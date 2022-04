Jada Pinkett-Smith tái xuất sau khi chồng tát đồng nghiệp tại giải Oscar

Ngày 10/4, nữ diễn viên Jada Pinkett-Smith bất ngờ xuất hiện trong buổi khai trương một trung tâm biểu diễn nghệ thuật ở Los Angeles, Mỹ. Đây là sự kiện đầu tiên mà Jada Pinkett-Smith tham gia sau khi chồng của cô, ngôi sao điện ảnh Will Smith tát diễn viên hài Chris Rock trong lễ trao giải Oscar diễn ra hồi cuối tháng trước.

Will Smith tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscars 2022 (Video: Entertainment Tonight).

Jada Pinkett-Smith diện bộ váy vàng sang trọng và nổi bật khi sải bước trên thảm đỏ. Cô chụp ảnh cùng các đồng nghiệp Rhimes và Debbie Allen trong sự kiện. Nữ diễn viên 50 tuổi không đề cập tới scandal "để đời" của chồng tại lễ trao giải Oscar 2022.

Gia đình Jada Pinkett-Smith và Will Smith trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của giới truyền thông sau khi Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar vì có lời nói bỡn cợt với vợ của mình.

Jada Pinkett-Smith (ngoài cùng bên phải) dự sự kiện ngày 10/4 (Ảnh: Shutterstock).

Tại lễ trao giải Oscar 2022, Will Smith lần đầu tiên giành được tượng vàng cao quý ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhưng cuối cùng khán giả nhớ tới anh nhiều hơn vì hành động không đẹp của anh với đồng nghiệp Chris Rock dù sau khi sự cố xảy ra, Will Smith đã lên tiếng xin lỗi Chris Rock.

Trên trang Instagram cá nhân, Will Smith viết rằng: "Tôi muốn công khai xin lỗi Chris Rock. Tôi đã mất kiểm soát và hành động sai trái. Tôi xấu hổ vì hành động của mình. Trong thế giới của tình yêu và sự tử tế không có chỗ cho bạo lực.

Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến Viện Hàn lâm, nhà sản xuất chương trình, các khách mời và khán giả. Tôi xin lỗi gia đình Williams và đoàn làm phim King Richard. Tôi hối hận vì hành vi của tôi làm hỏng đi những gì từng là một hành trình tuyệt đẹp đối với chúng ta".

Will Smith gây sốc khi tát Chris Rock trong lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: Reuters).

Chris Rock tỏ ra kín tiếng sau ồn ào tại lễ trao giải Oscar 2022 và anh không kiện đồng nghiệp của mình. Chris Rock phát biểu đơn giản sau scandal "bị tát" rằng: "Tôi đang cố hiểu mọi chuyện". Sau sự cố Oscar, vé các show hài của Chris Rock tại Mỹ hiện đang bán chạy hơn nhiều so với trước đây.

Sau khi Will Smith tát đồng nghiệp, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã họp khẩn ngày 7/4. Họ quyết định không thu hồi lại tượng vàng Oscar của Will Smith nhưng cấm anh dự lễ trao giải Oscar trong 10 năm tới. David Rubin, chủ tịch Viện Hàn lâm và giám đốc điều hành Dawn Hudson gọi cú tát của Will Smith tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 là hành vi không thể chấp nhận được.

Việc Will Smith tát đồng nghiệp để bảo vệ vợ gây ra nhiều tranh cãi trái chiều trong thời gian qua. Nhiều người ủng hộ việc nam diễn viên nổi tiếng hết lòng đứng về phía vợ và gia đình mình nhưng Will Smith cũng vấp phải những chỉ trích vì ứng xử thô bạo và thiếu văn hóa trong một sự kiện văn hóa. Người hâm mộ Will Smith lo lắng sự nghiệp của nam diễn viên sẽ bị ảnh hưởng sau scandal này.

Cuộc hôn nhân của Will Smith và Jada Pinkett-Smith là tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông trong nhiều năm qua sau khi cặp đôi tuyên bố họ có một cuộc hôn nhân cởi mở và tự do. Jada chia sẻ rằng, cô biết mọi người nghĩ gì về mình. Nữ diễn viên từng tâm sự: "Tôi đã nghe tất cả những tin đồn đó, kiểu như "cuộc hôn nhân của họ là không có thật, anh ấy đồng tính, cô ấy đồng tính".... Tôi muốn nói với các bạn rằng: "Thật sự quá khó để xây dựng một cuộc hôn nhân giả tạo".

Will Smith đưa vợ dự sự kiện (Video: extra tv).

Về phía Will Smith, nam tài tử từng chia sẻ với tạp chí GQ vào năm ngoái rằng: "Jada không bao giờ tin vào hôn nhân thông thường. Cô ấy có các thành viên trong gia đình có mối quan hệ không bình thường. Vì vậy, cô ấy lớn lên theo cách rất khác so với cách tôi lớn lên.

Chúng tôi đã từng có những cuộc thảo luận bất tận về việc, sự hoàn hảo trong một mối quan hệ là gì? Cách hoàn hảo để tương tác như một cặp vợ chồng là gì? Chúng tôi đã trao cho nhau sự tin tưởng và tự do với niềm tin rằng mỗi người đều phải tìm ra con đường của riêng mình. Hôn nhân đối với chúng tôi không thể là nhà tù nhưng tôi không đề xuất cách sống của mình cho bất kỳ ai. Tuy nhiên những trải nghiệm mà chúng tôi đã dành cho nhau và sự hỗ trợ vô điều kiện, đối với tôi, là định nghĩa cao nhất của tình yêu".

Trong cuốn tự truyện về cuộc đời mình, ngôi sao Will Smith cũng từng viết rằng: "Khoảng thời gian xa nhau đã giúp cả hai chúng tôi khám phá ra sức mạnh của tình yêu trong tự do. Chúng tôi 100% ràng buộc với nhau và đồng thời 100% tự do. Chúng tôi thừa nhận rằng cả hai chúng tôi đều là những người không hoàn hảo. Chúng tôi chỉ cố gắng hết sức để làm thế nào tìm ra cách có mặt trên thế giới này một cách vui vẻ".