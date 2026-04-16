Lam Trường kể kỷ niệm 30 năm trước bên Cẩm Ly, hé lộ về sự tái hợp

Gần đây, Lam Trường và Cẩm Ly đang cùng nhau tập luyện chuẩn bị cho đêm nhạc vào ngày 25/4 sắp tới. Trong phòng thu, hai ngôi sao âm nhạc xuất hiện với trang phục giản dị nhưng giữ phong độ năng lượng, chuẩn bị cho những tiết mục được dàn dựng kỹ lưỡng.

Theo Lam Trường hé lộ, anh và Cẩm Ly từng lần đầu kết hợp vào năm 1996 với ca khúc Người cùng cảnh ngộ. Nam ca sĩ nhớ lại, khi thể hiện ca khúc này lần đầu, cả hai mới ở tuổi đôi mươi, trong khi hiện tại đều đã bước sang tuổi ngoài 50.

Sau 3 thập kỷ, màn tái hợp với Cẩm Ly được chính Lam Trường ví như hành trình trở về thanh xuân của mình.

Lam Trường và Cẩm Ly giản dị trong phòng thu, chuẩn bị cho đêm nhạc "Vé về thanh xuân" tại Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Bao nhiêu hình ảnh của những ngày đầu tiên ấy ùa về khiến tôi rất xúc động. Tôi tin sự kết hợp Lam Trường và Cẩm Ly sẽ mang lại không khí vui tươi, sôi động cho công chúng trong đêm diễn”, anh chia sẻ.

Với 2 nghệ sĩ đã bước sang tuổi ngoài 50, việc đứng chung sân khấu sau nhiều năm không chỉ mang ý nghĩa biểu diễn, mà còn là sự kết nối lại một chặng đường âm nhạc từng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả.

Lam Trường cũng cho biết, khi nhận lời mời của chương trình trong lúc đang lưu diễn, anh đặc biệt chú ý đến danh sách nghệ sĩ tham gia và xem đây là dịp hiếm để các thế hệ cùng đứng chung sân khấu.

Ngoài Cẩm Ly và Lam Trường, đêm nhạc Vé về thanh xuân còn có sự góp mặt của Mỹ Linh, Phương Thanh, ban nhạc Quả Dưa Hấu (Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa) và những giọng hát quen thuộc với khán giả trẻ trong hơn một thập niên qua như: Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi, Nguyễn Trần Trung Quân và đặc biệt là Quốc Thiên - giọng hát nam nổi bật hiện nay.

Ở một tiết mục khác, Lam Trường sẽ kết hợp cùng các ca sĩ trẻ như Khắc Việt và Quốc Thiên. Theo anh, đây là sự kết nối vừa đủ giữa các thế hệ, tạo nên sự chuyển giao tự nhiên trong dòng chảy âm nhạc. Nam ca sĩ bày tỏ sự tò mò khi các đàn em thể hiện lại những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình theo phong cách riêng.