"Lịm tim" nghe hai chàng lãng tử nhóm The Moffatts hát nhạc trữ tình





Không còn là những cậu bé hát nhạc Pop ngày nào, hai anh em sinh đôi của nhóm The Moffatts - Bob và Clint hiện trưởng thành cả vẻ ngoài lẫn âm nhạc. Họ vẫn theo đuổi đam mê ca hát gần 20 năm qua và giờ đây hoạt động với một cái tên mới toanh Endless Summer.

The Moffatts là một nhóm nhạc gia đình người Canada được thành lập từ năm 1990 gồm anh cả Scott cùng ba cậu em sinh ba Clint, Bob và Dave. Nhóm từng làm điêu đứng bao khán giả một thời với những bản hit như "If Life is So Short", "Miss You Like Crazy" hay "Girl of My Dreams". Với những khán giả lứa tuổi 8x và 9x, The Moffatts từng gắn liền với tuổi thơ và tuổi trẻ của họ.







Anh em The Moffats đã trở thành một trong những ban nhạc gia đình có sức lan toả nhất thế giới trong những năm 90.





Miss You Like Crazy - TheMoffatts





Nhóm The Moffatts từng ký hợp đồng với hãng đĩa Polydor Records ở Nashville và trở thành ban nhạc trẻ nhất Canada có được thoả thuận làm việc với một hãng đĩa lớn. Bốn anh em The Moffatts đã cùng nhau đi lưu diễn trên khắp thế giới từ khi mới 4 tuổi và album đầu tay của họ được phát hành vào năm 1998.

Trong cả sự nghiệp của họ, họ đã cùng nhau thực hiện hơn 5 nghìn buổi trình diễn lớn nhỏ. Họ đã bán được hơn 6 triệu đĩa hát, thực hiện 7 album và gặt vô số giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ trên thế giới. Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan và Singapore là những quốc gia sở hữu lượng fan lớn nhất của bốn anh em The Moffatts.

Cùng một số ban nhạc anh em khác như The Hansons hay The Corrs, The Moffatts đã mang đến một sắc màu tươi mới cho làng nhạc một thời khi các ban nhạc gia đình đã trở thành một xu hướng âm nhạc thịnh hành trong vòng 5 năm. Vào năm 2001, The Moffatts tan rã và bất ngờ tái hợp năm 2012.



Tháng 2/2017, ba anh em Scott, Bob và Clint Moffatt đã thực hiện tour diễn quanh châu Á. Tour diễn mang tên The Moffatts Farewell Tour dường như là lời chia tay của anh em ban nhạc The Moffatts với người hâm mộ.







Bốn anh em của The Moffatts hiện đều đã trưởng thành





The Moffatts - Like I Love U





Nhóm Endless Summer ra đời từ tình yêu âm nhạc của hai anh em sinh đôi Bob và Clint Moffat





Từ năm 1998 tới năm 2000, The Moffatts trở thành một trong những ban nhạc có doanh thu thương mại lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á và châu Á trước khi tuyên bố tan rã vào năm 2001. Tháng 8/2001, bốn thành viên trong ban nhạc gia đình đã nói lời chia tay với khán giả sau show diễn ở London. Khi đó, lý do một trong những ban nhạc gia đình được yêu thích nhất thế giới tạm biệt người hâm mộ không được công bố nhưng theo một nguồn tin thân cận, việc Dave thừa nhận đồng tính đã khiến bốn anh em không thể tiếp tục đứng chung một sân khấu. Bên cạnh đó, mẫu thuẫn giữa Dave và cha ruột, đồng thời cũng là quản lý của ban nhạc, đã khiến họ không thể duy trì hoạt động của The Moffatts. Sau khi nhóm tan rã, Dave Moffatt không còn ca hát mà theo đuổi công việc diễn viên và người mẫu ở Cannada.

Khi nhóm tan rã, Bob đã chuyển tới Ban Phe, Thái Lan sinh sống, tiếp tục sáng tác nhạc và cộng tác với một tổ chức giáo dục khi The Moffatts không còn hoạt động. Niềm đam mê âm nhạc vẫn luôn sống trong trái tim của Bob và người em song sinh, Clint, đã thôi thúc anh thuyết phục em trai tới Thái Lan sống và làm việc cùng mình vào năm 2006. 5 năm sau, hai anh em chuyển về Nashville, Tennessee sinh sống và thành lập một ban nhạc mới bởi niềm đam mê âm nhạc luôn cháy bỏng trong tim họ. Hai chàng trai lãng tử đã đổi tên ban nhạc của mình vài lần trước khi chọn Endless Summer (tạm dịch là Mùa hè bất tận) làm tên của nhóm. Đúng như tên ban nhạc, những sản phẩm âm nhạc của họ được thể hiện thật sự trẻ trung, lãng mạn và ngọt ngào.

Nhóm Endless Summer ra mắt đĩa đơn mang tên Goodbye Baby vào năm 2015 và sản phẩm âm nhạc này đã lọt top 20 ca khúc được yêu thích của The Highway Sirius XM. Tiếp đó, họ lại trình làng sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Amen for Women" và nhanh chóng đạt hơn 2 triệu lượt nghe trên mạng.







Hai anh em Bob và Clint Moffat tiếp tục phát hành những sản phẩm âm nhạc mới mẻ đầy cảm hứng với cái tên nhóm Endless Summer (Mùa hè bất tận)





Vẫn trung thành với phong cách âm nhạc mộc mạc mà họ theo đuổi từ bé, Bob và Clint trình diễn lại những ca khúc nổi tiếng như "Stand by me", "When you say nothing at all" với đàn thùng. Không còn là những cậu bé hát nhạc Pop, Clint và Bob của hiện tại đã là những người đàn ông trưởng thành với vẻ ngoài nam tính và cách thể hiện âm nhạc sâu lắng hơn.



Năm ngoái, nhóm Endless Summer còn thực hiện một seri clip ca nhạc mang tên "Music, Travel, Love". Đây là một dự án âm nhạc kết tinh từ tình yêu với nghệ thuật, đam mê du lịch và sự gắn kết gia đình giữa Bob và Clint. Anh em sinh đôi nhà The Moffats đã đưa người hâm mộ tới nhiều địa điểm trên thế giới, nơi họ có thể thực hiện những clip ca nhạc sống vô cùng sáng tạo và lãng mạn.







When You Say Nothing At All - Endless Summer (Cover)





Những hình ảnh đầy cảm hứng và lãng mạn của nhóm Endless Summer tại những nơi ghi hình video clip ca nhạc "sống"





Những ca khúc "cover" hoặc của chính họ được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cũng như trang Youtube. Được biết, dự án này của nhóm Endless Summer sẽ được duy trì trong nhiều năm nhằm chia sẻ tình cảm và đam mê của hai em Bob và Clint với người hâm mộ trên toàn thế giới. Trong năm 2019, đĩa đơn mang tên "One More Minute" của nhóm Endless Summer lại tiếp tục thu hút sự chú ý và ủng hộ của cộng đồng mạng.

Ngoài việc trực tiếp thực hiện những ca khúc của mình, hai em Bob và Clint còn sáng tác cho nhiều nghệ sĩ khác. Với hai chàng trai, âm nhạc là cách thể hiện quan điểm sống, tình yêu và tuyên ngôn cho sự tồn tại.





Stand By Me (Live At Lake Powell) - Endless Summer