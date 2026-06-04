Không chờ thừa kế, gái út nhà Beckham tự xây dựng đế chế làm đẹp tuổi 15

Không lựa chọn tiếp quản thương hiệu của mẹ hay tận dụng hào quang từ gia đình nổi tiếng, Harper thành lập công ty riêng, đăng ký nhãn hiệu mỹ phẩm quốc tế và chuẩn bị ra mắt thương hiệu làm đẹp dành cho thế hệ trẻ. Quyết định này khiến cô trở thành một trong những nhà sáng lập trẻ tuổi nhất trong ngành công nghiệp làm đẹp hiện nay.

Cô bé được cả thế giới dõi theo từ khi chào đời

Sinh năm 2011, Harper Seven Beckham là con gái duy nhất của gia đình Beckham nổi tiếng. Ngay từ khi chào đời, cô bé đã trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu.

Harper Seven Beckham là con gái út của David và Victoria Beckham (Ảnh: Getty).

Tên gọi "Harper" được lấy cảm hứng từ nữ văn sĩ nổi tiếng Harper Lee, trong khi "Seven" là số áo gắn liền với sự nghiệp huyền thoại của David Beckham. Là em út trong gia đình có 4 người con, Harper luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ bố mẹ và công chúng.

Khác với nhiều "ái nữ nhà giàu" thường xuất hiện cùng hình ảnh xa hoa, Harper được cha mẹ định hướng theo cuộc sống tương đối bình thường. Cô theo học tại Học viện Biểu diễn Nghệ thuật Italia Conti (Anh), tham gia các lớp múa, cưỡi ngựa và nghệ thuật biểu diễn.

Càng lớn, Harper càng gây chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp, phong cách thời trang thanh lịch và sự tự tin trước công chúng. Nhiều chuyên gia truyền thông nhận định cô là thành viên có tiềm năng kế thừa sức ảnh hưởng của gia đình Beckham trong tương lai.

Từ trải nghiệm cá nhân đến ý tưởng kinh doanh

Điều khiến dự án của Harper trở nên đặc biệt nằm ở cách nó được hình thành. Theo chia sẻ của Victoria Beckham, con gái cô từng gặp vấn đề về mụn trứng cá trong giai đoạn dậy thì. Harper đã phải điều trị với bác sĩ da liễu nhưng vẫn không tìm được sản phẩm thực sự phù hợp với làn da tuổi teen.

Harper đã trình bày ý tưởng và nhờ mẹ rót vốn đầu tư (Ảnh: IG).

Thay vì chấp nhận thực trạng đó, cô bé bắt đầu nghiên cứu thị trường và tìm hiểu về ngành mỹ phẩm. Victoria Beckham tiết lộ rằng con gái đã chuẩn bị một bản thuyết trình hoàn chỉnh về ý tưởng thương hiệu rồi trực tiếp thuyết phục mẹ đầu tư.

"Con nói với tôi rằng con biết chính xác mình muốn gì. Con không tìm thấy sản phẩm phù hợp trên thị trường và không muốn những bạn trẻ khác phải trải qua điều tương tự", Victoria kể lại trong một cuộc phỏng vấn.

Ý tưởng ấy sau đó được gia đình Beckham nghiêm túc hỗ trợ về mặt pháp lý và tài chính.

Thành lập công ty riêng ở tuổi 15

Cuối năm 2024, Victoria Beckham thành lập công ty H7B Limited nhằm quản lý các hoạt động kinh doanh tương lai của con gái. Tên gọi H7B được viết tắt từ Harper Seven Beckham.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thương hiệu mỹ phẩm của Harper không sử dụng họ Beckham. Thay vào đó, cô lựa chọn cái tên "HIKU by Harper" - một thương hiệu hoàn toàn độc lập với hình ảnh gia đình.

Harper Beckham xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang, giải trí hàng đầu thế giới cùng bố mẹ từ nhỏ (Ảnh: Getty).

Theo các hồ sơ đăng ký thương mại, danh mục sản phẩm của HIKU trải rộng từ mỹ phẩm chăm sóc da, sản phẩm trị mụn đến phụ kiện và dụng cụ làm đẹp. Điều này cho thấy tham vọng của Harper không chỉ dừng lại ở một dòng mỹ phẩm đơn lẻ mà hướng tới xây dựng một thương hiệu phong cách sống dành cho thế hệ trẻ.

Các chuyên gia đánh giá việc loại bỏ họ Beckham khỏi tên thương hiệu là một quyết định chiến lược. Điều đó giúp sản phẩm được đánh giá dựa trên chất lượng và câu chuyện thương hiệu thay vì chỉ dựa vào danh tiếng gia đình.

Tham vọng chinh phục thị trường làm đẹp thế hệ mới

HIKU by Harper được lấy cảm hứng mạnh mẽ từ xu hướng K-beauty - ngành công nghiệp làm đẹp Hàn Quốc đang phát triển bùng nổ trên toàn cầu.

Không chỉ tập trung vào chăm sóc da, thương hiệu còn hướng tới nhóm khách hàng trẻ thuộc thế hệ Gen Alpha - những người sinh từ năm 2010 trở về sau. Đây được xem là nhóm khách hàng tiềm năng mới của ngành mỹ phẩm thế giới.

Harper Beckham bước chân vào lĩnh vực kinh doanh sản phẩm làm đẹp xuất phát từ chính nhu cầu cá nhân (Ảnh: IG).

Các nghiên cứu thị trường cho thấy trẻ em và thanh thiếu niên từ 11 đến 14 tuổi hiện dành sự quan tâm ngày càng lớn cho các sản phẩm chăm sóc da, làm đẹp và thường xuyên tiếp cận xu hướng thông qua mạng xã hội. Harper cũng chính là đại diện tiêu biểu của nhóm khách hàng này.

Khác với nhiều nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm trưởng thành rồi mới nghiên cứu thị trường, cô bước vào dự án với tư cách vừa là người tiêu dùng vừa là người sáng lập. Chính trải nghiệm thực tế đã giúp Harper hiểu rõ nhu cầu của khách hàng mục tiêu mà thương hiệu hướng tới.

Không phải mọi thứ đều thuận lợi

Dù nhận được nhiều kỳ vọng, hành trình xây dựng thương hiệu của Harper cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Tháng 4 năm nay, cơ quan đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ đã đưa ra thông báo từ chối tạm thời đối với hồ sơ đăng ký HIKU.

Nguyên nhân là tên "Harper" đã được sử dụng trong một số lĩnh vực thương mại khác, trong khi "Hiku" có khả năng gây nhầm lẫn với một thương hiệu mỹ phẩm hiện có trên thị trường Mỹ.

Gia đình Beckham hiện có thời gian để bổ sung hồ sơ và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan. Trong khi đó, tại Anh, thương hiệu đã được chấp thuận đăng ký và kế hoạch ra mắt vào cuối mùa hè năm 2026 vẫn đang được triển khai đúng tiến độ.

Bước đi đầu tiên của người thừa kế đế chế Beckham

Trong nhiều năm qua, 3 người con trai của gia đình Beckham đều thử sức ở các lĩnh vực khác nhau như bóng đá, nhiếp ảnh, người mẫu hay kinh doanh. Tuy nhiên, Harper được đánh giá là người sở hữu sức hút truyền thông ổn định và tiềm năng thương mại lớn nhất.

Tuổi 15 của Haper Beckkham rực rỡ và hạnh phúc (Ảnh: BackGrid).

Việc cô bé lựa chọn xây dựng thương hiệu riêng thay vì dựa hoàn toàn vào thành công của cha mẹ nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Tất nhiên, xuất thân từ gia đình Beckham mang lại cho Harper những lợi thế mà nhiều người trẻ không có. Tuy nhiên, trong ngành công nghiệp làm đẹp cạnh tranh khốc liệt, danh tiếng chỉ giúp tạo nên màn ra mắt thuận lợi. Điều quyết định sự tồn tại lâu dài vẫn là chất lượng sản phẩm, chiến lược thương hiệu và khả năng kết nối với khách hàng.

Ở tuổi 15, Harper Beckham còn một chặng đường rất dài phía trước. Dẫu vậy, việc tự mình bước vào thương trường, xây dựng thương hiệu từ trải nghiệm cá nhân và theo đuổi một hướng đi riêng đã cho thấy hình ảnh của một thế hệ "con nhà sao" mới. Đó chính là không chỉ thừa hưởng danh tiếng từ cha mẹ mà chủ động tạo dựng giá trị cho chính mình.