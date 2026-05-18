Khi Cannes 2026 “cấm cửa” váy hở bạo, xuyên thấu

Sau nhiều năm chứng kiến hàng loạt màn xuất hiện gây tranh cãi với váy xuyên thấu, thiết kế hở bạo hoặc những bộ trang phục bị cho là cố tình “gây sốc để nổi tiếng”, ban tổ chức Cannes đã siết chặt hơn quy định thảm đỏ trong mùa giải 2026.

Trong điều lệ chính thức dành cho khách mời tham dự liên hoan phim, ban tổ chức nêu rõ: “Vì lý do giữ gìn sự đứng đắn, việc khỏa thân bị cấm trên thảm đỏ cũng như ở mọi khu vực khác của liên hoan phim”.

Demi Moore được xem là một trong những người mặc đẹp tại LHP Cannes 2026 (Ảnh: Getty).

Điều lệ cũng nhấn mạnh những trang phục quá khổ, đặc biệt là váy có đuôi dài gây cản trở dòng di chuyển của khách mời hoặc ảnh hưởng đến việc sắp xếp chỗ ngồi trong rạp chiếu phim, sẽ không được chấp nhận. Đội ngũ lễ tân và an ninh của Cannes có quyền từ chối cho bất kỳ ai vi phạm tiêu chuẩn trang phục bước lên thảm đỏ.

Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông châu Âu, Cannes áp dụng quy định nghiêm ngặt hơn đối với các thiết kế xuất hiện tại khu vực chính thức của liên hoan phim nhằm duy trì hình ảnh sang trọng và tinh thần điện ảnh vốn là bản sắc của sự kiện. Những bộ váy quá hở hang, xuyên thấu phản cảm hoặc cố tình tạo tranh cãi có thể bị nhắc nhở, thậm chí bị từ chối xuất hiện.

Thông tin này đã gây tranh luận trong giới thời trang và giải trí quốc tế. Trong nhiều năm qua, thảm đỏ Cannes dần trở thành nơi các ngôi sao cạnh tranh độ chú ý bằng những bộ trang phục táo bạo, đôi khi vượt khỏi ranh giới của thời trang thông thường.

Không ít lần công chúng chứng kiến các bộ váy gần như “mặc như không”, sử dụng chất liệu xuyên thấu hoàn toàn hoặc những đường cắt xẻ táo bạo nhằm thu hút truyền thông. Một số khoảnh khắc thậm chí tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội về việc đánh đổi hình ảnh nghệ thuật để gây chú ý trên mạng xã hội.

Bella Hadid từng có khoảnh khắc gây sốc trên thảm đỏ Cannes những năm trước (Ảnh: Getty).

Người mẫu Bella Hadid từng tạo nên một trong những khoảnh khắc nổi tiếng nhất lịch sử Cannes với chiếc váy của Schiaparelli để lộ gần như toàn bộ vòng một. Kendall Jenner cũng nhiều lần xuất hiện với các thiết kế xuyên thấu táo bạo, trong khi Elle Fanning thường xuyên diện những bộ đầm mỏng tang trên thảm đỏ.

Xu hướng này khiến nhiều nhà phê bình cho rằng Cannes đang dần bị “thời trang hóa” quá mức. Không ít thời điểm, các cuộc tranh luận về váy áo còn thu hút sự chú ý lớn hơn cả những bộ phim tranh giải Cành cọ vàng.

Giới quan sát nhận định sự thay đổi của Cannes phản ánh nỗ lực đưa thảm đỏ trở lại đúng tinh thần điện ảnh và thời trang cao cấp, thay vì trở thành “sàn diễn scandal”.

Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, văn hóa “nổi tiếng nhờ thảm đỏ” phát triển mạnh cùng mạng xã hội đã làm thay đổi đáng kể cách các ngôi sao xuất hiện tại các sự kiện lớn. Nhiều nghệ sĩ, người mẫu và influencer (người có ảnh hưởng) ưu tiên những bộ trang phục gây sốc để nhanh chóng phủ sóng truyền thông quốc tế.

Không ít thiết kế bị đánh giá phản cảm vì quá hở hang hoặc tạo cảm giác phô bày cơ thể hơn là thể hiện tính thẩm mỹ. Một số bộ váy xuyên thấu gần như hoàn toàn từng khiến Cannes trở thành tâm điểm tranh cãi suốt nhiều năm liên tiếp.

Thay vì chạy đua bởi những chiếc váy xuyên thấu gợi cảm, các người đẹp đề cao sự sáng tạo trong lựa chọn trang phục (Ảnh: Getty).

Bên cạnh yếu tố hình ảnh, ban tổ chức được cho là muốn duy trì sự trang trọng vốn có của liên hoan phim lâu đời này. Cannes từ lâu luôn xây dựng hình ảnh khác biệt với các sự kiện giải trí thiên về tính thương mại hay cố tình gây chú ý bằng scandal.

Nhiều chuyên gia thời trang cho rằng việc siết quy định không đồng nghĩa với việc Cannes chống lại sự gợi cảm. Thay vào đó, liên hoan phim muốn phân định ranh giới giữa vẻ đẹp thanh lịch và việc cố tình tạo tranh cãi để thu hút ống kính.

Trong lịch sử Cannes, nhiều minh tinh vẫn được ca ngợi nhờ phong cách quyến rũ nhưng tinh tế. Những biểu tượng thời trang như Monica Bellucci, Cate Blanchett hay Lý Băng Băng thường được đánh giá cao nhờ lựa chọn trang phục sang trọng, không cần gây sốc vẫn tạo được sức hút mạnh mẽ.

Ngược lại, vài năm gần đây, nhiều bộ váy bị nhận xét chỉ nhằm mục đích “chiếm sóng truyền thông”, thậm chí lấn át cả các tác phẩm điện ảnh được giới thiệu tại liên hoan phim.

Cate Blanchett vẫn luôn hút mọi ống kính bởi phong cách thời trang thanh lịch (Ảnh: Getty).

Việc Cannes siết yêu cầu về trang phục cũng làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa tự do thời trang và quy chuẩn tại các sự kiện văn hóa lớn.

Một bộ phận khán giả ủng hộ quy định mới vì cho rằng Cannes cần giữ hình ảnh đẳng cấp và khác biệt. Theo họ, liên hoan phim danh giá nhất thế giới nên tập trung vào điện ảnh, nghệ thuật và giá trị thời trang cao cấp thay vì chạy theo các khoảnh khắc gây sốc trên Internet.

Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng quy định quá chặt có thể hạn chế sự sáng tạo và quyền tự do thể hiện cá tính của nghệ sĩ. Dù vậy, giới chuyên môn nhận định việc Cannes điều chỉnh quy định là điều gần như tất yếu sau nhiều năm thảm đỏ liên tục trở thành đề tài tranh cãi.

Carla Bruni tham dự Cannes vào ngày 17/5 (Ảnh: Getty).

Trên thực tế, Cannes vốn nổi tiếng với những nguyên tắc khá nghiêm ngặt. Trước đây, liên hoan phim từng gây tranh cãi khi yêu cầu khách mời nữ đi giày cao gót trên thảm đỏ hoặc hạn chế khách mặc trang phục không đúng quy chuẩn.

Dù nhiều quy định sau đó được nới lỏng, Cannes vẫn là một trong những sự kiện giữ nguyên tắc trang phục khắt khe nhất thế giới giải trí.

Giám đốc lâu năm của liên hoan phim, Thierry Frémaux, từng gọi việc chụp ảnh “tự sướng” trên thảm đỏ là “lố bịch và kỳ quặc” trước khi chính thức cấm hành động này từ năm 2015 nhằm bảo đảm nhịp di chuyển và tính trang trọng của sự kiện.

Bella Hadid cũng cho thấy sự thay đổi đáng kể của cô trong lựa chọn trang phục khi tham dự Cannes 2026 (Ảnh: Getty).

Các nhân viên an ninh Cannes cũng nổi tiếng nghiêm khắc bậc nhất thế giới giải trí. Những người biểu tình, khách mời gây rối hoặc bất kỳ ai cố tình kéo dài thời gian tạo dáng đều có thể bị yêu cầu rời đi ngay lập tức.

Mùa giải Cannes 2026, bắt đầu từ ngày 12/5, đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong lựa chọn trang phục của nghệ sĩ. Không còn quá nhiều chiếc váy mỏng tang xuyên thấu, thảm đỏ của liên hoan phim danh giá này đang nhường chỗ cho những thiết kế thanh lịch, tiết chế nhưng vẫn sáng tạo và đẳng cấp.

Giới thời trang nhận định nếu quy định mới phát huy hiệu quả, đây có thể trở thành bước ngoặt lớn đối với văn hóa thảm đỏ quốc tế. Xu hướng “quiet luxury” - sang trọng kín đáo và tinh tế - sẽ sớm quay trở lại mạnh mẽ, thay thế cho thời kỳ chuộng váy nude và thiết kế gây sốc.