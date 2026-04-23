Những hình ảnh mới nhất của Kim Kardashian và Lewis Hamilton tại bãi biển Malibu (California, Mỹ) đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.

Theo đó, nữ doanh nhân kiêm ngôi sao truyền hình thực tế xuất hiện rạng rỡ trong trang phục bikini kết hợp quần lặn bó sát, tôn lên vóc dáng gợi cảm. Trong khi đó, Lewis Hamilton lựa chọn phong cách đơn giản nhưng khỏe khoắn.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton đang tận hưởng kỳ nghỉ ngọt ngào bên nhau (Ảnh: DM).

Cả hai diện trang phục tông đen đồng điệu, liên tục có những cử chỉ thân mật, từ nắm tay, ôm cho đến trao nhau nụ hôn, bất chấp sự hiện diện của các tay săn ảnh.

Khoảnh khắc thân mật này được cho là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy mối quan hệ giữa Kim Kardashian và Lewis Hamilton đang bước sang giai đoạn nghiêm túc hơn, sau thời gian dài vướng tin đồn hẹn hò.

Trước đó, cặp đôi được cho là đã chính thức công khai tình cảm tại sự kiện Super Bowl hồi tháng 2. Không lâu sau, họ tiếp tục xuất hiện cùng nhau tại Coachella 2026 để ủng hộ màn trình diễn của Justin Bieber. Đáng chú ý, trong lần xuất hiện này, Kim Kardashian còn đi cùng con gái lớn North West, cho thấy mối quan hệ giữa hai người đã có sự gắn kết sâu sắc.

Theo các nguồn tin thân cận, dù lịch trình bận rộn, cả hai vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau. Thậm chí, Kim Kardashian được cho là đã thực hiện chuyến bay khứ hồi dài hơn 17.000 km trên chuyên cơ riêng chỉ để ở bên Lewis Hamilton trong vòng 24 giờ tại London (Anh).

Kim Kardashian từng trải qua những cuộc hôn nhân đổ vỡ và tìm kiếm những mối quan hệ tình cảm an toàn (Ảnh: IG).

Một nguồn tin tiết lộ với truyền thông Anh rằng, cả hai đều nghiêm túc và sẵn sàng sắp xếp công việc để duy trì mối quan hệ.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton thực tế đã quen biết nhau từ nhiều năm trước trong các sự kiện thời trang và giải trí quốc tế. Tay đua người Anh cũng có mối quan hệ khá thân thiết với gia đình Kardashian. Anh từng tham dự một số buổi tụ họp riêng tư của gia đình này.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Kanye West vào năm 2022, Kim Kardashian tập trung phần lớn thời gian cho gia đình và sự nghiệp. Bên cạnh việc điều hành các thương hiệu kinh doanh, cô còn theo đuổi việc học luật và hoàn thành chương trình vào năm 2025.

Lewis Hamilton kém Kim Kardashian 5 tuổi, cặp đôi đã làm bạn nhiều năm trước khi hẹn hò chính thức (Ảnh: DM).

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Kim cho biết cô trở nên thận trọng hơn trong chuyện tình cảm, nhưng không đóng cửa trái tim.

“Tôi học cách chậm lại, lắng nghe cảm xúc của mình và chỉ mở lòng khi cảm thấy thực sự an toàn”, cô chia sẻ. Với Kim Kardashian, việc hẹn hò ở thời điểm hiện tại không còn là sự bốc đồng hay tìm kiếm cảm giác mới lạ, mà hướng đến sự ổn định, tôn trọng và đồng hành lâu dài.

Về phía Lewis Hamilton, anh được xem là một trong những tay đua vĩ đại nhất lịch sử Công thức 1 với 7 chức vô địch thế giới. Không chỉ thành công trên đường đua, Hamilton còn có tầm ảnh hưởng lớn trong các hoạt động xã hội, thời trang và môi trường.

Trong quá khứ, tay đua người Anh từng vướng tin hẹn hò với nhiều người đẹp, trong đó mối quan hệ đáng chú ý nhất là với nữ ca sĩ gợi cảm Nicole Scherzinger, kéo dài 7 năm trước khi kết thúc vào năm 2015. Ngoài ra, anh cũng từng được cho là có thời gian tìm hiểu Barbara Palvin và Camila Kendra, song chưa từng xác nhận chính thức.

Ở tuổi ngoài 40, Lewis Hamilton vẫn duy trì phong độ đỉnh cao trong sự nghiệp, đồng thời giữ kín đời sống cá nhân. Việc công khai mối quan hệ với Kim Kardashian vì thế càng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông quốc tế.

Bạn bè của Kim Kardashian và Lewis tiết lộ, cặp đôi đang tìm hiểu rất nghiêm túc và chân thành (Ảnh: DM).

Hiện tại, cả hai chưa lên tiếng chính thức về mối quan hệ, nhưng những hình ảnh thân mật liên tiếp xuất hiện cho thấy họ không còn né tránh sự chú ý của công chúng.

Với vị thế là hai nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực giải trí và thể thao, chuyện tình của Kim Kardashian và Lewis Hamilton được truyền thông quốc tế dự đoán sẽ là tâm điểm trong thời gian tới.

Tờ People nhận định, sau nhiều biến động trong đời sống cá nhân, Kim Kardashian dường như đang tìm thấy sự cân bằng mới, trong khi Lewis Hamilton cũng cho thấy dấu hiệu sẵn sàng cho một mối quan hệ ổn định hơn.