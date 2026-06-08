Kỹ sư điện trở thành diễn viên vào vai Chí Phèo trên sân khấu nhạc kịch

Trong vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo, nhân vật Chí Phèo hiện lên gai góc, dữ dội nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi đau và khát vọng được yêu thương. Đảm nhận vai diễn trung tâm của tác phẩm là Ngọc Hiếu - diễn viên, ca sĩ thuộc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng.

Ngọc Hiếu để lại dấu ấn trong lòng khán giả với vai Chí Phèo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ít ai biết trước khi trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, Ngọc Hiếu từng học ngành điện dân dụng theo định hướng của gia đình và có thời gian làm kỹ sư điện tại khu công nghiệp.

Dù yêu thích ca hát từ nhỏ, nghệ thuật chưa từng là lựa chọn được gia đình ưu tiên. Tuy nhiên, niềm đam mê âm nhạc vẫn âm thầm theo anh qua những buổi biểu diễn nhạc acoustic cùng bạn bè, các sân khấu phong trào và những cuộc thi văn nghệ tại Hải Phòng.

Khi quyết định theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, khó khăn lớn nhất của Ngọc Hiếu là thiếu nền tảng đào tạo bài bản. Anh gần như bắt đầu từ con số 0, tự học và tự hoàn thiện kỹ năng để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.

Bước ngoặt đến với chàng trai trẻ trong một kỳ liên hoan ca múa nhạc toàn quốc. Khi đó, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng mang vở Bỉ vỏ tham dự và Ngọc Hiếu đảm nhận vai Chín Hiếc.

Vai diễn này đã gây ấn tượng với nhạc sĩ Dương Cầm - người đang tìm kiếm những gương mặt mới cho dự án nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo.

Sau liên hoan, Dương Cầm chủ động liên hệ với Ngọc Hiếu và ngỏ lời mời tham gia dự án. Anh nói với Ngọc Hiếu một cách bất ngờ "Có muốn thử sức với Giấc mơ Chí Phèo không?" và nhận được sự đồng ý nhanh chóng.

"Tôi cảm thấy như mình đang mơ. Được làm việc với anh Dương Cầm là một may mắn rất lớn", Ngọc Hiếu chia sẻ.

Diễn viên - ca sĩ Ngọc Hiếu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo nam nghệ sĩ, quá trình làm việc cùng ê-kíp giúp anh học hỏi nhiều điều về chuyên môn cũng như tư duy sân khấu.

"Anh Dương Cầm luôn đặt niềm tin vào diễn viên, đồng thời đưa ra những chỉ dẫn rất cụ thể và tận tâm. Điều đó giúp tôi có thêm tự tin để bước vào vai diễn khó nhất từ trước đến nay", anh nói.

Để hóa thân thành Chí Phèo, Ngọc Hiếu học thuộc và thể hiện 14 ca khúc xuyên suốt vở diễn với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ pop, rock đến dân gian đương đại.

Không chỉ hát, anh còn phải diễn xuất, nhảy múa và thể hiện những chuyển biến tâm lý phức tạp của nhân vật. Nhiều phân đoạn đòi hỏi diễn viên vừa hát, vừa vận động liên tục nhưng vẫn phải giữ được cảm xúc và chất lượng thanh nhạc.

Khối lượng công việc lớn cùng yêu cầu cao về kỹ năng biểu diễn khiến vai Chí Phèo trở thành thử thách đáng nhớ nhất trong hành trình nghệ thuật của Ngọc Hiếu.

Sau 9 đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, nam nghệ sĩ nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều người cho rằng anh đã khắc họa được một Chí Phèo vừa quen thuộc với nguyên tác văn học, vừa mang hơi thở đời sống đương đại.

Theo giới chuyên môn, việc giao vai diễn trung tâm cho một gương mặt chưa phải ngôi sao thị trường cho thấy sự mạnh dạn của ê-kíp sản xuất, đồng thời phản ánh niềm tin mà Dương Cầm dành cho năng lực của Ngọc Hiếu. Sắp tới, khán giả sẽ tiếp tục gặp lại nam nghệ sĩ trong hai đêm diễn ngày 16 và 17/7 tại Nhà hát Hồ Gươm.