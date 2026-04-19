Lisa gây sốt toàn cầu với tạo hình thiên thần gợi cảm tại Coachella

Ngày 18/4, Lisa góp mặt trên sân khấu chính của lễ hội âm nhạc hàng đầu nước Mỹ, kết hợp cùng Anyma - DJ kiêm nhà sản xuất nổi tiếng với phong cách âm nhạc điện tử mang màu sắc tương lai. Tiết mục còn có sự tham gia của Swae Lee và Joji, tạo nên một màn trình diễn đa sắc màu.

Lisa xuất hiện như nữ thần trên sân khấu Coachella 2026 (Ảnh: Weibo).

Trên sân khấu, Lisa xuất hiện với mái tóc bạch kim cùng thiết kế độc đáo từ Iris Van Herpen. Bộ trang phục sử dụng chất liệu voan mỏng, tạo hiệu ứng bay bổng, kết hợp cùng ánh sáng và công nghệ trình chiếu 3D, mang lại hình ảnh nửa thực - nửa ảo đầy ấn tượng. Những chuyển động uyển chuyển của nữ ca sĩ hòa quyện với hiệu ứng thị giác, tạo nên không gian biểu diễn mang đậm hơi thở hiện đại.

Phần trình diễn nhanh chóng gây “bão” trên mạng xã hội. Các từ khóa như “Lisachella” hay “Bad Angel with Lisa” lọt top xu hướng toàn cầu trên nền tảng X (trước đây là Twitter). Tại Trung Quốc, cụm từ “Lisa thiên thần đáp xuống” cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên Weibo.

Khán giả quốc tế đánh giá cao khả năng làm chủ sân khấu của Lisa. Nhiều ý kiến cho rằng tiết mục mang đến cảm giác choáng ngợp, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc điện tử hiện đại và yếu tố trình diễn thời trang. Một số nhận xét còn so sánh hình ảnh của Lisa với phong cách gợi cảm, quyến rũ từng xuất hiện trong các buổi trình diễn của Victoria's Secret.

Lisa hoá thân thành thiên thần gợi cảm tại Coachella 2026 (Video: Coachella).

Ca khúc Bad Angel được Anyma phát hành vào đầu tháng 4, ngay trước thềm Coachella 2026. Bài hát mang phong cách techno-pop với nhịp điệu nhanh, giai điệu bắt tai và phần âm thanh giàu cảm xúc. Trong sản phẩm âm nhạc này, Lisa xuất hiện với hình ảnh đôi cánh trắng, di chuyển giữa không gian mang tính biểu tượng, thể hiện sự giao thoa giữa con người và thế giới công nghệ.

Anyma cho biết dự án được xây dựng dựa trên ý tưởng về “ranh giới giữa thực tại và kỹ thuật số”, đồng thời khẳng định Lisa là nguồn cảm hứng quan trọng. Về phía mình, nữ ca sĩ Thái Lan chia sẻ cô luôn mong muốn thử sức với dòng nhạc EDM và đánh giá cao sự sáng tạo của Anyma trong quá trình hợp tác.

Trước đó, tiết mục Bad Angel từng gặp trở ngại khi phải hủy bỏ kế hoạch biểu diễn vào ngày 11/4 do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, sự xuất hiện chính thức tại sân khấu chính ngày 18/4 đã giúp màn trình diễn trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của lễ hội năm nay.

Tạo hình như nữ thần và phong cách trình diễn cuốn hút; sân khấu sáng tạo kết hợp giữa công nghệ, ánh sáng và âm nhạc đã tạo nên màn trình diễn bùng nổ cho Lisa (Ảnh: News).

Sinh năm 1997, Lisa là thành viên duy nhất không mang quốc tịch Hàn Quốc của Blackpink - nhóm nhạc nữ nổi tiếng toàn cầu hiện nay. Không chỉ thành công trong âm nhạc, cô còn là biểu tượng thời trang với lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện quốc tế.

Cuối năm 2023, Lisa kết thúc hợp đồng cá nhân với YG Entertainment và thành lập công ty riêng, mở ra giai đoạn hoạt động độc lập. Cô tập trung phát triển tại thị trường Âu - Mỹ, phát hành album solo (cá nhân) Alter Ego và hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế như Doja Cat, RAYE, Future, Tyla và Megan Thee Stallion.

Những sản phẩm gần đây như Born Again hay Priceless đều nhận được phản hồi tích cực, góp phần củng cố vị thế của Lisa trong vai trò nghệ sĩ solo.

Với màn trình diễn tại đại nhạc hội hoành tráng nhất nước Mỹ Coachella 2026, Lisa một lần nữa cho thấy khả năng thích nghi và bứt phá trong môi trường âm nhạc quốc tế. Sự kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và công nghệ đã giúp cô tạo nên dấu ấn riêng, đồng thời khẳng định vị trí của một nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) trên sân khấu toàn cầu.