Kim Kardashian chi 6 triệu USD dàn xếp thoả thuận về clip nóng

Theo TMZ, thỏa thuận có sự tham gia ký kết của Kim Kardashian, Ray J cùng mẹ 2 bên là Kris Jenner và Sonja Norwood. Văn bản mang tên “Thỏa thuận dàn xếp bảo mật và miễn trừ trách nhiệm chung” quy định các bên đồng ý giải quyết toàn bộ khiếu nại, tranh chấp, nguyên nhân kiện tụng cũng như các tổn thất phát sinh trong quá khứ và tương lai liên quan đến đoạn băng.

Thỏa thuận cũng bao gồm điều khoản không bôi nhọ, theo đó 4 bên cam kết không đưa ra bất kỳ phát ngôn hoặc hành động nào gây tổn hại đến nhân cách, danh tiếng, sự liêm chính hay hoạt động kinh doanh của nhau. Ray J được cho là đã nhận 6 triệu USD để ký kết thỏa thuận này.

Trước đó, nam ca sĩ từng đệ đơn kiện Kim Kardashian và mẹ cô, cáo buộc vi phạm thỏa thuận bảo mật. Ray J cho rằng việc phát tán đoạn băng nhạy cảm từ năm 2006 thực chất là một chiến lược truyền thông có chủ đích.

Theo anh, từ năm 2003, nam ca sĩ và Kim đã tự nguyện ghi lại những khoảnh khắc riêng tư. Đến năm 2006, hai bên được cho là thống nhất công bố đoạn clip nhằm thu hút sự chú ý của dư luận.

Ray J cho rằng Kim Kardashian khi đó đã đề nghị giao toàn quyền xử lý cho mẹ mình - bà Kris Jenner. Từ đó, anh cáo buộc gia đình Kardashian thao túng truyền thông và phải chịu trách nhiệm cho những hệ lụy phát sinh.

Tranh chấp leo thang khi Ray J tuyên bố hợp tác với FBI để điều tra gia đình Kardashian theo Đạo luật Chống Tống tiền và Tổ chức tham nhũng (RICO). Phía Kardashian lập tức bác bỏ, đồng thời đệ đơn kiện nam ca sĩ với cáo buộc bôi nhọ, cho rằng anh đã “bịa đặt về cuộc điều tra của FBI”.

Đại diện pháp lý của Ray J đã nộp hồ sơ nhằm bác bỏ vụ kiện. Nam ca sĩ cũng khẳng định phía Kardashian nhiều lần vi phạm thỏa thuận giữa hai bên khi liên tục nhắc đến đoạn video trong các chương trình truyền hình thực tế, trái với cam kết “không đề cập lại”.

Theo Ray J, gia đình Kardashian từng đồng ý chi trả một khoản tiền để đổi lấy quyền phát hành đoạn băng và cam kết không khai thác nội dung này trên truyền hình. Tuy nhiên, anh cho rằng Kim Kardashian, Kris Jenner, Kanye West (chồng cũ của Kim) và Kendall Jenner vẫn nhiều lần đề cập đến vụ việc trong chương trình The Kardashians.

Ngoài ra, Ray J còn cáo buộc gia đình Kardashian đã đưa ra những thông tin sai lệch, bao gồm việc cho rằng anh có hành vi tấn công tình dục và phát hành đoạn clip nhằm mục đích trả thù.

Đáp lại, tháng 11 năm ngoái, luật sư Alex Spiro - đại diện cho Kim Kardashian và Kris Jenner - lên tiếng bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Ông cho rằng những phát ngôn từ phía Ray J là thiếu cơ sở.

Kim Kardashian và Ray J hẹn hò vào đầu những năm 2000. Trong một chuyến du lịch tại Cabo (Mexico), hai người ghi lại cảnh thân mật. Vài năm sau, đoạn video bị phát tán, tạo nên bê bối lớn. Ban đầu, Kim Kardashian kiện đơn vị phát hành, song sau đó rút đơn và đạt thỏa thuận trị giá khoảng 5 triệu USD để cho phép phân phối đoạn băng.

Không lâu sau, chương trình Keeping Up with the Kardashians ra mắt, góp phần đưa tên tuổi gia đình Kardashian - Jenner trở nên nổi tiếng toàn cầu. Truyền thông Mỹ nhận định bê bối này là một trong những yếu tố giúp chương trình thu hút sự chú ý và trở thành bàn đạp đưa Kim Kardashian thành biểu tượng văn hóa đại chúng.

Trong một cuộc phỏng vấn sau này, Kim thừa nhận vụ việc là “bài học đắt giá” và là điều cô phải sống chung suốt đời, dù sau đó sự nghiệp có nhiều bước tiến.

Từ một ngôi sao truyền hình thực tế, Kim Kardashian đã xây dựng đế chế kinh doanh riêng trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Các thương hiệu như KKW Beauty và SKIMS đóng vai trò chủ lực trong khối tài sản của cô.

Theo Forbes, Kim hiện sở hữu khối tài sản khoảng 1,9 tỷ USD và nằm trong danh sách 10 người nổi tiếng là tỷ phú nổi danh toàn cầu.

Về đời tư, Kim Kardashian từng có cuộc hôn nhân ồn ào với rapper Kanye West và có 4 người con. Sau khi ly hôn, cô tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc gia đình.

Nữ tỷ phú USD hiện hẹn hò với tay đua F1 người Anh Lewis Hamilton. Cặp đôi được nhìn thấy cùng nhau nghỉ dưỡng tại hồ Powell (Arizona, Mỹ) vào đầu tháng 3.