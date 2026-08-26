Huyền thoại Dolly Parton - tác giả “I Will Always Love You” - qua đời

Gia đình Dolly Parton thông báo tin buồn tới người hâm mộ và cho biết tang lễ sẽ được tổ chức trong phạm vi riêng tư, chỉ có sự tham dự của những người thân thiết, đúng theo nguyện vọng của cố nghệ sĩ.

Thay vì gửi vòng hoa, gia đình kêu gọi người hâm mộ đóng góp cho Dolly Parton's Imagination Library, quỹ do nữ nghệ sĩ sáng lập nhằm thúc đẩy việc đọc sách và hỗ trợ trẻ em.

Dolly Parton vừa qua đời ở tuổi 80 (Ảnh: Getty).

Trong thông báo, cháu trai Bryan Seaver cho biết Dolly từng dặn anh thực hiện video này từ nhiều năm trước. Anh gọi đây là một vinh dự lớn nhưng cũng là khoảnh khắc đau buồn với gia đình.

Seaver nhấn mạnh Dolly đã sống một cuộc đời trọn vẹn và để lại ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều thế hệ ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ cũng như những người trẻ dám theo đuổi ước mơ.

Chia sẻ về sức khỏe chỉ vài ngày trước khi qua đời

Sự ra đi của Dolly Parton khiến người hâm mộ đặc biệt bất ngờ bởi chỉ vài ngày trước, bà vẫn chủ động cập nhật tình hình sức khỏe và khẳng định mong muốn tiếp tục làm việc.

Ngày 21/8, Parton chia sẻ với People rằng bà đang dành thời gian giải quyết một số vấn đề sức khỏe mà trước đó đã không chú ý đúng mức vì mải chăm sóc người chồng quá cố, Carl Thomas Dean.

Trong thông điệp gửi người hâm mộ, nữ nghệ sĩ vẫn giữ giọng điệu hài hước quen thuộc, thậm chí tự nhận mình có thể trở thành “Nữ hoàng AI (trí tuệ nhân tạo) trên mạng xã hội” sau nhiều tin đồn thất thiệt về sức khỏe.

Bốn ngày trước khi mất, Dolly Parton còn chia sẻ mong muốn được cống hiến (Ảnh: People).

Parton khi đó khẳng định dù đang trong quá trình hồi phục, bà vẫn muốn tiếp tục làm việc và theo đuổi những kế hoạch còn dang dở.

Trước khi qua đời, Dolly vẫn có hàng loạt dự án. Bà đang chuẩn bị cho vở nhạc kịch Dolly: A True Original Musical dự kiến lên Broadway vào mùa đông năm nay. Trang web chính thức của nữ nghệ sĩ cũng đăng thông tin về các dự án mới chỉ vài ngày trước khi bà qua đời.

Theo các nguồn tin Mỹ, Parton từng phải hủy một số hoạt động trực tiếp trong thời gian gần đây vì vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện công khai đáng chú ý hồi tháng 6, bà vẫn tỏ ra vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Một số nguồn tin cho biết Parton đã trải qua một thời gian ngắn chiến đấu với bệnh ung thư. Tuy nhiên, gia đình không công bố chi tiết nguyên nhân tử vong trong thông báo ban đầu.

Gần 60 năm hôn nhân với Carl Dean

Dolly Parton và người bạn đời đã có 60 năm bên nhau dù không có con chung (Ảnh: People).

Dolly Parton từng nhiều lần chia sẻ rằng Carl Dean là người đặc biệt quan trọng trong cuộc đời bà.

Hai người kết hôn năm 1966, khi Parton 20 tuổi còn Dean 21 tuổi. Trong gần sáu thập niên bên nhau, Dean chủ động tránh xa ánh hào quang và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Dolly từng nói chồng là người hâm mộ lớn nhất của bà nhưng thích đứng phía sau sân khấu hơn là xuất hiện trước công chúng.

Carl Dean qua đời vào tháng 3/2025. Sự mất mát này ảnh hưởng sâu sắc tới Parton. Sau khi chồng qua đời, nữ nghệ sĩ từng viết rằng không ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn tình yêu mà hai người dành cho nhau trong hơn 60 năm.

Vài ngày sau khi Dean mất, Parton phát hành ca khúc If You Hadn’t Been There để tưởng nhớ người bạn đời.

“Carl và tôi yêu nhau khi tôi 18 tuổi còn ông ấy 23 tuổi, và cũng như mọi chuyện tình đẹp khác, tình yêu ấy chẳng bao giờ kết thúc”, Parton từng chia sẻ.

Hai người không có con chung. Tuy nhiên, Parton có mối quan hệ đặc biệt gần gũi với các cháu và nhiều thành viên trong đại gia đình.

Tuổi thơ nghèo khó và giấc mơ âm nhạc

Dolly Parton sinh ra trong một gia đình đông con, và âm nhạc là cách bà vượt lên đói nghèo và lan toả năng lượng tích cực (Ảnh: People).

Dolly Parton sinh năm 1946 tại vùng núi Tennessee (Mỹ) trong một gia đình đông con. Bà là một trong 12 người con của gia đình Parton.

Tuổi thơ nghèo khó trở thành nguồn cảm hứng quan trọng cho âm nhạc của Parton. Bà từng kể gia đình có những thời điểm không đủ thức ăn nhưng cha mẹ luôn cố gắng chăm sóc các con.

Parton bắt đầu sáng tác và biểu diễn từ khi còn nhỏ. Năm 6 tuổi, bà đã chơi nhạc cụ đầu tiên và sớm nhận ra âm nhạc là niềm đam mê của mình.

Sau khi tới Nashville, Parton từng bước xây dựng sự nghiệp với tư cách ca sĩ, nhạc sĩ. Những sáng tác của bà nhanh chóng được nhiều nghệ sĩ thu âm, trước khi chính Parton trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất của nhạc đồng quê.

Sự nghiệp của bà kéo dài gần bảy thập niên, với hàng loạt ca khúc kinh điển như Jolene, 9 to 5 và I Will Always Love You. Reuters cho biết Parton sáng tác hơn 3.000 ca khúc và giành 11 giải Grammy.

Đặc biệt, I Will Always Love You sau này được Whitney Houston thể hiện và trở thành một trong những bản ballad nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc đại chúng.

Parton cũng thành công trên màn ảnh với những bộ phim như 9 to 5 và Steel Magnolias, đồng thời xây dựng đế chế kinh doanh và giải trí riêng, trong đó có công viên Dollywood.

Huyền thoại để lại di sản vượt khỏi âm nhạc

Những năm gần đây, Dolly Parton vẫn say mê thực hiện các đêm diễn (Ảnh: Getty).

Dolly Parton không chỉ được nhớ đến với giọng hát và khả năng sáng tác. Bà còn là một trong những nghệ sĩ hoạt động thiện nguyện nổi bật của nước Mỹ.

Năm 1995, Parton thành lập Imagination Library, chương trình cung cấp sách miễn phí cho trẻ em. Quỹ này sau đó phát triển thành một chương trình quốc tế, trao hàng triệu cuốn sách cho trẻ em mỗi năm.

Bà cũng từng đóng góp 1 triệu USD cho nghiên cứu vaccine Covid-19 tại Vanderbilt University Medical Center. Bên cạnh đó, Parton dành nhiều năm hỗ trợ giáo dục, trẻ em, cộng đồng địa phương và các hoạt động thiện nguyện khác.

Nữ nghệ sĩ từng nói rằng mình vẫn có rất nhiều ước mơ chưa thực hiện dù đã hoạt động trong ngành giải trí hàng chục năm. “Tôi chỉ hy vọng mình sống đủ lâu để làm thêm nhiều điều nữa. Tôi luôn thức dậy với những giấc mơ mới”, bà từng chia sẻ.