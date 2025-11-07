“Là chính nàng”: Chiến lược tiếp cận khách hàng trẻ bằng trải nghiệm cảm xúc của Triumph

Để đạt được những con số ấn tượng về cửa hàng và mạng lưới phân phối là một hành trình đồng hành của thương hiệu Triumph với người phụ nữ Việt.

Chiến dịch “Là chính nàng” mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc (Ảnh: Triumph).

Chia sẻ về định hướng khai thác nhóm khách hàng trẻ hơn, ông Vũ Lê - đại diện Triumph International Việt Nam - cho biết: “Trong bối cảnh kinh tế nhiều thách thức, người tiêu dùng, đặc biệt là các chị em, những “người giữ tay hòm chìa khóa” ngày càng thận trọng hơn trong chi tiêu.

Thấu hiểu điều đó, chúng tôi không chọn cách cạnh tranh bằng giá, mà tập trung vào giá trị thật của sản phẩm - từ kiểu dáng tinh tế, chất liệu nâng niu làn da, đến cảm giác tự tin và thoải mái khi mặc”.

Ông Vũ Lê, đại diện Triumph phát biểu trong một sự kiện chia sẻ, tư vấn cho phái đẹp trong chiến dịch “Là chính nàng” (Ảnh: Triumph).

Song song đó, Triumph không ngừng nâng cao chất lượng trải nghiệm mua sắm, mang đến cho khách hàng hành trình liền mạch và đầy cảm xúc, từ không gian cửa hàng ấm cúng, dịch vụ tư vấn tận tâm, đến nền tảng online tiện lợi và được cá nhân hóa cho từng nhu cầu riêng.

Ông Vũ Lê - Đại diện Triumph Việt Nam (Ảnh: Triumph).

Ông Vũ Lê nhấn mạnh: “Khi đến với Triumph, chúng tôi mong muốn mỗi khách hàng cảm nhận được một trải nghiệm khác biệt và đầy cảm xúc từ sản phẩm cho đến không gian cửa hàng”.

“Là chính nàng” là một chiến dịch được Triumph triển khai trên 65 cửa hàng toàn quốc. Chiến dịch tạo ra một không gian đặc biệt, nơi các bạn gái có thể tạm dừng nhịp sống vội vã, cùng đội ngũ Beauty Advisor (Chuyên viên tư vấn) được đào tạo chuyên sâu của Triumph - sẻ chia về những câu chuyện riêng của phái nữ.

“Định hướng mà chúng tôi muốn mở rộng hơn chính là tạo nên sự kết nối sâu sắc giữa nhân viên tư vấn với khách hàng như người thân trong gia đình. Không đơn thuần là tư vấn để bán được sản phẩm, chúng tôi muốn xây dựng sự kết nối sâu về cảm xúc, trải nghiệm của khách hàng. Mỗi nhân viên tư vấn sẽ xem khách hàng như người chị, người em hay người thân của mình để lắng nghe, chia sẻ và mang lại sự tin tưởng, an tâm”, ông Vũ Lê cho biết.

Cũng theo ông Vũ Lê, để tạo nên những trải nghiệm mang dấu ấn như thế, Triumph đã đặt chất lượng lên hàng đầu. Đa phần các khâu sản xuất của Triumph đều được làm thủ công, đòi hỏi thợ tay nghề cao và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Nhiều thợ may dành cả thập kỷ chỉ để hoàn thiện kỹ thuật và quy trình may riêng. Họ là những người góp phần tạo nên những sản phẩm chất lượng có giá trị thẩm mỹ và chất lượng cao.

Độc giả quan tâm đến các sản phẩm trong chiến dịch “Là chính nàng” có thể khám phá thêm tại: https://vn.triumph.com/collections/find-your-beauty.