Khối tài sản khủng và di chúc gây sốc của “Võ Tắc Thiên” Lưu Hiểu Khánh

Lưu Hiểu Khánh (SN 1955) được mệnh danh là "quốc bảo điện ảnh Trung hoa". Sự nghiệp nghệ thuật của bà trải dài hơn nửa thế kỷ với những đóng góp lớn cho màn ảnh Hoa ngữ. Năm 1995, vai diễn Võ Tắc Thiên trong bộ phim cùng tên đưa tên tuổi nữ diễn viên nổi danh khắp châu Á.

Lưu Hiểu Khánh đã 6 lần giành giải Ảnh hậu Bách Hoa - Kim Kê, 3 năm liên tiếp giành cúp vàng Bách Hoa, đây đều là những giải thưởng điện ảnh uy tín của làng giải trí Hoa ngữ. Trong nhiều năm, bà trở thành cái tên chiếm sóng trên truyền thông, được xem là nữ diễn viên hoàn hảo trong mắt công chúng.

Nghệ sĩ tài năng, giàu có và bản lĩnh của màn ảnh Hoa ngữ

Lưu Hiểu Khánh nổi tiếng với vai diễn Võ Tắc Thiên (Ảnh: Sina).

Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Lưu Hiểu Khánh tận dụng danh tiếng để mở rộng hoạt động kinh doanh. Bà từng sở hữu 26 công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và thương mại, với khối tài sản ước tính từ 500 triệu đến 1 tỷ NDT (từ 1.900 tỷ đồng đến 3.800 tỷ đồng).

Năm 1999, nữ diễn viên được tạp chí Forbes xếp hạng 45 trong danh sách 50 người giàu nhất Trung Quốc, đồng thời nằm trong nhóm những phụ nữ có ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh doanh.

Tuy nhiên, năm 2002, Lưu Hiểu Khánh vướng bê bối trốn thuế, bị kết án và phải thi hành án 422 ngày tù giam, đồng thời nộp phạt 5,73 triệu NDT (hơn 21 tỷ đồng). Sự việc khiến sự nghiệp và danh tiếng của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau khi ra tù, nữ diễn viên từng bước gây dựng lại vị thế trong làng giải trí. Năm 2011, với vai diễn Võ Tắc Thiên trong bộ phim truyền hình Võ Tắc Thiên bí sử, bà nhận được sự quan tâm trở lại từ khán giả.

Sau đó, Lưu Hiểu Khánh tiếp tục tham gia nhiều dự án phim như Vĩnh Lạc anh hùng nhi nữ, Giang sơn mỹ nhân, Bảo liên đăng, Kinh thành tứ thiếu, Tùy Đường anh hùng… Dù không còn xuất hiện dày đặc như trước, bà vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật ổn định.

Lưu Hiểu Khánh và người chồng thứ 4, doanh nhân Vương Hiểu Ngọc (Ảnh: Sina).

Năm 2013, Lưu Hiểu Khánh tái hôn với doanh nhân Vương Hiểu Ngọc. Sau khi kết hôn, bà sinh sống giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo một số nguồn tin, cuộc hôn nhân của hai người khá kín tiếng và ổn định.

Ở tuổi ngoài 70, nữ nghệ sĩ vẫn hoạt động năng nổ, tham gia diễn thuyết, giảng dạy, ghi hình chương trình truyền hình và thỉnh thoảng góp mặt trong các dự án phim. Bà cũng bắt kịp xu hướng khi tham gia livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng.

Bên cạnh sự nghiệp, Lưu Hiểu Khánh còn gây chú ý với hình ảnh trẻ trung so với tuổi. Phong cách thời trang năng động cùng vóc dáng thon gọn giúp bà duy trì sức hút. Trước những nghi vấn can thiệp thẩm mỹ, nữ diễn viên nhiều lần phủ nhận, cho biết bản thân chú trọng lối sống lành mạnh và chăm sóc bản thân.

“Tôi luôn học cách yêu và chăm sóc chính mình. Thay vì phụ thuộc vào can thiệp bên ngoài, tôi muốn gìn giữ vẻ đẹp từ bên trong”, bà chia sẻ.

Khối tài sản đáng ngưỡng mộ của Lưu Hiểu Khánh

Theo một số nguồn tin, Lưu Hiểu Khánh sở hữu khối tài sản lớn với nhiều bất động sản giá trị cao. Trong đó, dinh thự của bà tại Bắc Kinh (Trung Quốc) được cho là có giá khoảng 600 triệu NDT (gần 2.300 tỷ đồng), thiết kế theo phong cách hoàng gia, với diện tích hơn 4.000m².

Lưu Hiểu Khánh sở hữu khối tài sản lớn, chủ yếu là bất động sản trong và ngoài Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Ngoài ra, nữ diễn viên còn sở hữu nhiều bất động sản tại các thành phố khác. Một trong số đó là biệt thự tại Australia, có giá trị ước tính khoảng 8,9 triệu euro (hơn 270 tỷ đồng), với không gian rộng và vị trí thuận lợi.

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản, Lưu Hiểu Khánh còn có niềm đam mê sưu tầm ngọc. Bộ sưu tập của bà được giới sưu tầm đánh giá cao về giá trị và quy mô. Một số nguồn tin cho rằng tổng giá trị có thể lên tới hàng tỷ NDT (tương đương hàng nghìn tỷ đồng).

Nữ diễn viên từng chi số tiền lớn để sở hữu các món trang sức bằng ngọc bích. Theo thời gian, giá trị của nhiều món đồ trong bộ sưu tập tăng đáng kể. Tuy nhiên, bà cho biết việc sưu tầm chủ yếu xuất phát từ sở thích cá nhân, không nhằm mục đích kinh doanh.

Đáng chú ý, Lưu Hiểu Khánh đặc biệt yêu thích các loại ngọc có màu xanh lá và sở hữu nhiều món trang sức quý hiếm. Một số hiện vật được cho là có giá trị cao trên thị trường đấu giá.

Rạn nứt với người thân và quyết định quan trọng về thừa kế

Ngày 25/3, Lưu Hiểu Khánh lên tiếng bác bỏ thông tin sai sự thật về việc bà qua đời đang lan truyền trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho biết một số tài khoản nước ngoài đăng tải tin đồn bà “đột tử trong hồ bơi tại Hoành Điếm”.

Bày tỏ sự bức xúc, bà cho rằng đây là hành vi “tổn thương tình thân”. “Tôi lại thấy tin mình qua đời. Đây là dự báo giết người sao? Các người mong tôi chết đến vậy sao? Cùng một gốc sinh ra, sao nỡ giày vò nhau đến thế”, bà viết.

Lưu Hiểu Khánh thừa nhận rạn nứt với người thân và dự định không để lại tài sản cho cháu (Ảnh: Sohu).

Theo một số nguồn tin, Lưu Hiểu Khánh nghi ngờ người đứng sau tài khoản lan truyền tin đồn là cháu ruột tên Tĩnh Nhiên - người bà từng nuôi dưỡng từ nhỏ. Tuy nhiên, phía người này đã phủ nhận, cho biết không liên quan và chưa từng đăng ký tài khoản như cáo buộc.

Thực tế, từ năm 2002 đến nay, nữ diễn viên nhiều lần trở thành nạn nhân của các tin đồn thất thiệt về cái chết với nhiều kịch bản khác nhau. Bên cạnh đó, bà cũng cho biết bản thân thường xuyên bị tung tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến cuộc sống.

Về đời tư, Lưu Hiểu Khánh trải qua 4 cuộc hôn nhân nhưng không có con. Trước đây, bà từng có ý định để lại tài sản cho cháu ruột, song đã thay đổi quyết định từ năm 2012.

Một số nguồn tin cho rằng, mâu thuẫn gia đình có thể liên quan đến vấn đề tài sản. Cuốn hồi ký của chồng cũ Trần Quốc Quân từng đề cập đến những bất đồng giữa các thành viên trong gia đình nữ diễn viên.

Những năm gần đây, mối quan hệ giữa Lưu Hiểu Khánh và em gái được cho là rạn nứt. Nữ diễn viên từng chia sẻ cảm giác cô đơn, cho rằng bản thân “không còn gia đình”. Năm 2025, trong một chương trình, bà tuyên bố không để lại tài sản cho người thân mà sẽ quyên góp toàn bộ cho sự phát triển của điện ảnh.

Đáp lại những ồn ào, phía gia đình em gái của nữ diễn viên lên tiếng bác bỏ nhiều thông tin lan truyền, đồng thời khẳng định không có tranh chấp như đồn đoán. Họ cho biết mong muốn giữ im lặng để tránh gây thêm tổn hại, đồng thời bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe và cuộc sống tuổi già của Lưu Hiểu Khánh.