Khối tài sản 6,7 tỷ USD của vợ “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy chia thế nào?

Bà cũng được biết đến là vợ của Trì Trọng Thụy - nam diễn viên nổi tiếng với vai Đường Tăng trong bộ phim kinh điển Tây du ký.

Theo thông tin từ Tập đoàn Quốc tế Fu Wah, bà Trần Lệ Hoa qua đời tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tối 5/4. Trước đó, vào năm 2023, bà đã hoàn tất việc lập di chúc, phân chia tài sản và chuyển giao quyền điều hành kinh doanh. Động thái này được cho là nhằm đảm bảo sự ổn định cho gia đình cũng như tập đoàn sau khi bà qua đời.

Trì Trọng Thụy và bà Trần Lệ Hoa có gần 40 năm chung sống (Ảnh: Sina).

Theo truyền thông Trung Quốc, tài sản của nữ tỷ phú được chia cho 4 người gồm 3 người con riêng và người chồng hiện tại - Trì Trọng Thụy. Cụ thể, mỗi người con được thừa kế khoảng 1 tỷ USD, trong khi Trì Trọng Thụy được cho là nhận phần lớn tài sản, ước tính khoảng 4 tỷ USD. Cách phân chia này gây nhiều chú ý, đặc biệt trong bối cảnh cặp đôi không có con chung sau gần 40 năm chung sống.

Dù được cho là thừa hưởng khối tài sản lớn, Trì Trọng Thụy vẫn duy trì lối sống giản dị và tiếp tục hoạt động kinh doanh riêng. Những năm gần đây, ông thường xuyên tham gia các buổi livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng hay gây chú ý khi xuất hiện trên phố với vai trò môi giới bất động sản. Hình ảnh này nhận được nhiều ý kiến trái chiều, nhưng phần lớn khán giả bày tỏ sự tôn trọng đối với tinh thần lao động của nam diễn viên 74 tuổi.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, Trì Trọng Thụy từng chia sẻ: “Tôi và vợ không chỉ có sự tôn trọng mà còn có cả lòng tôn kính. Nhiều bạn bè hỏi tôi có sợ và áp lực không khi sống với Trần Lệ Hoa. Bà ấy giàu hơn tôi, lớn tuổi hơn tôi, nhưng từ khi kết hôn, tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực. Hơn 30 năm trôi qua nhanh, mỗi ngày chúng tôi đều bận rộn, vì thế càng nâng niu từng khoảnh khắc bên nhau”.

Trên thực tế, trong suốt những năm chung sống, Trì Trọng Thụy không ít lần đối mặt với định kiến từ dư luận. Ông từng bị gắn với những lời đồn như “kẻ đào mỏ” hay “kết hôn vì tiền”. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kéo dài hàng chục năm của hai người được xem là câu trả lời rõ ràng nhất cho những hoài nghi đó.

Trì Trọng Thụy được cho là nhận hơn 4 tỷ USD từ người vợ tỷ phú (Ảnh: Sohu).

Theo truyền thông Trung Quốc, Trì Trọng Thụy kết hôn với bà Trần Lệ Hoa khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Sau đó, ông dần rút lui khỏi làng giải trí, chuyển sang đồng hành cùng vợ trong kinh doanh. Từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Bắc Kinh, ông luôn xuất hiện bên cạnh bà trong các sự kiện, đóng vai trò hỗ trợ và cố vấn.

Không chỉ là người bạn đời, Trì Trọng Thụy còn cùng vợ phát triển các dự án văn hóa, trong đó nổi bật là bảo tàng gỗ tư nhân do Trần Lệ Hoa đầu tư hơn 200 triệu NDT (gần 770 tỷ đồng). Đây được xem là một trong những bảo tàng gỗ lớn nhất Trung Quốc, đồng thời cũng là tâm huyết mà hai vợ chồng cùng theo đuổi trong nhiều năm.

Trước khi trở thành một trong những nữ tỷ phú quyền lực nhất Trung Quốc, Trần Lệ Hoa từng trải qua tuổi thơ khó khăn. Dù xuất thân trong dòng họ quyền quý, bà vẫn trải qua một tuổi thơ khó khăn.

Bà phải bỏ học từ sớm, làm việc tại xưởng may và sau đó mở cửa hàng riêng để mưu sinh. Chính niềm yêu thích với đồ gỗ, từ việc sửa chữa những món đồ cũ trong gia đình, đã đặt nền móng cho con đường kinh doanh sau này của nữ doanh nhân.

Bà Trần Lệ Hoa có niềm đam mê lớn với bảo tàng gỗ (Ảnh: Sina).

Năm 1977, bà bắt đầu khởi nghiệp với cửa hàng sửa chữa nội thất. Sau đó, bà sang Hong Kong lập nghiệp, rồi thành lập Tập đoàn Quốc tế Fu Wah vào năm 1988. Với chiến lược đầu tư linh hoạt, mua bất động sản giá thấp và bán lại khi thị trường tăng trưởng, bà nhanh chóng tích lũy tài sản và mở rộng hoạt động sang nhiều quốc gia.

Trong nhiều năm, các dự án của bà tập trung tại những khu vực đắc địa ở Bắc Kinh, đặc biệt là các phố thương mại sầm uất. Bên cạnh đó, Tập đoàn Quốc tế Fu Wah còn mở rộng sang các lĩnh vực như quản lý tài sản, tài chính và văn hóa nghệ thuật, với sự hiện diện tại Trung Quốc, Australia và nhiều khu vực khác.

Với nỗ lực làm việc và tài kinh doanh, bà Trần Lệ Hoa nhiều lần góp mặt trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc do Forbes công bố. Năm 2014, bà từng đứng đầu bảng xếp hạng 400 người giàu nhất Trung Quốc và được xem là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới thời điểm đó. Theo Viện Nghiên cứu Hurun, tính đến năm 2026, tài sản ròng của bà đạt khoảng 6,7 tỷ USD.

Bà Trần Lệ Hoa xây dựng khối tài sản tỷ USD từ nỗ lực tự thân (Ảnh: Sina).

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, nữ doanh nhân lại có lối sống khá giản dị. Trong một chương trình truyền hình, bà từng chia sẻ không hút thuốc, không uống rượu hay cà phê, và thường chỉ ăn những món ăn đơn giản. Phần lớn tài sản của bà được dành cho hoạt động kinh doanh và niềm đam mê với nghệ thuật chạm khắc gỗ.

Theo Sina, sự ra đi của Trần Lệ Hoa đã mở ra giai đoạn chuyển giao quan trọng đối với gia đình và đế chế kinh doanh mà bà gây dựng. Việc phân chia tài sản từ sớm được xem là bước đi chiến lược, giúp hạn chế tranh chấp và đảm bảo sự tiếp nối ổn định.

Từ một người phụ nữ nghèo khó đến nữ tỷ phú hàng đầu, từ những định kiến ban đầu đến sự gắn bó bền bỉ với người đàn ông mình yêu, câu chuyện cuộc đời của bà Trần Lệ Hoa tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng sau khi bà qua đời.