"Lời cho tương lai": Khi bước tiến hôm nay là di sản mai sau

Có những hành trình không được ghi nhớ chỉ bằng những cột mốc, mà bằng cảm xúc, ký ức và nguồn cảm hứng lặng lẽ lan tỏa trong lòng người. Với đêm nhạc Nguồn cảm hứng bất tận: Lời cho tương lai, HDBank không kể câu chuyện hành trình 36 năm bằng những con số hay thành tựu, mà bằng âm nhạc. Từ cội nguồn, lịch sử, ký ức đến khát vọng tương lai, đêm hòa nhạc trở thành hành trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những giá trị đã được vun đắp và những điều đang được gửi gắm cho thế hệ mai sau.

HDBank kể câu chuyện 36 năm bằng cảm xúc và khát vọng (Video: Nguyên Bách).

Bản giao hưởng của ký ức và khát vọng tương lai

Trong không gian ấm cúng tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM), đêm nhạc HDBank Nguồn cảm hứng bất tận: Lời cho tương lai có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo bộ ban ngành, ban lãnh đạo HDBank, hàng trăm khách mời là khách hàng đặc biệt của ngân hàng, đồng thời quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu làng nhạc Việt.

Đêm nhạc là cuộc gặp gỡ của giao hưởng, nghệ thuật đương đại và những thanh âm ký ức. Xuyên suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, từng tiết mục được dàn dựng công phu, tạo nên không gian đậm dấu ấn nghệ thuật - nơi nhiều thế hệ khách hàng của HDBank có thể cùng gặp nhau trong cảm xúc và những giá trị chung.

Đêm nhạc “Nguồn cảm hứng bất tận: Lời cho tương lai” diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (Ảnh: Nam Anh).

Lời cho tương lai không đi theo cấu trúc của một chương trình biểu diễn thông thường, mà được xây dựng như một hành trình kể chuyện bằng âm nhạc, hình ảnh và ký ức. Từ việc lựa chọn dàn nghệ sĩ gồm Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tùng Dương, Đăng Dương, Đào Tố Loan; xây dựng cấu trúc chương trình theo các lớp cảm xúc từ cội nguồn, lịch sử, ký ức đến tương lai; đến việc sử dụng dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng và quân nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi, mọi chi tiết đều phục vụ cho một câu chuyện xuyên suốt, lớp lang.

Ngay từ phần mở màn với bản hòa tấu Overture - Ca ngợi Tổ quốc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi cùng dàn nhạc HBSO, khán đài Nhà hát Hòa Bình được hòa vào không khí trang trọng, nơi những thanh âm giao hưởng cất lên chạm đến trái tim hàng ngàn khán giả.

Ca sĩ Mỹ Linh biểu diễn trong đêm nhạc (Ảnh: Nam Anh).

Không gian nghệ thuật được mở ra từ những điều gần gũi như thông điệp mà HDBank gửi gắm: Mọi hành trình vươn xa đều bắt đầu từ những điều bình dị nhất. Trong chương đầu tiên, các tác phẩm như Đưa cơm cho mẹ đi cày, Mẹ tôi, Ca dao mẹ… đưa khán giả trở về với hình ảnh người mẹ, quê hương và những ký ức đầu đời. Đây cũng là lớp nền cảm xúc để chương trình mở rộng sang câu chuyện về đất nước và dân tộc.

Một trong những dấu ấn của đêm nhạc là tài chỉ duy dẫn dắt của Nhạc trưởng Lê Phi Phi cùng Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát nhạc vũ kịch TPHCM (HBSO). Từ đó, âm nhạc trong chương trình với nhiều loại hình như hòa nhạc giao hưởng, vũ kịch, hòa tấu thính phòng… góp phần nâng chuẩn thưởng thức của khán giả. Khán giả có mặt tại Nhà hát Hòa Bình có cơ hội trải nghiệm chiều sâu nghệ thuật hàn lâm, thay vì chỉ dừng ở yếu tố giải trí đơn thuần.

Ca sĩ Hồng Nhung biểu diễn trong đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Điển hình như trong chương Lời thề non nước, âm hưởng giao hưởng kết hợp cùng dàn quân nhạc tạo nên bầu không khí hào hùng, xúc động, gửi gắm thông điệp tri ân đến thế hệ ông cha đã hy sinh để hôm nay chúng ta được lắng nghe, nhớ về và thêm trân trọng giá trị của hòa bình. Loạt ca khúc huyền thoại như Bước chân trên dải Trường Sơn, Bóng cây Kơ-nia, Đường chúng ta đi, Bài ca thống nhất… được khoác lên diện mạo mới nhờ phần phối khí quy mô với hơn 120 nghệ sĩ giao hưởng, hợp xướng và quân nhạc.

Về nghệ sĩ, mỗi giọng ca đảm nhận một mảng màu cảm xúc riêng. Mỹ Linh dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc, từ sâu lắng của Chị tôi, vẻ đẹp trong trẻo và đầy hy vọng qua Mùa xuân đầu tiên, trước khi đắm chìm chất tự sự sâu lắng của Biển hát chiều nay. Hồng Nhung thăng hoa với chuỗi ca khúc giàu ký ức gồm Mẹ yêu con, Em còn nhớ hay em đã quên và Nhớ về Hà Nội, đưa người nghe trở về với những miền ký ức thân thuộc của tuổi trẻ, tình yêu và quê hương.

Ca sĩ Tùng Dương khuấy động không khí với các ca khúc “Tái sinh”, “Một vòng Việt Nam” (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh các tác phẩm về tình yêu quê hương, khát vọng phát triển của đất nước, đêm nhạc cũng chiếm trọn trái tim người xem với những màn trình diễn sáng tạo, điển hình như Tái sinh của Tùng Dương. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ thể hiện bản hit của Tăng Duy Tân cùng dàn nhạc giao hưởng, một phiên bản được thực hiện riêng cho chương trình. Sự kết hợp giữa tinh thần đương đại của ca khúc và âm hưởng giao hưởng tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đêm diễn, đồng thời phù hợp với tinh thần đổi mới và hướng tới tương lai mà chương trình theo đuổi.

Khi âm nhạc và thương hiệu giao thoa

Điều tạo nên sự khác biệt giữa Lời cho tương lai và những hòa nhạc khác nằm ở cách chương trình kể câu chuyện thương hiệu HDBank thông qua ngôn ngữ nghệ thuật. Ban tổ chức không tiếp cận chương trình theo tư duy của một sự kiện doanh nghiệp thông thường. Thay vào đó, Lời cho tương lai được đầu tư như một sản phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, có chủ đề, có thông điệp và có bản sắc riêng.

Nhờ đó, chương trình vượt ra khỏi khuôn khổ của một buổi giao lưu hay tri ân khách hàng đơn thuần. Âm nhạc trở thành phương tiện truyền tải thông điệp, còn trải nghiệm nghệ thuật trở thành cách để khán giả cảm nhận những giá trị thương hiệu mà chương trình muốn gửi gắm.

Chủ tịch HĐQT HDBank Kim Byoungho phát biểu tại đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngay từ phần đầu chương trình, video về hành trình 36 năm HDBank đã mở ra chủ đề xuyên suốt của đêm diễn: Những giá trị bền vững không được tạo nên trong một ngày, mà được vun đắp bằng thời gian, niềm tin và sự tiếp nối. Thông điệp này cũng được nhấn mạnh trong phần phát biểu của ông Kim Byoungho, Chủ tịch HĐQT HDBank. Theo ông, đêm nhạc không chỉ để thưởng thức nghệ thuật mà còn là dịp tôn vinh tinh thần Việt Nam - tinh thần luôn tiến về phía trước bất chấp những khó khăn và thách thức.

"Mỗi giai điệu vang lên trong khán phòng hôm nay đều là một thông điệp gửi tới tương lai, kể câu chuyện về lòng dũng cảm, sự tử tế và khát vọng vươn lên", ông Kim Byoungho chia sẻ.

Giữa những thanh âm của đêm nhạc, bộ phim tài liệu Nguồn cảm hứng bất tận mang đến khoảng lặng đặc biệt. Hành trình gần 4 thập kỷ của Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Nhà sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank - được tái hiện trong bộ phim, gợi lên câu chuyện về một thế hệ doanh nhân trưởng thành cùng quá trình đổi mới của đất nước, bền bỉ đi lên bằng sự kiên định, lòng nhân ái và niềm tin vào những điều tốt đẹp mà người Việt Nam có thể tạo nên cho quê hương và thế giới.

Từ những bước đi đầu tiên trên con đường hội nhập đến các dự án trong lĩnh vực tài chính, hàng không, công nghệ hay giáo dục của TS Phương Thảo, xuyên suốt thước phim là niềm tin rằng những giá trị lớn lao không được tạo nên từ một khoảnh khắc, mà được bồi đắp bằng sự kiên định, lòng nhân ái và tinh thần dấn thân không ngừng nghỉ.

Dấu ấn HDBank: Từ hành trình 36 năm đến cam kết cho tương lai

Đằng sau đêm nhạc là câu chuyện về hành trình 36 năm phát triển của HDBank cùng hàng triệu khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng.

Trong bài phát biểu của mình, ông Kim Byoungho - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank - cho rằng những thành tựu hiện tại không chỉ là kết quả kinh doanh, mà còn là một phần của "di sản cho tương lai". Theo ông, những di sản lớn lao không được tạo dựng trong một đêm mà được hình thành từ sự bền bỉ, niềm tin và những nỗ lực kéo dài qua nhiều năm.

Chủ tịch HĐQT HDBank cũng dành lời tri ân tới hơn 20.000 cán bộ nhân viên trong hệ sinh thái HDBank trên khắp cả nước - những người góp phần tạo nên sự tăng trưởng của tập đoàn. Ông đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với TS Nguyễn Thị Phương Thảo, người được ông gọi là "biểu tượng đích thực của thời đại", đã truyền cảm hứng về tinh thần tiên phong, đổi mới và khát vọng phát triển cho nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân sự trong hệ sinh thái doanh nghiệp.

Bên cạnh việc nhìn lại hành trình đã qua, chương trình cũng phác họa tầm nhìn phát triển trong tương lai của HDBank, HD Financial Group thông qua những câu chuyện về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Đằng sau những câu chuyện về giải pháp tích lũy dài hạn, hệ sinh thái thẻ, dịch vụ HDBank Priority đến các nền tảng ngân hàng số và Vikki Digital Bank, là triết lý được chương trình gợi mở: Mỗi người đều có một điều muốn gửi cho tương lai. Đó có thể là một ước mơ còn dang dở, một lời hứa với gia đình, một kế hoạch cho doanh nghiệp hay khát vọng đóng góp cho đất nước.

Trong hành trình ấy, các giải pháp tài chính được giới thiệu không đơn thuần là sản phẩm dịch vụ, mà được đặt trong vai trò hỗ trợ để các dự định của hôm nay có thể trở thành hiện thực của ngày mai. Từ đó, HDBank hướng tới mục tiêu đồng hành cùng khách hàng trên những chặng đường phát triển của riêng mình.

Tiết mục khép lại đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Khép lại bằng liên khúc Vikki Go Đi Metro - Magic Flight - Vươn Xa HDBank với sự tham gia của nghệ sĩ, dàn hợp xướng, dàn nhạc và cán bộ nhân viên trong hệ sinh thái doanh nghiệp, Lời cho tương lai để lại nhiều hơn một đêm thưởng thức nghệ thuật.

Âm nhạc có thể khép lại sau một đêm. Nhưng những điều được gửi gắm trong Lời cho tương lai vẫn tiếp tục ở lại. Đó là câu chuyện về sự tiếp nối - nơi những giá trị của quá khứ được gìn giữ, những nỗ lực của hiện tại được trân trọng và những khát vọng cho tương lai tiếp tục được viết tiếp.

Âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà trở thành phương tiện chuyên chở những ước mơ, niềm tin và tinh thần tiên phong. Và cũng như những giai điệu còn vang vọng sau khi sân khấu khép màn, những bước tiến được tạo nên hôm nay sẽ tiếp tục được nối dài trong tương lai. Đó cũng là cam kết mà HDBank lựa chọn đồng hành cùng khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng trên hành trình vươn tới những mục tiêu lớn hơn, dài lâu hơn và ý nghĩa hơn.