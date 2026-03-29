Khán giả hào hứng đón Táo quân như Tết, nhưng "chưa đã" vì thời lượng ngắn

Ngay khi thông tin tiểu phẩm Hái hoa dân chủ của dàn nghệ sĩ Táo quân xuất hiện trong chương trình Cuộc hẹn với tháng Ba xuất hiện trên truyền thông, đông đảo khán giả đã bày tỏ sự háo hức chờ đợi.

Tối 29/3, khi chương trình lên sóng VTV, trên mạng xã hội, nhiều người rủ người thân, bạn bè quây quần trước màn hình để “tận hưởng lại không khí Tết”.

Dàn nghệ sĩ "Táo quân" tái xuất khiến khán giả háo hức đón xem (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Khán giả Bùi Tươi cho biết chị chuẩn bị cả bánh chưng để cùng gia đình xem chương trình, để một lần nữa cảm nhận bầu không khí háo hức, tươi vui khi "xem Táo quân ngày Tết".

Cũng giống như chị Tươi, rất nhiều khán giả truyền hình bày tỏ rằng họ cảm nhận: "Thấy Táo quân là thấy Tết".

Để khuấy động không khí, nghệ sĩ Vân Dung còn gửi lời “chúc mừng năm mới” trên trang cá nhân ngay khi chương trình lên sóng, khiến nhiều khán giả thích thú.

Sự chờ đón của người xem với Táo quân cho thấy sức hút chưa từng suy giảm của chương trình đặc biệt Gặp nhau cuối năm - Táo quân thường chiếu vào dịp 30 tháng Chạp hằng năm.

Ra đời từ năm 2003, Táo quân đã trở thành “món ăn tinh thần” quen thuộc mỗi đêm giao thừa của người Việt. Không chỉ mang tính giải trí, chương trình còn ghi dấu bởi cách phản ánh các vấn đề thời sự qua lăng kính hài hước, châm biếm. Lần trở lại này, dù chỉ là một tiểu phẩm ngắn, Táo quân vẫn tạo nên hiệu ứng đặc biệt.

Chị Ngọc Xuân (41 tuổi, Hà Nội) cho hay, đối với chị và gia đình, việc Táo quân không được phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán năm nay là một sự tiếc nuối lớn. Vì lẽ đó, khi biết được thông tin các "Táo" sẽ trở lại trong chương trình tối 29/3, cả nhà chị đã đợi sẵn để đón xem.

"Tôi rất thích những miếng hài châm biếm, sâu sắc của Táo quân, đặc biệt là nghệ sĩ Chí Trung và Tự Long. Được xem các anh diễn rất thích. Ít nhất khán giả đã cảm thấy thỏa mãn phần nào. Chỉ tiếc là... chưa đã vì tiết mục chỉ dài khoảng 15 phút. Mong rằng nhà đài lắng nghe nguyện vọng của khán giả, Tết năm tới sẽ đưa Táo quân trở lại", chị Ngọc Xuân chia sẻ.

Màn diễn hài hước của các "Táo" trên sóng truyền hình (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong tiết mục ngắn này, khán giả được gặp lại dàn nghệ sĩ quen thuộc của Táo quân gồm NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Chí Trung, nghệ sĩ Vân Dung, Trung Ruồi, với lối diễn hài hước, sâu cay quen thuộc.

Nội dung chính của tiết mục vẫn xoay quanh những vấn đề đời sống được khán giả quan tâm, nhưng không khai thác quá sâu mà được các nghệ sĩ xử lý một cách tinh tế, trên tinh thần vui tươi, tạo tiếng cười.

Tâm điểm chú ý của tiết mục là sự trở lại của nghệ sĩ Quốc Khánh trong vai Ngọc Hoàng vốn gắn bó với khán giả hơn 20 năm. Sự xuất hiện của nam nghệ sĩ phần nào xua tan những lo lắng của khán giả trước đó về tin đồn sức khỏe lan truyền trên mạng xã hội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quốc Khánh cho biết anh vẫn duy trì tập luyện đều đặn, có ngày kéo dài tới 2-3h sáng để chuẩn bị cho tiết mục này. Theo anh, tiểu phẩm vẫn giữ tinh thần châm biếm quen thuộc, nhưng được tiết chế để phù hợp với khuôn khổ chương trình.

Theo nghệ sĩ Chí Trung, ê-kíp chỉ có khoảng 3 ngày tập luyện với cường độ cao. “Không chỉ khán giả nhớ Táo quân mà chúng tôi cũng rất nhớ. Lần này, từ định dạng cũ, chúng tôi biến tấu để vừa quen vừa mới”, anh nói.