Lương Thùy Linh khóc khi nhắc đến bà, từng hoài nghi bản thân

Thời gian qua, Hoa hậu Lương Thùy Linh thu hút sự chú ý khi thực hiện chuỗi video mang tên "Xinh-Đờ-Rê-Linh". Trong loạt nội dung này, cô thử sức với vai trò người giúp việc, trải nghiệm các công việc sinh hoạt thường ngày, mang đến hình ảnh đời thường, khác với hình tượng hoa hậu quen thuộc.

Sau 10 tập phát sóng với sự tham gia của nhiều khách mời như Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Minh Hằng, Neko Lê… chuỗi video khép lại bằng tập cuối có sự xuất hiện của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc.

Lương Thùy Linh khóc khi nhắc đến bà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở tập này, Lương Thùy Linh tiếp tục hóa thân thành người giúp việc nhưng trong bối cảnh quen thuộc hơn, trong chính căn nhà riêng của mình. Cô tự tay dọn dẹp, gấp quần áo, chuẩn bị nguyên liệu và nấu ăn, trong khi Lâm Bảo Ngọc đóng vai trò quan sát, góp ý.

Lần đầu tiên trong chuỗi chương trình, Lương Thùy Linh chia sẻ về người bà mà cô dành nhiều tình cảm. Theo lời kể, bà là người phụ nữ tần tảo, từng mở quán ăn để nuôi sống gia đình. Hình ảnh bà đứng bếp là ký ức gắn bó, góp phần hình thành niềm yêu thích nấu nướng của Lương Thùy Linh từ nhỏ.

Khi được hỏi về món ăn bà yêu thích nhất, người đẹp sinh năm 2000 không giấu được sự xúc động. Cô chia sẻ nỗi tiếc nuối khi thời gian trôi qua, bà đã lớn tuổi và đôi lúc không còn nhớ rõ mọi thứ.

"Có những điều mình muốn làm nhưng không còn nhiều thời gian để làm nữa", Lương Thùy Linh nói.

Trước khoảnh khắc này, Lâm Bảo Ngọc bày tỏ sự đồng cảm và khuyên Lương Thùy Linh trân trọng hiện tại, dành thời gian cho gia đình khi còn có thể.

Hoa hậu Lương Thùy Linh khép lại chuỗi video hóa thân thành "cô giúp việc" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh câu chuyện gia đình, tập cuối cũng đề cập đến những trải nghiệm cá nhân của hai khách mời. Nếu Lâm Bảo Ngọc từng gặp khó khăn trong việc giao tiếp và kết nối, thì Lương Thùy Linh thừa nhận đã có giai đoạn hoài nghi bản thân, tự đặt câu hỏi về năng lực và giá trị cá nhân.

Từ những trải nghiệm đó, Lương Thùy Linh cho rằng mỗi người đều có những tổn thương và cần thời gian để học cách đối diện, trưởng thành thông qua va chạm và trải nghiệm.