễn viên từng chia sẻ: “Tôi thích sống trong thế giới của riêng mình, làm những gì tôi muốn và tập trung hết tinh thần vào đó”.

Ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi dường như lựa chọn cuộc sống theo cách riêng. Cô tập trung cho sự nghiệp, dành thời gian bên gia đình và thú cưng, đồng thời tận hưởng những khoảng lặng ngoài ánh đèn sân khấu.