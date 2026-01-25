Lương Bích Hữu gây ngỡ ngàng vì nhan sắc "21 năm không đổi"

Trong một bức ảnh đăng hôm 23/1, Lương Bích Hữu tạo dáng nghiêng đầu cười rạng rỡ, gợi nhớ khoảnh khắc cách đây 21 năm. Một bức ảnh khác đăng hôm 21/1, nữ ca sĩ 8X tái hiện lại khoảnh khắc khoe góc nghiêng thanh tú với sống mũi cao, khuôn mặt trái xoan như bức ảnh cũ chụp năm 2005.

Lương Bích Hữu tái hiện lại 2 bức ảnh chân dung năm 2005 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Người hâm mộ dành nhiều bình luận khen ngợi cho ngoại hình "trẻ mãi không già", "bị thời gian bỏ quên" của Lương Bích Hữu. So với 21 năm trước, nhan sắc hiện tại ở tuổi 42 của nữ ca sĩ được cho là không thay đổi nhiều, từ ánh mắt cho đến nụ cười đều giữ được vẻ trong trẻo đặc trưng trước đây.

Khán giả cũng bày tỏ sự thích thú khi nhìn lại hình ảnh 2 thập kỷ trước của Lương Bích Hữu. Thời điểm này, Lương Bích Hữu là một trong những giọng ca được giới trẻ yêu thích, nổi tiếng với bản hit Cô gái Trung Hoa, Dằm trong tim - loạt ca khúc gắn với thời thanh xuân của người hâm mộ thế hệ 8X, 9X.

Thanh Ngọc, Lương Bích Hữu và Yến Trang kết hợp trong một tiết mục đón xuân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó hôm 6/1, khoảnh khắc Lương Bích Hữu tái ngộ Thanh Ngọc (Mắt Ngọc) và Yến Trang (Mây Trắng) cũng thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Đây là lần hiếm hoi thành viên của những nhóm nữ đình đám một thời hội ngộ. Dựa vào trang phục của các ca sĩ, người hâm mộ dự đoán đây là hậu trường ghi hình chương trình Gala Nhạc Việt và mong chờ màn kết hợp của các nghệ sĩ.

Ngoại hình tuổi 42 của Lương Bích Hữu được nhận xét không thay đổi nhiều so với thời đôi mươi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở tuổi 42, Lương Bích Hữu vẫn đều đặn biểu diễn ở các sự kiện lớn nhỏ, tham gia một số chương trình truyền hình. Mỗi lần xuất hiện, cô được khen nhan sắc rạng rỡ và gu thời trang thăng hạng. Những video ca hát của nữ ca sĩ thường đạt hàng trăm ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận.

Hồi tháng 12/2025, video Lương Bích Hữu nhận bằng tốt nghiệp khoa Sư phạm âm nhạc sau nhiều năm học Nhạc viện TPHCM đạt gần 4 triệu lượt xem. Khán giả nhận xét, ca sĩ bước vào tuổi tứ tuần nhưng ngoại hình vẫn trẻ trung như thuở đôi mươi.

Năm 2024, tại chương trình Our song Vietnam, Lương Bích Hữu hút hàng triệu lượt xem khi thể hiện ca khúc Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm cùng đàn em OgeNus. Trên sân khấu, cô mặc trang phục gợi nhớ thời trang thập niên 2000, tái hiện hình ảnh trong trẻo, đáng yêu thời mới vào nghề.

Lương Bích Hữu diện trang phục, phụ kiện trẻ trung khi tham gia "Our song Vietnam", "Rap Việt" năm 2024 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Để có được diện mạo "lão hóa ngược", Lương Bích Hữu trải qua hành trình nỗ lực và kiên trì.

Vài năm trước, cô rơi vào giai đoạn tăng cân mất kiểm soát, có lúc cán mốc 65kg khi trở lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian vắng bóng. Lúc này, nhiều khán giả bàn tán về sự thay đổi của giọng ca sinh năm 1984. Những bình luận trái chiều về ngoại hình là động lực giúp ca sĩ lấy lại vóc dáng.

Từ giữa năm 2024, Lương Bích Hữu tập trung chế độ tập luyện, ăn uống khoa học, giảm được 20kg. Quá trình siết cân khó khăn ở giai đoạn đầu khi cô phải làm quen với chế độ ăn kiêng, giảm tinh bột. Sau đó, mọi chuyện đi vào ổn định và cô duy trì hình thể mảnh mai đến nay.

Hiện tại, Lương Bích Hữu tận hưởng nhịp sống bận rộn, năng động. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô ấp ủ dự định mở trung tâm dạy nhạc để đào tạo, dẫn dắt các tài năng trẻ.