Khoảnh khắc hội ngộ hiếm hoi của trưởng thôn Quốc Tuấn và NSND Bùi Bài Bình

Trong khung hình, hai nam nghệ sĩ diện trang phục giản dị, cùng cười nói rôm rả, thoải mái tại một quán cà phê ở Hà Nội.

Ở tuổi xế chiều, cặp đôi gạo cội của làng điện ảnh phía Bắc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, khi cùng rũ bỏ hình tượng quen thuộc để vào vai phản diện trong bộ phim kinh dị Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, “trưởng thôn” Quốc Tuấn cho biết, đã rất lâu rồi anh và NSND Bùi Bài Bình mới có dịp hội ngộ. Trước đó, dù cùng hoạt động nghệ thuật nhiều năm, cả hai chưa từng có cơ hội đóng chung trong bất kỳ dự án nào.

NSND Bùi Bài Bình (trái) và nghệ sĩ Quốc Tuấn hội ngộ, trò chuyện vui vẻ, thoải mái (Ảnh: Hương Hồ).

Dù vậy, nam diễn viên cho hay, giữa các nghệ sĩ luôn có một sự thấu hiểu về nghề nghiệp, giúp quá trình bắt nhịp công việc trở nên thuận lợi hơn. Anh nhấn mạnh rằng, mọi sự sáng tạo của cá nhân đều phải tôn trọng khung kịch bản và ý đồ chung của đạo diễn. Khi có cùng phông văn hóa và nền tảng chuyên môn, việc phối hợp giữa các diễn viên diễn ra rất nhanh chóng.

Nói thêm về mối quan hệ với bạn diễn NSND Bùi Bài Bình, Quốc Tuấn tâm sự: “Chúng tôi cùng thế hệ, tính cách ngoài đời cũng thoải mái. Anh Bình là người rất trẻ trung, vui vẻ, nên làm việc cùng nhau khá nhẹ nhàng. Trong phim, hai anh em là những người lớn tuổi nhất, nhưng không vì thế mà nặng nề; trái lại, không khí rất thoải mái nên khi vào cảnh cũng dễ bắt nhịp”.

NSND Bùi Bài Bình cũng cho biết thêm: “Ở phim này, chúng tôi vào vai một ông trưởng bản và một thầy mo, gần như là cặp bài trùng của bản làng.

Ngoài đời, anh em khá hòa hợp, có sự đồng cảm cả trong công việc lẫn cuộc sống. Quốc Tuấn là người làm nghề lâu năm, trải qua nhiều vai diễn và cả công việc đạo diễn nên cũng thấu hiểu những vất vả của nhau. Khi làm việc, hầu như không có va chạm gì, còn về diễn xuất thì không cần phải nói nhiều, nhìn là hiểu ý”.

Cả hai là gương mặt gạo cội của điện ảnh phía Bắc, được đông đảo khán giả yêu mến (Ảnh: Hương Hồ).

Với nhân vật trưởng bản trong dự án lần này, nghệ sĩ Quốc Tuấn thừa nhận đây là một bước ngoặt đầy thú vị khi anh lần đầu "bén duyên" với dòng phim kinh dị và đảm nhận vai phản diện.

“Điều thú vị là ở sân khấu, tôi đã quen với dạng vai này từ nhiều năm trước, nhưng trên phim lại thường được giao hoá thân thành người tốt, hiền lành.

Chính vì thế, lần thử sức này mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm mới. Tuy nhiên, bản thân cũng có một chút tiếc nuối. Ban đầu, khi trao đổi với đạo diễn, nhân vật được xây dựng đa chiều hơn: Bên ngoài là người vì dân bản, nhưng bên trong có những toan tính, âm mưu. Do thời lượng và nhịp phim, nhân vật không có nhiều “đất” để thể hiện hết chiều sâu đó”, anh bộc bạch.

Theo nghệ sĩ Quốc Tuấn, đặc thù của dòng phim kinh dị cũng đòi hỏi người diễn viên phải có sự điều chỉnh linh hoạt. Anh chia sẻ: “Phim kinh dị có nhịp rất nhanh, không cho phép diễn quá chậm hay khai thác tâm lý quá dài như phim nghệ thuật. Đây là điều tôi phải tự thay đổi và cũng là kinh nghiệm quý giá rút ra cho mình”.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trên trường quay, nghệ sĩ Quốc Tuấn không ngần ngại nhắc đến phân cảnh phải ngã từ mái nhà xuống. Dù đây là cảnh quay khó và nguy hiểm, anh vẫn quyết định tự mình thực hiện đến mức cơ thể bị bầm dập để đảm bảo tính chân thực nhất cho thước phim.

Tuy nhiên, khi lên bản dựng chính thức, phân đoạn này đã được cắt gọt đáng kể để phù hợp với tiết tấu tác phẩm.

Nói về điều này, nam nghệ sĩ bày tỏ: “Có những cảnh mình diễn rất tâm đắc, nhưng nếu ánh sáng, bố cục hay nhịp phim không phù hợp, đạo diễn vẫn có thể chọn phương án khác. Đây là điều bình thường trong điện ảnh vì mọi thứ phải phục vụ tổng thể, và diễn viên phải chấp nhận điều đó”.

Về phía NSND Bùi Bài Bình, vai phản diện vốn không phải là thử thách mới lạ. Khán giả truyền hình từng nhiều phen "khiếp sợ" trước một ông Tòng gian ác trong Ma làng hay gã Khuếnh mưu mô ở Gió làng Kình.

Tuy nhiên, với điện ảnh, vai thầy mo trong dự án Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng mới thực sự đánh dấu một bước ngoặt khác biệt trong hành trình hóa thân thành người xấu của ông.

Theo NSND Bùi Bài Bình, nhân vật lần này là một thầy mo có uy tín trong bản, nhưng ẩn sau vỏ bọc đạo mạo đó lại là một tâm hồn mục rỗng bởi những tội lỗi từ thời trẻ. Đây cũng là một con ma, gần như là con ma đội lốt thầy mo. Chính sự phức tạp và bộ mặt thật chỉ được lột bỏ vào phút cuối đã tạo nên sức hút khó cưỡng đối với nam nghệ sĩ gạo cội.

Trong quá trình vào vai diễn đầy ám ảnh này, NSND Bùi Bài Bình cho biết, ông luôn nhớ về một câu nói của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần mà mình vô cùng tâm đắc khi nhận xét về vai Tòng trong Ma làng. Đó là: “Muốn đóng được vai con ma, phải sống cho ra con người”.

Nam nghệ sĩ gạo cội quan niệm rằng, để lột tả được cái ác hay sự lưu manh trên màn ảnh, người diễn viên không thể chỉ diễn hời hợt bên ngoài mà phải có một sự tích lũy, chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời.

Ông nói: “Người nghệ sĩ phải sống, quan sát, chắt chiu chất liệu sống để biết đâu là thiện, đâu là ác. Thể hiện cái ác trên màn ảnh là cả một sự tích lũy về chất liệu sống”.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn sinh năm 1961, từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim như Người thổi tù và hàng tổng, 12A và 4H, Những người sống quanh tôi…

Năm 2007, anh tham gia phim Luật đời rồi gần như rút khỏi màn ảnh để dành phần lớn thời gian chăm sóc con trai. Năm 2026 đánh dấu cột mốc 65 tuổi của nam nghệ sĩ - quãng thời gian đủ dài để trải qua gần như trọn vẹn những thăng trầm của nghề diễn cũng như những biến cố riêng trong đời sống.

Sau nhiều năm lặng lẽ, Quốc Tuấn bắt đầu trở lại với một số dự án điện ảnh, trong đó có phim Tết Mùi phở và hiện tại là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng.

NSND Bùi Bài Bình sinh năm 1956, trưởng thành từ lớp Diễn viên khóa 2 của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Năm 1977, ông về công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam và nhận ngay tác phẩm đầu tay của đạo diễn Phạm Văn Khoa.

Ông được khán giả yêu mến qua hình tượng "ông bố quốc dân", ghi dấu ấn với khán giả qua những bộ phim: Lối nhỏ vào đời, Lặng yên dưới vực sâu, Hương vị tình thân, Gió làng Kình, Ma làng.... và đặc biệt là phim Mùa ổi.