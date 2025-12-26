Lễ cưới Đoàn Minh Tài: Cô dâu kém 16 tuổi nghẹn ngào, đàn hát tặng chú rể

Tối 25/12, lễ cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài và ca sĩ Sunny Đan Ngọc diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TPHCM, với sự tham dự của khoảng 800 khách mời.

Sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ đông đảo nghệ sĩ và khách mời nổi tiếng như vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần, Thanh Hà - Phương Uyên, Đàm Vĩnh Hưng, Trịnh Kim Chi, Cát Tường, Lê Giang, Kim Tuyến, Thanh Thức… cùng nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết trong giới nghệ thuật.

Vợ chồng Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc chụp ảnh cùng khách mời (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Xuất hiện rạng rỡ trong lễ đón khách, cô dâu Sunny Đan Ngọc diện váy cưới cúp ngực, được chế tác từ chất liệu ánh kim cao cấp. Diễn viên Đoàn Minh Tài diện vest xám lịch lãm, mang đến sự hài hòa với trang phục của cô dâu.

Không gian lễ đường được thiết kế với tông trắng chủ đạo, điểm xuyết hoa đỏ nổi bật. Hôn lễ diễn ra với các nghi thức truyền thống như rót rượu, cắt bánh, trong không khí trang trọng và ấm cúng.

Trong khoảnh khắc bước vào lễ đường, Sunny Đan Ngọc nghẹn ngào xúc động, được ông xã ân cần lau nước mắt. Trên sân khấu, cặp đôi trao nhau những lời chia sẻ đầy cảm xúc trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè.

Cả hai thực hiện nghi thức rót rượu trong lễ cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chú rể Đoàn Minh Tài bày tỏ: "Từ khi yêu em, anh mới hiểu hạnh phúc là mỗi ngày được trò chuyện và ở bên nhau. Anh đã chuẩn bị hơn 6 năm để có một lễ cưới trọn vẹn như hôm nay. Đan Ngọc là cô dâu, là người vợ trong mơ của anh".

Trong khi đó, Sunny Đan Ngọc không giấu được xúc động khi gửi lời cảm ơn đến bố mẹ chồng vì đã luôn yêu thương, đón nhận cô như con gái trong gia đình.

Đoàn Minh Tài ân cần chăm sóc bạn gái trong suốt lễ cưới diễn ra (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không khí buổi tiệc trở nên đặc biệt hơn khi cô dâu dành tặng chú rể tiết mục âm nhạc được chuẩn bị riêng: Vừa chơi piano vừa thể hiện một ca khúc tiếng Anh.

Sau đó, Sunny Đan Ngọc bất ngờ chuyển sang hát kết hợp vũ đạo theo phong cách cheerleading (nhạc cổ động) trên nền ca khúc do chính mình sáng tác. Ca khúc được nữ ca sĩ viết vào thời điểm hai người quen nhau khoảng 2 năm, với những chi tiết gần gũi, dí dỏm về tính cách của cả hai.

Tiết mục mang đến không khí ấm áp, nhận được sự hưởng ứng từ khách mời.

Lễ cưới khép lại bằng màn tung hoa cưới. Người may mắn bắt được bó hoa từ tay cô dâu là Trà Ngọc Hằng.