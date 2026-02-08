Lương Thùy Linh xuất hiện rạng rỡ, đọ dáng với Kaity Nguyễn gây chú ý
(Dân trí) - Khoảnh khắc Hoa hậu Lương Thùy Linh và diễn viên Kaity Nguyễn đọ dáng tại một sự kiện thu hút sự chú ý của khán giả. Dù chênh lệch chiều cao, hai người đẹp đều tỏa sáng theo cách riêng.
Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh, diễn viên Kaity Nguyễn gây chú ý khi là khách mời tại một triển lãm thời trang. Sự kiện quy tụ đông đảo khách mời trong giới sáng tạo, giải trí và thời trang như ca sĩ Isaac, ca sĩ - diễn viên Anh Tú Atus...
Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện rạng rỡ với tông trang điểm màu hồng nhẹ, làm nổi bật bộ trang phục đen trắng. Chiếc túi xách màu hồng được sử dụng như điểm nhấn, giúp tổng thể bớt đơn điệu.
Dáng váy ngắn giúp Lương Thùy Linh phát huy lợi thế đôi chân dài 1,22m. Đặc biệt khoảnh khắc cô đọ dáng cùng diễn viên Kaity Nguyễn thu hút sự chú ý của khán giả.
Diễn viên Kaity Nguyễn lựa chọn phong cách kín đáo với chiếc đầm họa tiết hoa lá. Trang phục mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch cho người mặc. Túi xách tông vàng và trang sức ánh kim giúp tổng thể hài hòa, trang nhã nhưng vẫn gây ấn tượng riêng.
Khán giả nhận xét, dù không có chiều cao nổi bật hay chọn trang phục cầu kỳ, Kaity Nguyễn vẫn gây ấn tượng nhờ khí chất riêng. Trong khi đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh toát lên thần thái thanh lịch, trang nhã. Hai người đẹp thoải mái trò chuyện, tạo dáng trước ống kính và chiêm ngưỡng bộ sưu tập Xuân Hè của nhà thiết kế Jonathan Anderson.
Đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh vẫn duy trì sức hút suốt nhiều năm. Thời gian qua, cô nhận được nhiều quan tâm của khán giả khi một số khoảnh khắc lộ diện bị cho kém sắc. Tuy nhiên, người đẹp nhanh chóng lấy lại phong độ bằng việc xuất hiện chỉn chu tại các sự kiện.
Trong khi đó, Kaity Nguyễn giữ phong độ ổn định. Trong năm 2025, cô gây chú ý với vai diễn ấn tượng trong phim hành động Tử chiến trên không. Ngoài đời, nữ diễn viên sở hữu sắc vóc xinh đẹp, quyến rũ dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1,55m.
Sự kiện còn là dịp hội ngộ của hai "anh trai" Isaac và Anh Tú Atus. Trong khi Isaac xuất hiện lịch lãm với sơ mi và cà vạt kết hợp cùng quần jeans thì Anh Tú Atus lại mang đến phong cách trẻ trung, năng động. Sau Anh trai say hi, cả hai nghệ sĩ đều có nhiều bước tiến trong sự nghiệp cùng lượng người hâm mộ đông đảo.
Lương Thùy Linh (SN 2000) đăng quang Miss World Vietnam 2019 khi mới 19 tuổi. Sau đó, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss World và được vào top 12 chung cuộc.
Kaity Nguyễn (SN 1999) gây tiếng vang ngay từ vai nữ chính trong Em chưa 18 và góp mặt trong nhiều dự án chiếu rạp nổi bật như: Hồn papa da con gái, Gái già lắm chiêu V, Cô gái từ quá khứ, Người vợ cuối cùng, Công tử Bạc Liêu hay Yêu nhầm bạn thân…
Ở tuổi 27, Kaity Nguyễn ngày càng trưởng thành trong sự nghiệp khi vừa điều hành công ty giải trí, vừa đầu tư sản xuất phim ảnh.