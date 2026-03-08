Lady Gaga sắp làm đám cưới với triệu phú công nghệ

Trong buổi trò chuyện mới đây trên iHeartRadio, nữ ca sĩ cho biết cô và vị hôn phu đã dành nhiều thời gian đi du lịch cùng nhau trong suốt năm qua, cả hai đang chuẩn bị cho đám cưới. Gaga còn hài hước nhờ nam ca sĩ Bruno Mars gợi ý một ca khúc đặc biệt cho lễ cưới.

“Em và vị hôn phu đã đi du lịch suốt cả năm nay, nhưng chúng em sắp kết hôn rồi. Hy vọng anh có thể chọn một bài hát thật ý nghĩa cho lễ cưới”, Lady Gaga nói.

Lady Gaga và chồng tương lai Michael Polansky (Ảnh: Getty).

Đáp lại, Bruno Mars chia sẻ rằng nếu Gaga đang tìm một ca khúc dành tặng chồng tương lai, anh sẽ chọn bài hát Risk It All trong album mới của mình.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ rằng ý tưởng về đám cưới đôi khi đến rất bất ngờ. “Thỉnh thoảng chúng tôi có những khoảng thời gian rảnh rỗi và lại nghĩ: “Hay là mình cưới luôn vào cuối tuần đó nhỉ?””, cô nói.

Về phía mình, Michael Polansky cho biết cả hai mong muốn tổ chức một lễ cưới thân mật nhưng vẫn thật đáng nhớ. “Chúng tôi không muốn một hôn lễ quá lớn, nhưng vẫn muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đó”, doanh nhân chia sẻ.

Theo Polansky, trong nhiều khía cạnh, anh và Lady Gaga đã cảm thấy như vợ chồng, vì vậy việc kết hôn sẽ không làm thay đổi quá nhiều cuộc sống của họ. Cặp đôi đang cân nhắc tổ chức đám cưới trong hoặc sau khi nữ ca sĩ kết thúc chuyến lưu diễn Mayhem Ball Tour trong tháng 4 tới.

Michael Polansky và Lady Gaga đã đính hôn khoảng 2 năm (Ảnh: Getty).

Theo tờ Page Six, Michael Polansky cầu hôn Lady Gaga vào thời điểm cô đón sinh nhật lần thứ 38. Đến tháng 3/2025, khi xuất hiện trên chương trình The Howard Stern Show, Lady Gaga tiết lộ rằng vị hôn phu ban đầu cầu hôn cô bằng một nhành cỏ trước khi tặng chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 2 triệu USD.

Michael Polansky - chồng tương lai của Lady Gaga - là doanh nhân và nhà đầu tư công nghệ người Mỹ. Anh tốt nghiệp Đại học Harvard với chuyên ngành Toán ứng dụng và Khoa học máy tính, hiện là CEO của Parker Group - tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh và từ thiện của tỷ phú công nghệ Sean Parker.

Polansky tham gia đầu tư và phát triển nhiều dự án trong lĩnh vực công nghệ và y sinh. Theo tạp chí Parade, vị hôn phu của Lady Gaga hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 600 triệu USD.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2020. Michael Polansky được nhận xét là người kín tiếng, thông minh và thường đồng hành, hỗ trợ Lady Gaga trong nhiều dự án sáng tạo cũng như kinh doanh.

Mối tình với Michael Polansky giúp Lady Gaga ngày càng chín chắn và hạnh phúc (Ảnh: IG).

Lady Gaga (SN 1986) là một trong những nghệ sĩ đa tài và có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí thế giới. Cô nổi tiếng với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhà hoạt động xã hội.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Lady Gaga đến vào năm 2008 khi album đầu tay The Fame ra mắt, mang lại những bản hit toàn cầu như Poker Face và Just Dance. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định vị thế với nhiều album thành công như Born This Way, Artpop và Chromatica.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Lady Gaga còn gây ấn tượng trong lĩnh vực điện ảnh. Vai diễn Ally trong bộ phim A Star Is Born (2018) giúp cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và giành giải Oscar cho ca khúc Shallow. Cô cũng tham gia các dự án phim lớn khác như House of Gucci, chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng.

Trong suốt sự nghiệp, Lady Gaga đã giành được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm nhiều giải Grammy, Oscar và Quả cầu vàng. Theo các nguồn tin trong ngành giải trí, khối tài sản của cô được ước tính lên tới hàng trăm triệu USD, đến từ âm nhạc, diễn xuất, các chuyến lưu diễn lớn và thương hiệu mỹ phẩm riêng Haus Labs.

Lady Gaga được xem là một biểu tượng của văn hóa đại chúng đương đại (Ảnh: Getty).

Về đời tư, Lady Gaga từng trải qua một số mối tình được công chúng quan tâm. Cô từng đính hôn với diễn viên Taylor Kinney và sau đó là nhà quản lý tài năng Christian Carino, nhưng cả hai mối quan hệ đều không đi đến hôn nhân. Phải tới khi gặp gỡ doanh nhân công nghệ Michael Polansky, ngôi sao cá tính mới tìm thấy bến đỗ đích thực.

Lady Gaga nhiều lần chia sẻ rằng cô luôn trân trọng tình yêu và mong muốn xây dựng một mối quan hệ bền vững, nhưng đồng thời cũng thừa nhận rằng sự nghiệp bận rộn khiến chuyện tình cảm của cô không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Theo nữ ca sĩ, tình yêu cần sự thấu hiểu, tôn trọng và khả năng chấp nhận con người thật của nhau.

Trong các cuộc phỏng vấn, Lady Gaga cho biết cô không xem hôn nhân chỉ là một cột mốc hình thức, mà quan trọng nhất là sự gắn bó và đồng hành lâu dài giữa hai người. Cô từng nói rằng điều khiến một mối quan hệ bền vững là việc cả hai có thể ủng hộ ước mơ và sự nghiệp của nhau, ngay cả khi phải đối mặt với nhiều áp lực từ công việc và sự nổi tiếng.

Trải qua một số mối quan hệ đổ vỡ trong quá khứ, Lady Gaga cho rằng những trải nghiệm đó giúp cô trưởng thành hơn trong cách nhìn nhận về tình yêu. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh rằng một mối quan hệ lành mạnh phải dựa trên sự chân thành và cảm giác an toàn về mặt cảm xúc.