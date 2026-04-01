Kết phim Không giới hạn viên mãn, nhận "cơn mưa" lời khen của khán giả

Tối 31/3, tập cuối (tập 35) của bộ phim chính luận về người lính Quân đội nhân dân Việt Nam thời bình Không giới hạn chính thức lên sóng, khép lại hành trình nhiều cung bậc cảm xúc và để lại dấu ấn đẹp trong lòng người xem.

Theo đó, sau khi "yêu lại từ đầu", Kiên (Steven Nguyễn) đến nhà Lam Anh (Minh Trang) để ra mắt bố mẹ vợ tương lai.

Tuy nhiên, việc bố Lam Anh là Thượng tướng khiến Kiên không khỏi căng thẳng. Ngay từ khoảnh khắc xuất hiện, Kiên đã vô thức giữ nguyên tác phong quân ngũ: Đứng nghiêm, dõng dạc báo cáo họ tên, cấp bậc và vị trí công tác của mình.

Trước tình huống có phần cứng nhắc, Lam Anh nhanh chóng giải vây cho bạn trai. Sau đó, Thượng tướng Hà Đình Quân gọi Kiên vào phòng riêng, nhưng khi chỉ còn hai người, ông chủ động thay đổi không khí, đồng thời tạo điều kiện để anh thẳng thắn bày tỏ những điều còn vướng mắc trong lòng.

Steven Nguyễn và Minh Trang được nhiều người nhận xét là "cặp đôi đẹp nhất màn ảnh VFC" hiện tại (Ảnh: Facebook diễn viên Minh Trang).

Lúc này, Kiên đã dũng cảm bộc bạch tấm lòng mình. Anh nói bản thân chưa đủ tốt, cũng không đúng với kỳ vọng của bố mẹ Lam Anh nhưng anh yêu cô: “Cuộc sống của cháu không thể nào thiếu Lam Anh được. Chúng cháu có cùng lý tưởng, có cùng con đường, có cùng khát khao để cống hiến. Cháu nghĩ chỉ cần những điều đó thôi thì giới hạn nào chúng cháu cũng có thể vượt qua được. Mong bác hiểu”.

Trước sự chân thành đó, vị thủ trưởng nghiêm khắc đã đồng ý với chuyện tình cảm của Lam Anh và Kiên, còn dặn dò Kiên cố gắng chịu đựng con gái mình.

Kết phim là đám cưới “độc nhất vô nhị” của cặp đôi “phường chèo” Lợi (Tô Dũng) - Linh (Anh Đào). Trong ngày trọng đại, cô dâu dịu dàng trong tà áo dài trắng, còn chú rể lại xuất hiện với bộ đồ dân quân tự vệ.

Không chỉ dừng lại ở đó, Lợi và Linh còn bí mật lên kế hoạch để Lam Anh bắt được hoa cưới, qua đó tạo cơ hội cho Kiên thực hiện màn cầu hôn.

Trong khung cảnh lãng mạn bên bờ biển, Lam Anh chia sẻ rằng, chưa từng dự một đám cưới nào vui đến vậy. Nhân cơ hội, Kiên nhẹ nhàng bày tỏ: “Anh cũng muốn đám cưới của chúng mình vui như vậy”, rồi bất ngờ ngỏ lời cầu hôn Lam Anh.

Lam Anh ban đầu giả vờ từ chối, khiến Kiên lúng túng vội vàng giải thích. Trước sự chân thành của người yêu, cô bật cười và khẽ gật đầu: “Em đồng ý!”.

Khép lại hành trình nhiều chông gai, thử thách, Kiên nói lời “anh yêu em” với Lam Anh, mang đến cái kết trọn vẹn, ấm áp cho chuyện tình của cả hai.

Không ít khán giả cũng nhận ra, bài hát ở cuối phim là ca khúc Tự hào màu áo lính, do chính diễn viên Steven Nguyễn thể hiện.

Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả bày tỏ sự yêu mến dành cho cái kết có hậu cùng hành trình giàu cảm xúc mà bộ phim mang lại. Không ít bình luận khen ngợi nội dung ý nghĩa, diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên, đặc biệt là những phân đoạn chạm đến chiều sâu cảm xúc.

Kết thúc đẹp phim "Không giới hạn" được nhiều khán giả khen ngợi (Ảnh: Facebook diễn viên Minh Trang).

Một khán giả chia sẻ: “Bộ phim rất hay và ý nghĩa, các diễn viên đều diễn rất xuất sắc. Đoạn cuối khi bà Thoa (Thanh Quý) ra nghĩa trang liệt sĩ “thăm con”, giãi bày nỗi lòng khiến tôi thực sự xúc động”. Người xem khác cũng bày tỏ sự lưu luyến: “Xem tập cuối mà vẫn nuối tiếc, hụt hẫng. Tập phim mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc, nhưng cũng có những phân đoạn đầy tâm sự, đặc biệt là câu chuyện của mẹ Thoa với người đã khuất khiến tôi rơi nước mắt. Dàn diễn viên ai cũng tròn vai”.

Nhiều ý kiến thậm chí gọi đây là “một trong những bộ phim hay nhất năm”, bởi khả năng chạm đến cảm xúc người xem và sự chỉn chu trong từng chi tiết. “Phim rất hay, xem mà thấy gần gũi, chân thật. Tất cả các diễn viên đều diễn tốt”, một người xem nhận xét.

Đáng chú ý, có khán giả cho biết bộ phim đã trở thành “món ăn tinh thần” của cả gia đình. “Lần đầu tiên cả nhà, kể cả em bé, đều chăm chú theo dõi một bộ phim như vậy. Chiều nào con cũng hỏi: “Hôm nay có Lam Anh không mẹ?”. Phim thực sự xuất sắc từ hình ảnh, âm thanh, lời thoại đến diễn xuất. Cả nhà đều rất yêu thích nhân vật Thiếu tá Lam Anh do Minh Trang thể hiện”, một khán giả bình luận.

Khép lại, nhiều người xem chung nhận định bộ phim không kiểu "đầu voi, đuôi chuột” mà “vừa đủ, trọn vẹn”, để lại dư âm đẹp và cảm xúc đọng lại sau khi màn ảnh khép lại.

Trên trang cá nhân, diễn viên Minh Trang không giấu được sự xúc động khi nói lời chia tay bộ phim sau hành trình dài đồng hành cùng ê-kíp và nhân vật.

Cô viết: “Cảm ơn ê-kíp Không giới hạn đã lựa chọn chúng em, cho chúng em cơ hội được trải qua thật nhiều cảm xúc, được gặp gỡ và kết nối với những người bạn tuyệt vời. Cảm ơn quý khán giả đã luôn yêu thương bộ phim cũng như dàn diễn viên, đặc biệt là cặp đôi Lam Anh - Minh Kiên”.

Minh Trang đứng cạnh poster (áp phích) có hình ảnh Steven tại buổi ra mắt phim ở Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nữ diễn viên thừa nhận rằng, tập cuối mang đến niềm vui trọn vẹn, nhưng cũng để lại trong cô nhiều bồi hồi khi phải khép lại một chặng đường đáng nhớ. “Tập cuối thật nhiều cảm xúc, niềm vui trọn vẹn cho bộ phim, nhưng với em vẫn có gì đó rất luyến lưu… Thời gian trôi qua nhanh thật”, cô thổ lộ.

Minh Trang cũng gửi lời tạm biệt đầy tình cảm tới nhân vật của mình: “Gửi một lời chào tới Lam Anh nhé, bạn đã làm tốt rồi. Mình rất vui vì trong 5 tháng qua đã được sống cùng Lam Anh”.

Cô cũng không quên nhắn nhủ tới “người yêu trên màn ảnh”: “Gửi một lời chào tới Đào Minh Kiên của Lam Anh. Ở một “đa vũ trụ” nào đó, chắc 2 đồng chí sẽ rất hạnh phúc, có một đám cưới thật linh đình. Đồng chí đã làm rất tốt!”.