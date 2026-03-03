Lê Lộc xác nhận mang thai con đầu lòng với Tuấn Dũng sau 5 năm gắn bó

Mới đây, diễn viên Lê Lộc xác nhận đang mang thai con đầu lòng với diễn viên Tuấn Dũng, sau thời gian vướng đồn đoán. Chia sẻ trên trang cá nhân, nữ diễn viên hài hước viết: "Đầu tiên là chúng em phải công nhận rằng cộng đồng mạng hay thiệt luôn. Đoán vậy nhưng đôi khi cũng có cái đúng lắm".

Lê Lộc thông báo mang thai con đầu lòng với diễn viên Tuấn Dũng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lê Lộc cho biết lý do đến hiện tại mới công khai tin vui là để sức khỏe ổn định trong những tháng đầu thai kỳ. Bên cạnh đó, thời gian qua, cô và bạn đời có nhiều sự kiện quan trọng, nên muốn dành sự quan tâm trọn vẹn của khán giả cho các hoạt động đó trước khi chia sẻ chuyện riêng.

Trước đó, tin đồn Lê Lộc mang thai rộ lên khi nữ diễn viên thường xuyên diện trang phục rộng. Trong bộ ảnh chụp cùng Tuấn Dũng cách đây ít ngày, cô để lộ vòng hai khác thường khi mặc áo trắng dáng suông.

Sau khi lên tiếng xác nhận tin vui, cặp đôi nhận được sự chúc phúc từ gia đình và khán giả. Lê Giang - mẹ của Lê Lộc - bày tỏ sự xúc động khi sắp lên chức bà ngoại. Nữ nghệ sĩ từng nhiều lần mong con gái sớm có tin vui, bởi cả hai đã gắn bó đủ lâu.

Lê Lộc vướng nghi vấn mang thai trong thời gian qua (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lê Lộc sinh năm 1995, là con gái của nghệ sĩ Lê Giang và Duy Phương. Trong khi đó, Tuấn Dũng (SN 1992) được khán giả biết đến nhiều sau khi chương trình Cười xuyên Việt.

Cả hai gây chú ý khi cùng xuất hiện tại Người ấy là ai năm 2019. Thời điểm đó, Tuấn Dũng công khai bày tỏ tình cảm, còn Lê Lộc cho biết chỉ xem anh là bạn. Sau chương trình, họ dần thân thiết và đến năm 2021 bắt đầu cởi mở hơn về chuyện yêu đương.

Suốt những năm qua, cặp đôi đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống, cùng hoạt động tại Sân khấu kịch Hồng Vân và thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện. Sau khoảng 5 năm gắn bó, Lê Lộc và Tuấn Dũng đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới.