Liêu Hà Trinh: "Chồng lo toan để tôi không phải đi livestream cực khổ"

Mới đây, MC Liêu Hà Trinh dẫn dắt tập podcast mới của chương trình Chị à. Cô cùng khách mời Trác Thúy Miêu mang đến cuộc trò chuyện xoay quanh hôn nhân, việc làm mẹ và hành trình tìm lại động lực sống của người phụ nữ sau khi bước vào đời sống gia đình.

Mở đầu chương trình, Liêu Hà Trinh cho biết, từ khi kết hôn, cách hiểu của cô về sự dịu dàng, lãng mạn đã thay đổi theo thời gian.

“Ngày trước, tôi nghĩ dịu dàng có một dáng vẻ khác. Còn bây giờ, dịu dàng là khoảnh khắc tôi thấy chồng mặc quần xà lỏn, cởi trần mỗi sáng rồi chia sẻ với tôi về những suy nghĩ của anh.

Anh trăn trở nên cho con đi học trường nào, có những đêm anh thức trắng để tính kế hoạch tài chính nhiều năm sau, để tôi không phải đi livestream cực khổ nữa. Khi đó tôi mới nhận ra, sự dịu dàng không nằm trên đóa hoa hồng hay món quà, mà nằm trong những khoảnh khắc đời thường”, nữ MC tâm sự.

Theo Liêu Hà Trinh, sự lãng mạn trong hôn nhân đôi khi không đến từ những cử chỉ lớn lao mà hiện diện trong những lo toan rất giản dị của người bạn đời. Cô nhìn nhận hôn nhân với sự bình tĩnh, thực tế. Với cô, cảm xúc của con người luôn có những biến động, và điều quan trọng là mỗi người cho phép bản thân trải qua những trạng thái khác nhau trong đời sống.

Một khán giả 35 tuổi trong chương trình mong muốn lắng nghe góc nhìn của Liêu Hà Trinh và Trác Thúy Miêu về cách duy trì khát khao phát triển bản thân khi cuộc sống hôn nhân đã đi vào quỹ đạo quen thuộc.

Từ góc nhìn của một người mẹ, Trác Thúy Miêu thẳng thắn thừa nhận cô có những thiếu sót trong hành trình nuôi dạy con cái. Cô cho rằng khi có con, phụ nữ phải nhiều lần tự nhìn lại bản thân mình và học cách trưởng thành cùng con cái. Tuy nhiên, chính những thiếu sót và lỗi lầm trong tình yêu hay trong hành trình làm mẹ khiến con người trở nên chân thật hơn.

“Xã hội Việt Nam đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn về "người mẹ lý tưởng". Nhưng mỗi người mỗi khác. Điều quan trọng là chúng ta tự hỏi bản thân đâu là phiên bản người mẹ tốt nhất mà mình có thể trở thành”, cô nói.

Theo Trác Thúy Miêu, mỗi người phụ nữ cần tìm ra “đường bay riêng” của mình, thay vì để cuộc sống trôi qua trong trạng thái an toàn quá mức.

“Có thể bạn chỉ cần ở nhà để chồng nuôi, đơn giản là để yên thân. Nhưng yên thân khi bạn ở tuổi 35, 40 thì không nên đâu. Hãy viết ra những gạch đầu dòng: Trong những thứ làm mình vui, đâu là thứ có thể kiếm được nhiều tiền nhất; và trong những thứ kiếm được nhiều tiền nhất, đâu là thứ khiến mình vui.

Điều đó có thể chưa giúp bạn có ngay một sự nghiệp, nhưng là nấc thang đầu tiên để bạn vận động và bước ra khỏi chiếc lồng êm ái của hôn nhân”, Trác Thúy Miêu chia sẻ.

Qua cuộc trò chuyện, cả Liêu Hà Trinh và Trác Thúy Miêu đều cho rằng hôn nhân không phải là điểm kết thúc của hành trình phát triển cá nhân người phụ nữ. Ngược lại, đó có thể là giai đoạn mở ra nhiều câu hỏi mới về bản thân, trách nhiệm và cách mỗi người tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong gia đình.