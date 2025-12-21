Lân Nhã cảm ơn vợ trong đêm nhạc tại TPHCM sau ồn ào hủy show

Sau thời gian ấp ủ, ca sĩ Lân Nhã tổ chức Nhã concert tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) - chương trình kỷ niệm cột mốc 15 năm ca hát.

Đêm nhạc nhận được sự quan tâm của công chúng bởi trước đó vào tháng 11, Lân Nhã từng phải hủy show tại Hà Nội vì lượng vé bán ra không đạt kỳ vọng.

Lân Nhã trong đêm nhạc tổ chức tối 20/12 ở TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Xuyên suốt 3 tiếng diễn ra đêm nhạc ở TPHCM, Lân Nhã trình diễn hơn 25 tiết mục, dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những bản tình ca quen thuộc đã làm nên tên tuổi anh, đến các ca khúc nhạc ngoại lời Việt và những sáng tác mới trong album sắp phát hành.

Những ca khúc quen thuộc như Bến vắng, Tình không biên giới, Cô đơn... được giám đốc âm nhạc Hoài Sa khoác lên lớp áo mới, tạo nên bản phối vừa hiện đại vừa giàu cảm xúc. Nhờ đó, khán giả lần đầu thấy một Lân Nhã uyển chuyển hơn nhưng vẫn giữ được nét nam tính, tiết chế và văn minh.

Lân Nhã bước ra vùng an toàn với nhiều tiết mục trình diễn vũ đạo (Ảnh: Ban tổ chức).

Nam ca sĩ cũng bước ra khỏi vùng an toàn của hình tượng “người đàn ông đứng yên hát tình ca”, thể hiện những bước vũ đạo uyển chuyển trong các tiết mục như: Còn yêu em mãi, Sóng tình, Can’t take my eyes off you...

Concert của nam ca sĩ được nhận xét tập trung vào chuyên môn âm nhạc thay vì chạy theo công nghệ trình diễn. Ngoài ra, show cũng không có MC mà Lân Nhã tự mình dẫn dắt toàn bộ đêm nhạc.

Đêm nhạc còn ghi dấu ấn với sự góp mặt của ba khách mời: NSND Tấn Minh, Hoàng Quyên và Hương Tràm. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng. NSND Tấn Minh mang đến chiều sâu và sự chiêm nghiệm. Hoàng Quyên ghi dấu bằng sự tinh tế, nội lực.

Riêng Hương Tràm khuấy động không khí sân khấu bằng giọng hát kỹ thuật, giàu năng lượng và những màn tương tác hài hước cùng Lân Nhã.

Lân Nhã và Hương Tràm kết hợp trong đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Lân Nhã chia sẻ, sau 15 năm bén duyên với nghề, anh nhận thấy chặng đường của mình không liên tục, nhưng chính những quãng nghỉ và trải nghiệm thăng trầm đã trở thành chất xúc tác, tôi luyện nên một Lân Nhã của ngày hôm nay, phiên bản chuyên nghiệp và sâu sắc nhất.

"Bên trong tôi vẫn là đứa trẻ nhiều tổn thương và trầy xước, có những khát khao rất hồn nhiên và ngây dại. Chính những điều không hoàn hảo ấy đã tạo nên tôi. Tôi đang từng ngày học cách hiểu bản thân, chấp nhận và yêu lấy con người thật của mình. Sự đón nhận của khán giả là điều tuyệt vời nhất mà tôi có được trên hành trình này", anh nói.

Lân Nhã biết ơn gia đình, khán giả làm động lực cho anh cố gắng (Ảnh: Ban tổ chức).

Lân Nhã cũng liên tục dành tình cảm cho bà xã - người có mặt ở khán đài để cổ vũ anh ở dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp. Khi được một khán giả bày tỏ "em yêu anh", nam ca sĩ ngập ngừng nói vui: "Vợ ngồi ngay trước mặt, tôi nên làm gì bây giờ?".

Kết thúc đêm nhạc, nam ca sĩ gửi lời cảm ơn những người thân yêu đã luôn đồng hành cùng anh trong hành trình 15 năm. "Cảm ơn gia đình, cảm ơn bà xã, cảm ơn các con vì đã là động lực cho tôi", ca sĩ bộc bạch.