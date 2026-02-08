Lương Thùy Linh xuất hiện rạng rỡ, đọ dáng với Kaity Nguyễn gây chú ý

Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh, diễn viên Kaity Nguyễn gây chú ý khi là khách mời tại một triển lãm thời trang. Sự kiện quy tụ đông đảo khách mời trong giới sáng tạo, giải trí và thời trang như ca sĩ Isaac, ca sĩ - diễn viên Anh Tú Atus...

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện rạng rỡ với tông trang điểm màu hồng nhẹ, làm nổi bật bộ trang phục đen trắng. Chiếc túi xách màu hồng được sử dụng như điểm nhấn, giúp tổng thể bớt đơn điệu.

Lương Thùy Linh chọn phong cách thanh lịch, nền nã (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dáng váy ngắn giúp Lương Thùy Linh phát huy lợi thế đôi chân dài 1,22m. Đặc biệt khoảnh khắc cô đọ dáng cùng diễn viên Kaity Nguyễn thu hút sự chú ý của khán giả.

Diễn viên Kaity Nguyễn lựa chọn phong cách kín đáo với chiếc đầm họa tiết hoa lá. Trang phục mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch cho người mặc. Túi xách tông vàng và trang sức ánh kim giúp tổng thể hài hòa, trang nhã nhưng vẫn gây ấn tượng riêng.

Kaity Nguyễn lựa chọn trang phục kín đáo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khán giả nhận xét, dù không có chiều cao nổi bật hay chọn trang phục cầu kỳ, Kaity Nguyễn vẫn gây ấn tượng nhờ khí chất riêng. Trong khi đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh toát lên thần thái thanh lịch, trang nhã. Hai người đẹp thoải mái trò chuyện, tạo dáng trước ống kính và chiêm ngưỡng bộ sưu tập Xuân Hè của nhà thiết kế Jonathan Anderson.

Đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh vẫn duy trì sức hút suốt nhiều năm. Thời gian qua, cô nhận được nhiều quan tâm của khán giả khi một số khoảnh khắc lộ diện bị cho kém sắc. Tuy nhiên, người đẹp nhanh chóng lấy lại phong độ bằng việc xuất hiện chỉn chu tại các sự kiện.

Hai người đẹp chào hỏi, trò chuyện với nhau khi gặp gỡ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó, Kaity Nguyễn giữ phong độ ổn định. Trong năm 2025, cô gây chú ý với vai diễn ấn tượng trong phim hành động Tử chiến trên không. Ngoài đời, nữ diễn viên sở hữu sắc vóc xinh đẹp, quyến rũ dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1,55m.

Sự kiện còn là dịp hội ngộ của hai "anh trai" Isaac và Anh Tú Atus. Trong khi Isaac xuất hiện lịch lãm với sơ mi và cà vạt kết hợp cùng quần jeans thì Anh Tú Atus lại mang đến phong cách trẻ trung, năng động. Sau Anh trai say hi, cả hai nghệ sĩ đều có nhiều bước tiến trong sự nghiệp cùng lượng người hâm mộ đông đảo.