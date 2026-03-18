Lương Gia Huy kể hành trình 6 năm hóa thân thành xạ thủ huyền thoại

Sau hành trình dài 6 năm đầy thử thách, dự án điện ảnh hợp tác Việt - Hàn "Viên đạn cuối cùng" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã hoàn tất những cảnh quay cuối cùng.

Trong phim, Lương Gia Huy hóa thân vào nhân vật có thật - xạ thủ Trần Quốc Cường. Để tái hiện chính xác phong thái của một xạ thủ đỉnh cao, nam diễn viên đã phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt cùng các huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Chia sẻ về áp lực này, Lương Gia Huy cho biết: “Tôi phải dành hàng giờ mỗi ngày để học cách kiểm soát hơi thở và điều khiển tâm trí. Cái khó nhất là giữ được sự tịnh tâm tuyệt đối, sao cho ngón trỏ bóp cò thật nhẹ nhàng để giữ ổn định thân súng nhưng vẫn đủ lực phát hỏa. Trên phim trường, thử thách nhân đôi khi tôi vừa phải thực hiện các thao tác kỹ thuật thuần thục, vừa phải duy trì thần thái và nét diễn xuất trước ống kính”.

Ghi hình tại Hàn Quốc, Lương Gia Huy có cơ hội làm việc với ê-kíp từng thực hiện tác phẩm đoạt giải Oscar - Ký sinh trùng. Nam diễn viên bày tỏ sự ngạc nhiên trước cách làm việc của đoàn phim nước bạn.

“Tôi bất ngờ khi thấy từ tổ thiết kế, ánh sáng đến âm thanh đều vận hành như một khối thống nhất, đôi khi chỉ cần giao tiếp qua ánh mắt là đủ hiểu công việc. Đặc biệt, tác phong làm việc của các tiền bối gạo cội Hàn Quốc rất đáng nể. Ban đầu tôi lo lắng họ sẽ khó gần, nhưng thực tế họ lại rất thiện chí, chia sẻ với chúng tôi nhiều kinh nghiệm quý báu”, anh nhớ lại.

Dù dự án kéo dài hơn nửa thập kỷ do ảnh hưởng của dịch bệnh và lịch trình quốc tế, Lương Gia Huy khẳng định anh chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Anh bộc bạch: “Tôi trân trọng sự tin tưởng của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Chính nhiệt huyết của anh đã truyền lửa cho tôi. Tôi muốn góp sức mình để khán giả trẻ hiểu rằng chúng ta không hề nhỏ bé trên bản đồ thể thao thế giới”.

Trước những ý kiến lo ngại diễn viên Việt có thể bị "lép vế" trong các dự án hợp tác đa quốc gia, Lương Gia Huy giữ tâm thế bình thản và chuyên nghiệp. Anh quan niệm rằng nghệ thuật là sự học hỏi lẫn nhau thay vì đặt nặng áp lực so sánh.

Anh lựa chọn giữ vững những gì đã tập luyện cùng đạo diễn, chắt lọc cái hay của nước bạn nhưng vẫn giữ nét riêng biệt của diễn viên Việt Nam để cống hiến những thước phim chất lượng nhất.

Kết thúc hành trình tại Incheon dưới cái lạnh -15 độ C, Lương Gia Huy kỳ vọng "Viên đạn cuối cùng" sẽ là một "luồng gió mới", không chỉ đổi vị cho khán giả về mặt nghệ thuật mà còn khơi dậy lòng tự hào dân tộc.