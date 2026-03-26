Khánh Linh "Cô Tấm ngày nay" hé lộ cát-xê thời đỉnh cao, tuổi 43 viên mãn

Ca sĩ Khánh Linh ở tuổi 43.

Vụt sáng như ngôi sao nhờ "Hoạ mi hót trong mưa"

Cho đến nay, nhiều khán giả vẫn trìu mến gọi chị bằng cái tên "Họa mi". Những năm 2000, các ca khúc như "Giấc mơ trưa", "Cô Tấm ngày nay", "Hoạ mi hót trong mưa" ... đã gắn bó với thanh xuân của nhiều thế hệ. Sau hơn 20 năm, chị đánh giá một Khánh Linh của hiện tại có gì khác biệt so với trước?

- Bản thân vốn không đam mê sự hào nhoáng của showbiz, tôi vẫn miệt mài làm nghề nhưng ở một tâm thế khác. Những năm qua tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, với vai trò Phó trưởng đoàn Ca nhạc nhẹ, công việc của tôi không chỉ là đứng trên sân khấu mà còn là quản lý, lên kịch bản và dàn dựng chương trình.

Sự khác biệt của tôi hiện tại chính là sự điềm tĩnh và thấu hiểu rõ hơn về con đường mình đang đi... Nếu thời trẻ, tôi dành trọn tâm trí cho sự nghiệp thì giờ đây chọn cách cân bằng để chăm sóc tổ ấm.

Khánh Linh trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Chị có buồn không khi nhiều người nói, Khánh Linh giờ đã “hết độ hot” vì mải mê bận việc gia đình mà vắng bóng trên các sân khấu lớn nhỏ của âm nhạc?

- Trong bất kỳ ngành nghề nào, quy luật “tre già măng mọc” là điều tất yếu. Tôi không buồn vì hiểu mỗi giai đoạn cuộc đời, người nghệ sĩ sẽ có những ưu tiên khác nhau.

Thay vì chạy theo sự nổi tiếng bề nổi, tôi chọn đi vào chiều sâu chuyên môn. Tại cơ quan, tôi có những thành tích được giới nghề đánh giá cao qua các kỳ hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc - những giải thưởng ít khi khoe ra vì tính vốn ngại nói về mình.

Về việc vắng bóng trên sân khấu, thực ra tần suất xuất hiện có thể không dày đặc nhưng ở những chương trình phù hợp, tôi vẫn luôn có mặt. Bản thân không phải mẫu nghệ sĩ ngồi thụ động đợi lời mời.

Tôi chủ động tạo ra giá trị âm nhạc riêng, đưa đến cho khán giả những gì giản dị nhất. Đúng là từ năm 2020 đến nay tôi chưa ra album mới, vì thấy 6 album trước đó đã gói trọn thanh xuân của mình rồi. Khán giả vẫn yêu tôi qua những ký ức như Giấc mơ trưa hay Họa mi hót trong mưa, tôi trân trọng điều đó và hài lòng với tiếng nói âm nhạc hiện tại của mình.

Ca sĩ Khánh Linh hé lộ đời sống hôn nhân và kế hoạch show ca nhạc sắp tới (Video: Cẩm Tiên).

Thời kỳ đỉnh cao của âm nhạc, cát-xê của chị chắc phải tốt lắm? Tôi nhớ thời điểm đó, đi đến đâu cũng thấy các quán cà phê bật nhạc của chị. Sự nổi tiếng ấy đã tạo ra bước ngoặt gì trong cuộc sống của chị?

- Cát-xê của tôi thời đó ở mức vừa đủ để trang trải cuộc sống và giúp tôi có kinh phí làm album. Thời của chúng tôi, muốn làm một sản phẩm âm nhạc chỉn chu là phải tự thân vận động hoàn toàn.

Chúng tôi đi diễn, tích góp từng chút một để trả tiền bản quyền, tiền phối khí, thu âm... Nghệ sĩ nào thời đó cũng phải dành dụm rất kỹ mới có được một album.

Bước ngoặt lớn nhất không nằm ở tiền bạc mà là tình cảm của công chúng. Sau cuộc thi Sao Mai, tôi có được lượng khán giả đông đảo và cơ hội tham gia nhiều chương trình lớn với thể loại đa dạng. Đó là hạnh phúc thuần túy của người nghệ sĩ khi được hát thật nhiều cho mọi người nghe.

Thời đỉnh cao đó tôi vẫn còn trẻ, sau đó lại sớm lập gia đình nên tiền bạc thường nhờ mẹ cất hộ. Món đồ giá trị đầu tiên tôi tự mua được là một chiếc xe máy.

Còn chuyện mua nhà, cách đây hơn 10 năm tôi mới sở hữu căn hộ chung cư đầu tiên ở quận Long Biên. Bản thân chọn con đường đi bình lặng, không ồn ào truyền thông nên việc tích lũy diễn ra chậm rãi. Không có chuyện giàu nhanh, nhưng cứ bền bỉ cố gắng thì cuối cùng mình cũng có được những gì cần thiết.

Tức là thời điểm đó chị không phải tất bật chạy show đến mức quá tải? Tôi thấy nhiều nghệ sĩ chia sẻ họ từng có giai đoạn kín lịch đến mức không có thời gian cho bản thân. Chị có thể chia sẻ thêm về quãng thời gian này?

- Tôi cũng như bao đồng nghiệp khác, từng phải chạy show rất nhiều để khẳng định vị trí. Lịch trình của tôi lúc đó trải dài từ Hà Nội vào TPHCM, Đà Nẵng, Đà Lạt… diễn đủ loại chương trình, từ sự kiện, doanh nghiệp đến show truyền hình hay đêm nhạc bán vé.

Tuổi trẻ là những chuyến đi liên tục. Với tôi, mỗi lần đi diễn không chỉ là thăng hoa nghề nghiệp mà còn là cơ hội khám phá vẻ đẹp quê hương. Đó là quãng thời gian rực rỡ và tràn đầy năng lượng mà bản thân luôn trân trọng.

Khán giả của tôi dường như cũng lặng lẽ y hệt tính cách của mình vậy. Họ không vồn vã mà thường chọn cách đứng từ xa quan sát, tiếp cận và trò chuyện rất lịch sự.

Sau này khi lập kênh YouTube riêng, tôi mới nhận ra họ vẫn luôn ở đó, rất nhẹ nhàng và tế nhị. Tình cảm của họ bền bỉ theo năm tháng. Có những người nghe tôi từ khi còn sinh viên, giờ đã là những ông bố, bà mẹ thành đạt nhưng vẫn giữ thói quen nghe nhạc Khánh Linh. Với tôi, đó là món quà giá trị nhất.

Dường như âm nhạc của chị hướng tới những đối tượng khán giả trầm lắng, không quá cuồng nhiệt như giới trẻ ngày nay?

- Cũng không hẳn đâu. Thỉnh thoảng tôi thấy rất buồn cười khi có những bạn trẻ khoảng 30 tuổi nói rằng nghe nhạc của tôi là "cả tuổi thơ".

Tôi thầm nghĩ mình chỉ hơn các bạn chừng mười tuổi thôi mà (cười). Nhưng thực sự đó là niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi vui vì cái tên Khánh Linh cùng những bài hát như Ban mai xanh, Giấc mơ trưa hay Họa mi đã có chỗ đứng trong thế giới tinh thần của các bạn.

Khán giả của tôi dù ở lứa tuổi nào cũng luôn âm thầm dõi theo. Điều bản thân muốn là khán giả thấy mình vẫn đang sống và hát miệt mài, chỉ là sự ưu tiên có thay đổi. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho các con đang ở ngưỡng tuổi trưởng thành.

Khánh Linh cho biết, khán giả của chị cũng luôn lặng lẽ âm thầm ủng hộ mình theo cách riêng.

Khi sự nghiệp rực rỡ lại chọn... "lặn sâu"

Sau cuộc thi Sao Mai, cái tên Khánh Linh vụt sáng như một ngôi sao. Tôi đã nghe nhiều ca sĩ chia sẻ sự nổi tiếng đến sau một đêm thường rất choáng ngợp. Chị có cảm nhận rõ rệt sự thay đổi đó?

- Với tôi, sự nổi tiếng luôn là "hữu xạ tự nhiên hương". Tôi ít làm truyền thông hay đánh bóng tên tuổi. Hành trình nghệ thuật của tôi có những dấu mốc lạ: 15 tuổi gây ấn tượng với Cô Tấm ngày nay, nhưng sau đó lại chọn "lặn sâu" để tập trung học hành bài bản. Đến Sao Mai 2003, mới chính thức trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Cuộc đời tôi là những khoảng nghỉ chủ động. Cứ khi sự nghiệp rực rỡ nhất, lại chọn lui về làm vợ, làm mẹ. Nhưng kỳ lạ và cũng là niềm vinh hạnh lớn là mỗi lần trở lại, khán giả vẫn luôn ở đó đón nhận tôi.

Khánh Linh chia sẻ rằng, nếu không có những khoảng lặng đã qua thì sẽ không có một Khánh Linh điềm tĩnh của ngày hôm nay.

Âm nhạc đã cho chị nhiều thứ, đổi lại chắc Khánh Linh cũng phải đánh đổi không ít? Chị có gì tiếc nuối điều gì khi nhìn lại không?

- Tôi không tiếc nuối điều gì. Tất cả những gì đã qua đều là sự lựa chọn của mình và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Con đường nào cũng có được, mất, cái mình nhận được lớn nhất là sự chiêm nghiệm và trưởng thành.

Hiện tại, bản thân quay lại với những giá trị ban sơ, thích hát đối thoại trực tiếp với khán giả chỉ qua một cây đàn piano hay guitar. Điều này đòi hỏi chiều sâu nội tâm và nội lực rất lớn, buộc phải đối thoại với chính mình để hoàn thiện hơn.

Nếu không có những khoảng lặng đó thì sẽ không có một Khánh Linh điềm tĩnh của ngày hôm nay: Sống rất trách nhiệm với chính mình, với gia đình và với từng nốt nhạc mình phát ra. Với tôi, sự chỉn chu và chiều sâu quan trọng hơn nhiều so với danh tiếng rực rỡ nhưng ngắn ngủi.

Nhiều nghệ sĩ cùng thời với chị gần đây liên tục chọn “hâm nóng” tên tuổi bằng cách tham gia các chương trình truyền hình thực tế, thậm chí bán hàng livestreams, còn chị lại chọn một lối đi khá lặng lẽ. Có bao giờ Khánh Linh cảm thấy mình đang "ngược dòng" với thị trường âm nhạc hiện nay?

- Vì tôi đang đảm đương những trọng trách khác tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Tôi muốn cống hiến cho lộ trình phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô, làm sao để sân khấu luôn sáng đèn.

Nhiệm vụ này đòi hỏi tôi phải dành thời gian suy tư và sáng tạo cùng các đồng nghiệp như NSND Tấn Minh. Nếu chỉ làm ca sĩ bình thường thì đơn giản hơn nhiều, nhưng tôi thích sự thử thách ở những bài toán khó hơn trong nghệ thuật.

Người ta thường nói âm nhạc của nghệ sĩ sẽ thay đổi theo cách nhìn của họ về cuộc sống, và thăng trầm sẽ tạo nên độ lắng. Nhìn lại những năm tháng qua, chị thấy cuộc sống của mình đã đủ... thăng trầm để tạo nên một Khánh Linh da diết trong âm nhạc như hiện tại chưa?

- Tôi tin là đã đủ. Những năm qua, cuộc đời tôi có nhiều biến động lớn, đặc biệt là sự mất mát những người thân yêu nhất. Anh trai tôi - nhạc sĩ Ngọc Châu - qua đời, và mẹ tôi cũng từng gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Những biến cố đó khiến bản thân trầm lắng và hiểu về sự vô thường một cách sâu sắc hơn, có những lúc tự dằn vặt mình. Sự ra đi của anh Châu để lại trong tôi một khoảng trống lớn lao, nhưng cũng nhắc nhở tôi về trách nhiệm với mẹ và gia đình.

Anh đã sống một cuộc đời trong sáng và đó là động lực để tôi sống tốt hơn mỗi ngày. Khi trưởng thành, bản thân thấy mình nghĩ sâu và chậm hơn. Sự thay đổi này chắc chắn đã thấm đẫm vào âm nhạc của tôi.

Nếu trước đây giọng hát của tôi lảnh lót, thanh mảnh và hơi sắc, thì giờ đây nó đã có độ dày và đằm thắm hơn, có độ tròn trịa, nội lực mà chỉ thời gian và sự chiêm nghiệm mới mang lại được.

Thay vì sự trong trẻo đơn thuần, tôi hướng tới sự "giải thoát". Khi hát bài buồn, tôi không muốn nó quằn quại hay bi lụy mà chọn cách thể hiện điềm tĩnh, hát để thấu hiểu và vượt qua thăng trầm, mang lại sự nhẹ lòng cho người nghe.

Chồng hiện tại là mảnh ghép bù trừ hoàn hảo

Vậy một Khánh Linh ngoài đời khác biệt thế nào với hình ảnh trên sân khấu? Trong tình yêu, chị có phải là người lãng mạn không?

- Ngoài đời tôi đa sắc thái: Có lúc vui vẻ nhưng đôi khi cũng rất lặng lẽ, hòa đồng nhưng không thích ồn ào. Trong gia đình, tôi chọn cách quan sát và cảm nhận người thân thay vì trở thành trung tâm. Sự thấu hiểu từ quan sát, với tôi, quan trọng hơn mọi lời nói hoa mỹ.

Bản thân luôn lãng mạn trong tình yêu. Tôi may mắn có người chồng hiện tại - một người đồng hành thực sự hiền lành và tinh tế. Chúng tôi có sự đồng điệu trong tâm hồn nên có thể trò chuyện về mọi thứ cả ngày không chán.

Trong vai trò làm mẹ, tôi luôn cố gắng chăm sóc sức khỏe gia đình một cách tốt nhất qua dinh dưỡng và lối sống lành mạnh và cũng dành thời gian chơi thể thao cùng các con.

Ở tuổi 43, Khánh Linh hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Chồng chị là người như thế nào? Có đúng với hình mẫu lý tưởng của mình?

- Thú thực, ban đầu tôi cảm thấy đôi chút lạ lẫm, bởi anh là người đàn ông đầu tiên tôi yêu mà chỉ hơn mình 1 tuổi. Trước đây, tôi vốn mặc định những người trạc tuổi thường có phần “trẻ con” và thiếu sự chín chắn, nhưng anh đã thay đổi hoàn toàn định kiến đó trong tôi.

Khi ở cạnh, tôi thấy anh là mảnh ghép bù trừ hoàn hảo. Bản thân vốn nóng tính, còn anh lại điềm đạm. Nhờ anh mà tôi sửa được nhiều tính xấu. Chúng tôi không chỉ là vợ chồng mà còn là những người bạn thực sự. Mỗi ngày trôi qua đều ý nghĩa vì chúng tôi luôn tìm thấy sự kết nối.

Trong cuộc sống gia đình, chị và anh có bao giờ xảy ra mâu thuẫn lớn? Cách nhìn của chị về hạnh phúc hiện tại có khác xưa?

- Gần như không có mâu thuẫn. Chúng tôi luôn nhường nhịn và khích lệ nhau. Với tôi, đây là sự "sửa sai" hợp lý của cuộc đời.

Ngày xưa tôi coi hạnh phúc là cái đích xa xôi, còn bây giờ, hạnh phúc đơn giản là sáng thức dậy thấy người thân khỏe mạnh, vui vẻ và có thể chia sẻ cùng nhau mọi điều.

Được biết, Khánh Linh sẽ trở lại với khán giả Hà Nội trong một không gian âm nhạc gần gũi và đầy tự sự vào tối 17/4 tới. Đây là sẽ một Khánh Linh thế nào trong âm nhạc, khác gì với những đêm nhạc trước của chị?

- Điểm khác biệt chính là sự tự do. Tôi được tự tay biên tập, được hát những ca khúc mình thực sự thích nhưng hiếm có dịp thể hiện. Làm việc với một ban nhạc rất trẻ, tài năng và nhiệt huyết giúp tôi được truyền thêm năng lượng.

Với tôi, tháng 4 đã dần trở thành một “cuộc hẹn” thường niên với khán giả. Mỗi năm, tôi đều tổ chức một đêm nhạc quy mô nhỏ để được hát nhiều hơn, gần hơn với những người yêu mến giọng hát của mình.

Đối với nghệ sĩ, được hát và có người lắng nghe là điều quý giá nhất. Mọi người nói tôi "đến hẹn lại điên", vì có những lúc bỗng dưng tôi muốn làm show là phải làm ngay.

Chồng tôi luôn khích lệ bản thân thực hiện những dự án này. Khi thấy tôi mải mê với những thú vui khác, anh lại nhắc: "Thế em không làm gì à?", và đó là động lực để tôi bắt tay vào dự án mới. Anh ấy là một khán giả khách quan, sẵn sàng góp ý thẳng thắn để tôi hoàn thiện hơn.

Nhắc đến Khánh Linh không thể không nhắc đến cố nhạc sĩ Ngọc Châu - anh trai chị. Anh Châu ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống cũng như phong cách âm nhạc của chị? Ở thời điểm hiện tại, mối liên hệ này như thế nào?

- Anh Châu là người thầy lớn nhất đời tôi. Anh dạy tôi những nốt nhạc đầu tiên và dành tặng tôi những tác phẩm tuyệt vời nhất. Anh để tôi tự bơi để trưởng thành - đó là cách dạy dỗ tuyệt vời nhất. Bên cạnh âm nhạc, anh còn dạy tôi về nhân cách sống.

Những giá trị mà anh để lại vẫn luôn là điểm tựa vững chắc cho tôi trên mọi nẻo đường nghệ thuật.

Cảm ơn ca sĩ Khánh Linh vì những chia sẻ!

Khánh Linh sinh năm 1983 trong gia đình có truyền thống âm nhạc, bố là nghệ sĩ đàn bầu Phạm Ngọc Hướng, mẹ là nghệ sĩ Vũ Dậu, anh trai là nhạc sĩ Ngọc Châu. Năm 4 tuổi, cô học đàn, được tuyển thẳng vào hệ sơ cấp khoa Piano Nhạc viện Hà Nội nhưng sau đó chuyển sang khoa thanh nhạc. Khánh Linh được NSND Quang Thọ hướng dẫn. Tên tuổi cô gắn liền với nhiều ca khúc như: Cô Tấm ngày nay (Ngọc Châu), Điều hoang đường nhất (Đỗ Bảo), Giấc mơ trưa (Giáng Son), Ban mai xanh (Ngọc Châu)... Cô từng phát hành năm album: Họa mi hót trong mưa (2004), Ban mai xanh (2006), Giấc mơ mang tên mình (2007), Sau cơn mưa (2013), Ngài (2017)...

