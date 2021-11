Kiều nữ Ấn Độ mặc gợi cảm dự đám cưới bạn thân

Dân trí Ngôi sao xinh đẹp Alia Bhatt thu hút mọi sự chú ý khi diện áo crop-top gợi cảm dự đám cưới hai người bạn thân là Anushka Ranjan và Aditya Seal.

Hôm 21/11, cặp diễn viên nổi tiếng Bollywood Anushka Ranjan và Aditya Seal đã tổ chức hôn lễ xa hoa ở Mumbai. Đám cưới của cặp đôi trai tài gái sắc có hai bên gia đình và nhiều bạn bè của cô dâu, chú rể tham dự.

Nổi nhất trong dàn khách mời là nữ diễn viên mang hai dòng máu Ấn Độ - Anh Alia Bhatt. Người đẹp 28 tuổi là một diễn viên và ca sĩ đình đám. Cô hiện có gần 60 triệu fans trên Instagram và là một trong những ngôi sao hàng đầu tại Bollywood hiện nay.

Alia Bhatt, Suzanne Khan dự tiệc cưới bạn thân

Alia Bhatt là con gái của nhà làm phim Mahesh Bhatt và nữ diễn viên Soni Razdan. Cô tham gia diễn xuất từ khi còn nhỏ. Cô đóng vai chính đầu tiên trong bộ phim dành cho tuổi teen Student of the Year (2012) của Karan Johar và sau đó khẳng định tên tuổi với các bộ phim như Humpty Sharma Ki Dulhania (2014), Dear Zindagi (2016) và Badrinath Ki Dulhania (2017).

Alia Bhatt (váy xanh lá) xinh đẹp dự tiệc cưới bạn thân.

Các giải thưởng mà Alia Bhatt từng giành được bao gồm bốn giải thưởng Filmfare, giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của Ấn Độ. Ngoài ra Alia Bhatt còn từng xuất hiện trong danh sách 100 Người nổi tiếng của Forbes Ấn Độ từ năm 2014 và được Forbes Châu Á đưa vào danh sách 30 ngôi sao dưới 30 tuổi nổi tiếng nhất trong năm 2017.

Alia Bhatt rực rỡ váy hồng

Ngoài việc đóng phim, Bhatt còn kinh doanh thời trang và lập công ty sản xuất phim mang tên Eternal Sunshine. Năm 2019, thu nhập của người đẹp ước chừng là 7,9 triệu USD và cô là nữ diễn viên được trả cát sê cao nhất Ấn Độ. Bhatt từng giành vị trí số một trong danh sách 50 phụ nữ được khao khát nhất do tờ The Times of India bình chọn năm 2018. Cô là gương mặt quảng cáo đắt giá của Coca-Cola, Garnier và Maybelline.

Cặp đôi tổ chức đám cưới cũng là những sao trẻ được khán giả điện ảnh yêu mến. Aditya Seal sinh năm 1988 nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim Tum Bin II. Anh từng tham gia nhiều bộ phim ăn khách tại Ấn Độ như Namaste England, Student of the Year 2, Indoo Ki Jawani...

Tài tử điển trai từng nhiều lần lọt Top những người đàn ông hấp dẫn nhất Ấn Độ trong các cuộc bình chọn vào năm 2019 và 2020.

Anushka Ranjan và Aditya Seal đã nên duyên vợ chồng ngày 21/11.

Anushka Ranjan, 31 tuổi là một nữ diễn viên điện ảnh và người mẫu nổi tiếng Ấn Độ. Cô đã tham gia nhiều bộ phim ăn khách như Wedding Pullav và Batti Gul Meter Chalu. Anushka đặc biệt đắt show quảng cáo trong thời gian này.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước đám cưới, Aditya Seal đã chia sẻ về chuyện tình cảm của anh và bạn gái Anushka Ranjan. Aditya Seal cho biết: "Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên cách đây ba năm rưỡi. Tôi được mời tham dự một sự kiện do gia đình cô ấy tổ chức và đó là nơi tôi gặp cô ấy lần đầu tiên".

Anushka Ranjan kết hôn với Aditya Seal

"Hôm đó, chúng tôi rất ăn ý và trò chuyện rất nhiều. Sau đó, chúng tôi bắt đầu đi chơi cùng nhau. Tuy nhiên, một thời gian sau chúng tôi mới yêu nhau. Chúng tôi rất khác nhau về nhiều mặt nhưng tựu chung lại, chúng tôi phù hợp với nhau".

Nam diễn viên cho biết, anh và bạn gái sẽ kết hôn khi cả hai ở độ chín của tuổi đời cũng như gặt hái được một số thành công trong nghề nghiệp. Cặp đôi không muốn làm đám cưới một cách vội vã.

Vĩnh Ngọc

Theo Hindu