Kiều Minh Tuấn 15 năm làm nghề, gia nhập "câu lạc bộ diễn viên nghìn tỷ"

Với vai pháp sư Còn trong Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, Kiều Minh Tuấn lần đầu thử sức với dòng phim kinh dị tâm linh. Nam diễn viên từng thừa nhận ban đầu anh khá e ngại khi nhận được lời mời vì không quen với dòng phim này. Tuy nhiên sau khi trao đổi với đạo diễn, anh nhận ra yếu tố kinh dị chỉ là phần hỗ trợ, quan trọng là câu chuyện và cảm xúc nhân vật.

Diễn xuất của Kiều Minh Tuấn trong phim có thể xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Nam diễn viên đã tiết chế những lợi thế quen thuộc để xây dựng một nhân vật mới, tinh tế hơn, nhiều khoảng lặng hơn. Thay vì đẩy cảm xúc lên cao trào bằng tiếng hét, sự hoảng loạn hay biểu cảm nặng tính sân khấu, anh chọn cách biểu đạt có kiểm soát.

Về mặt xây dựng nhân vật, Kiều Minh Tuấn tạo được cho Còn bước chuyển rõ ràng. Ban đầu là sự non nớt, dè dặt của một pháp sư tập sự. Càng về sau, nhân vật càng bộc lộ bản lĩnh và sự trưởng thành khi đối diện với những thử thách lớn hơn. Sự chuyển hóa này không diễn ra đột ngột mà được phát triển khá mượt qua từng chặng cảm xúc.

Khán giả nhận xét, vai diễn này cho thấy Kiều Minh Tuấn đang bước vào giai đoạn diễn xuất chín muồi. Anh không còn cần “ghi điểm” bằng sự bùng nổ bề mặt, mà bắt đầu chinh phục người xem bằng chiều sâu và độ chính xác trong xử lý tâm lý.

Trong những ngày ra rạp giao lưu, Kiều Minh Tuấn cũng tạo điểm nhấn bằng sự lăn xả, những ý tưởng trang phục độc lạ và năng lượng tích cực.

Tính đến nay, Kiều Minh Tuấn đã có 15 năm hoạt động nghệ thuật, chứng minh bản lĩnh qua từng vai diễn và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Từ pháp sư Còn trong Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng đến ông Thái khắc khổ trong Con kể ba nghe, mỗi vai diễn đều là một bước dịch chuyển rõ nét về màu sắc và chiều sâu.

Trước đó, anh từng thành công với các phim có doanh thu cao như Em chưa 18, Tiệc trăng máu, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử, Nghề siêu dễ, Cô dâu hào môn... Bên cạnh hình tượng diễn viên điện ảnh, anh còn được khán giả yêu thích bởi cá tính gần gũi, duyên dáng trong các gameshow.

Kiều Minh Tuấn cho biết anh hiểu rất rõ ranh giới giữa đời thường và phim ảnh. Sự duyên dáng ngoài đời giúp anh kết nối với công chúng, nhưng khi bước vào phim trường, tất cả được gác lại để nhường chỗ cho sự nhập vai tuyệt đối.