Jun Phạm: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình chỉ là một ca sĩ"

Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, Gia đình Haha, Jun Phạm tổ chức buổi gặp gỡ khán giả với tên gọi J-UNZIP, mang ý nghĩa “nén” lại một hành trình hoạt động nghệ thuật vừa qua, đồng thời "giải nén" để giới thiệu đến khán giả một hình ảnh mới mẻ, thử thách bản thân với phong cách âm nhạc khác biệt so với trước đây.

Xuyên suốt chương trình diễn ra tối 28/3 tại TPHCM, Jun Phạm mang đến các tiết mục độc đáo như liên khúc Sơn Thủy khúc - Bất tuyệt thao thao - Nhẹ tựa khói sương, liên khúc Hai bàn tay - Chiếc khăn piêu...

Mỗi phần trình diễn khắc họa hình ảnh Jun Phạm ở nhiều phiên bản khác nhau trên hành trình làm nghề với nhiều vai trò từ nghệ sĩ, người kể chuyện đến con người phía sau sân khấu.

Qua mỗi chặng hành trình đó, Jun Phạm mang đến những thay đổi trong tư duy âm nhạc và định hướng nghệ thuật, bởi anh luôn khao khát khám phá thêm những điều chưa từng làm trong âm nhạc và muốn khán giả sẽ không ngừng tò mò.

Cũng tại chương trình, Jun Phạm đấu giá các vật phẩm, trao tặng quỹ Vết sẹo cuộc đời, hỗ trợ các em nhỏ chữa trị bệnh tim. Trong đó, bộ trang phục của anh trong MV Nhẹ tựa khói sương mang về 45 triệu đồng, bộ 3 bức tranh minh họa gốc của quyển sách Xứ sở miên man (hoạ sĩ Vũ Mini) nhận được 90 triệu đồng, bộ 3 trang phục thiết kế riêng cho Chun-Chíp đại diện cho EP Thần yêu được bán với giá 247 triệu đồng.

Các khách mời như Ngô Kiến Huy, Sam, Ngọc Thanh Tâm cũng góp thêm mỗi người 36,5 triệu đồng, đúng chi phí mổ tim cho một em nhỏ. Tổng số tiền thu về là 949 triệu đồng, tương đương với 26 em nhỏ được hỗ trợ phẫu thuật tim.

Sau các chương trình thực tế, Jun Phạm có thêm không gian để tập trung cho sáng tác. Mới đây, nam ca sĩ ra mắt ca khúc mới mang tên Truth or dare do chính anh và APJ sáng tác. MV được đạo diễn bởi Kiên Ứng - "anh tài" từng đồng hành cùng Jun Phạm trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Trong ca khúc mới, Jun Phạm mang đến hình tượng hoàn toàn khác biệt, táo bạo và có phần nổi loạn hơn so với những gì khán giả từng quen thuộc. Đây được xem là bước chuyển rõ nét của nam ca sĩ sau một năm theo đuổi các dự án mang màu sắc văn hoá truyền thống.

Jun Phạm cho biết, anh sẽ tiếp tục thử nghiệm nhiều phong cách âm nhạc và hình ảnh khác nhau. Đồng thời, anh cũng đang trong quá trình hoàn thiện album phòng thu đầu tay, dự kiến ra mắt trong năm nay.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình chỉ là một ca sĩ. Tôi là nghệ sĩ, là diễn viên, viết và kể chuyện bằng nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, tôi xem âm nhạc như một dạng “vai diễn”. Tôi thích được hóa thân vào nhiều nhân vật và thế giới khác nhau”, Jun Phạm chia sẻ.