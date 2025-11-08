Lan Phương gây tranh luận khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây

Trên trang cá nhân, cô viết: “Thấy tôi sơn sửa nhà, mọi người nói: “Vất vả quá!”. Nhưng thật ra tôi đã phải tự mình làm việc đó từ lâu rồi nên thấy bình thường.

Nhớ nhất là lúc đường ống máy lạnh phòng ngủ tỏa ra mùi khó chịu, suốt từ lúc tôi mang bầu Mia cho đến khi sinh con. Không ai giúp cả, nên khi mới sinh con 2 tháng, tôi tự mình tìm người sửa”.

Lan Phương chia sẻ việc tự sửa nhà, kể cả khi đang mang thai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ diễn viên kể thêm rằng, bản thân tự tay sắp xếp mọi thứ, kê dọn đồ đạc và lau dọn tỉ mỉ để Mia không phải hít phải mùi khó chịu khi ngủ, đồng thời bảo đảm các con khác không bị dị ứng với bụi từ công trình.

Nữ diễn viên bày tỏ niềm vui khi tự tay hoàn thiện không gian sống: “Rồi hôm nay Mia tròn 20 tháng, Phương sơn sửa lại nhà để có một không gian mới, bình yên, an toàn và thật nữ tính như chính những cô gái nhỏ bé trong nhà này. Cảm thấy thật hạnh phúc. Không phải chờ đợi ai đến giúp. Tự do sắp xếp mọi thứ theo ý mình và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai”.

Bài đăng của Lan Phương hiện thu hút gần 20 nghìn lượt thích cùng hàng trăm bình luận trái chiều.

Một số người cho rằng, nữ diễn viên đang “kể khổ”, trong khi có không ít phụ nữ cũng tự mình đảm đương mọi việc gia đình nhưng không chia sẻ. Số khán giả khác cũng cho hay, Lan Phương nên nhạy cảm hơn với cảm nhận của người khác trước khi đăng tải những trải lòng cá nhân.

Tuy nhiên, không ít người bày tỏ sự xót xa, đồng cảm vì thời điểm đó, cô và ông xã vẫn đang chung sống nhưng vẫn phải một mình giải quyết mọi việc trong gia đình.

Một người dùng facebook bình luận: “Khi phụ nữ tự làm tất cả mọi thứ có nghĩa là đàn ông đối với họ đã không còn ý nghĩa rồi.

Chúc mừng chị đã mạnh mẽ để lựa chọn cho mình điều tốt nhất, từ đó có thể thanh thản cho bản thân những điều mình mong muốn mà không cần chờ đợi bàn tay của ai nữa. Phụ nữ hiện đại giờ có thể làm mọi việc chỉ cần trong tay có sự nghiệp”.

Sau khi vướng tranh cãi, Lan Phương đã lên tiếng giải thích. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô cho biết: "Bài viết của tôi chỉ là chia sẻ một cảm xúc của hiện tại, sau khi lấy lại tự chủ của cuộc đời, không có ý nói mình tốt hơn ai.

Tôi biết còn rất nhiều người phụ nữ và em bé có cuộc sống vất vả, đáng thương hơn. Tôi trân trọng và đồng cảm với họ vô cùng. Tôi cũng tôn trọng tất cả bình luận dù một số chưa thật hiểu nội dung tôi chia sẻ.

Nhưng những bình luận đó giúp tôi hiểu thêm về gánh nặng khác nhau trong cuộc sống. Tôi biết ơn tất cả”.

Lan Phương giải thích thêm rằng, việc sửa chữa hỏng hóc trong nhà không phải lúc nào cũng đơn giản, đặc biệt khi cô mang thai sắp sinh hoặc vừa sinh mổ, cơ thể mệt mỏi mà không biết nhờ ai giúp.

Là một người mẹ, cô phải cân đối thời gian sinh hoạt, tiến độ sửa chữa và các công việc khác để kịp dọn dẹp, đảm bảo mọi thứ sạch sẽ trước khi cho các con về nhà, đặc biệt với 2 bé dễ bị dị ứng bụi công trình.

Khi có người dọn, cô cũng phải sắp xếp lại đồ đạc và lau chùi thêm vì bụi bám rất chắc, có thể gây kích ứng da và hô hấp cho các con.

Hình ảnh mới nhất của Lan Phương (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, trên trang cá nhân, Lan Phương chia sẻ, sau 22 ngày kể từ khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, cô nhận được thông tin David đã nộp đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm.

Cô cho biết, trong suốt khoảng thời gian đó, bản thân từng nhiều lần hỏi chồng cũ về việc có ý định kháng cáo hay không nhưng không nhận được câu trả lời. Việc im lặng và kéo dài thời gian khiến cô rơi vào trạng thái căng thẳng và lo âu.

Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định vẫn giữ vững tinh thần để bước tiếp.

“Tôi vẫn phải bước đi, vẫn là chính mình và là người mẹ yêu thương, bảo vệ các con mình. Các con cần được lớn lên trong một môi trường an toàn, tự do, không ai có quyền sử dụng cảm xúc của các con làm công cụ đạt được mục đích của mình", Lan Phương viết.

Lan Phương (SN 1983) tốt nghiệp cùng lúc 2 trường là Đại học Ngoại thương và Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM).

Lan Phương sớm bén duyên nghệ thuật qua sân khấu kịch và truyền hình. Cô nổi tiếng từ vai Mai Lan trong phim Cô gái xấu xí (2004) và sau đó ghi dấu ấn trong hàng loạt dự án phim giờ vàng VTV như: Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình…

Hiện cô gây chú ý khi đảm nhận vai Linh trong phim Gió ngang khoảng trời xanh.

Lan Phương và David Duffy quen nhau năm 2017, khi anh sang Việt Nam làm việc trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng. Cặp đôi kết hôn năm 2018 nhưng chưa tổ chức đám cưới, cùng năm đó họ đón con gái đầu lòng Lina. Đầu tháng 3/2024, gia đình có thêm thành viên thứ 2 - bé Mia.

Sau 7 năm chung sống, Lan Phương nộp đơn ly hôn vào tháng 5, khép lại hành trình hôn nhân từng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Ngày 17/9, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng cũ David Duffy. Kết quả, Lan Phương giành quyền nuôi 2 con gái là Lina Linh và Mia Mai.

Trong khi đó - chồng cũ David Duffy - phải chu cấp mỗi tháng 40 triệu đồng cho các con cho đến khi trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận khác. Tuy nhiên, chồng cũ của nữ diễn viên cho biết sẽ kháng cáo.

Tại phiên tòa, Lan Phương tiết lộ cô từng chịu bạo hành tinh thần, bị thao túng tâm lý và kiểm soát các tài khoản mạng xã hội bởi chồng cũ… với các bằng chứng tin nhắn, hình ảnh đã gửi lên toà sơ thẩm . Ngược lại, David Duffy phủ nhận cáo buộc này và cho rằng vợ cũ bị trầm cảm sau sinh.