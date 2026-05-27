Không gian số trở thành “sân khấu mới” để kể chuyện văn hóa Việt

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng nhiều đơn vị phát động cuộc thi sáng tạo video Chạm Việt Nam 2026 với chủ đề Điểm chạm truyền thống và hiện đại, hướng tới việc lan tỏa văn hóa Việt Nam trên không gian số bằng những cách kể gần gũi, mới mẻ.

Đây là một trong các hoạt động thiết thực triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ và chương trình chuyển đổi số của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, góp phần đưa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới qua nền tảng số.

Theo Ban tổ chức, Chạm Việt Nam 2026 dự kiến khởi động từ ngày 6/6 và trao giải sau 3 tháng phát động dự án. Cuộc thi đặt mục tiêu thu hút hàng trăm thí sinh, tạo ra hàng nghìn video chất lượng cao để quảng bá văn hóa Việt Nam. Các bài thi sẽ được công bố trên kênh YouTube Chạm Việt Nam và website chính thức của chương trình.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại chương trình (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho rằng không gian số hiện nay không chỉ là nơi truyền tải thông tin mà còn trở thành môi trường sáng tạo, kết nối và lan tỏa các giá trị được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, kết nối và tương tác toàn cầu, nơi những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người và vẻ đẹp Việt Nam có thể được truyền cảm hứng bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi và giàu sức lan tỏa.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao việc triển khai chương trình hợp tác phát triển hệ sinh thái sáng tạo nội dung số về văn hóa Việt Nam cùng cuộc thi. "Đây là hoạt động kết nối giữa văn hóa, công nghệ và truyền thông số, góp phần hình thành hệ sinh thái nội dung số lành mạnh, sáng tạo, mang bản sắc Việt trên không gian mạng", ông nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng giám đốc Tổng công ty VTC công bố chương trình (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng giám đốc Tổng công ty VTC (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch), nhận định trong thời đại số, những câu chuyện nhỏ như góc chợ quê, câu hát ru hay mái đình cổ hoàn toàn có thể lan tỏa ra thế giới chỉ qua một video ngắn trên điện thoại.

Theo ông, điều quan trọng nhất với các tác phẩm dự thi không nằm ở kỹ thuật cầu kỳ mà là cảm xúc và sự chân thật. “Kể chuyện văn hoá không nên biến thành bài thuyết minh hay lời hô hào, mà cần để người xem tự cảm nhận”, ông nói.

Song song với cuộc thi, chương trình có các khóa đào tạo về “Kể chuyện văn hóa trong thời đại số”, tập trung vào phương pháp kể chuyện hiện đại, ứng dụng AI phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng và thấu hiểu hành vi khán giả số. Giai đoạn đào tạo có sự tham gia của chuyên gia công nghệ YouTube, VTC Media cùng các đạo diễn, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh, lịch sử, du lịch.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 Nguyễn Phương Linh (giữa) là đại sứ của cuộc thi (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Cuộc thi không giới hạn thể loại video dự thi, các nhà sáng tạo nội dung, bao gồm cả người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, đều có thể tham gia. Bên cạnh đó tiêu chí giải thưởng không chỉ là hình ảnh đẹp hay kỹ thuật dựng hiện đại, mà là khả năng kể được những câu chuyện có giá trị nhân văn, có cảm xúc và có sức lan tỏa.

Chạm Việt Nam 2026 không chỉ là một cuộc thi video, mà còn mở ra cơ hội để người trẻ trải nghiệm, khám phá văn hóa trên khắp dải đất Việt Nam. Từ những gánh hàng rong, phiên chợ sớm đến nhịp sống làng quê, các chất liệu đời thường được kỳ vọng trở thành cách kể gần gũi, chân thật để văn hóa Việt lan tỏa trên không gian số.