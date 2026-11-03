Sau nhiều lần lỡ hẹn, nghệ sĩ cello Mischa Maisky đã đến Việt Nam theo lời mời của nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân. Tại đêm hòa nhạc Cello Fundamento lần thứ 13, diễn ra tối 2/11 ở Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, hai nghệ sĩ cùng trình diễn bản sonata bốn chương của nhà soạn nhạc Georg Friedrich Handel.

Theo chị Đinh Hoài Xuân, đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ châu Á được song tấu cello cùng Maisky.

Sinh năm 1948 tại Latvia, Mischa Maisky là nghệ sĩ cello nổi tiếng thế giới, từng biểu diễn cùng nhiều tên tuổi lớn như nghệ sĩ piano Martha Argerich. Ông cũng thường xuyên xuất hiện trên sân khấu cùng các con, trong đó có Lily Maisky (piano) và Sascha Maisky (violin). Tại chương trình ở Hà Nội, Lily Maisky và nghệ sĩ violin Nicolas Dautricourt cùng tham gia biểu diễn.

Huyền thoại cello Mischa Maisky đến Hà Nội song tấu với nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân (Ảnh: Ban tổ chức).

Nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân quen Maisky trong thời gian tu nghiệp tại Romania. Khi đó, cô ngỏ lời sẽ mời ông đến Việt Nam biểu diễn một ngày nào đó. Hai người tiếp tục giữ liên lạc và nữ nghệ sĩ đã hai lần gửi lời mời trước khi Maisky thu xếp được lịch trình vào năm nay.

Theo Đinh Hoài Xuân, mức thù lao của Maisky rất cao, cô khó có khả năng chi trả nếu không có sự ưu ái đặc biệt của ông dành cho mình và khán giả Việt Nam. Mối quen biết với nghệ sĩ violin Nicolas Dautricourt, người từng hai lần tham gia Cello Fundamento, cũng góp phần kết nối Maisky với chương trình.

Một điểm đặc biệt của Cello Fundamento 13 là Maisky trực tiếp lựa chọn nhạc mục và tham gia tất cả tiết mục. Ở phần đầu, ông biểu diễn cùng con gái Lily Maisky; tiết mục tam tấu cuối phần có thêm Nicolas Dautricourt.

Sang phần hai, Maisky và Đinh Hoài Xuân trình diễn bản sonata bốn chương của Handel, dài khoảng 15 phút. Chương trình khép lại bằng sonata của Shostakovich do Maisky biểu diễn cùng piano.

Đinh Hoài Xuân cho biết cô dành nhiều tháng luyện tập để chuẩn bị cho màn song tấu, học thuộc cả bốn chương và chuẩn bị nhiều phương án về tốc độ nhằm thích ứng với cách xử lý của Maisky. Cô đặc biệt chú ý những đoạn nhạc chậm, bởi theo cô, chơi chậm đôi khi khó hơn chơi nhanh.

Nghệ sỹ cello Đinh Hoài Xuân - người sáng lập chuỗi hòa nhạc "Cello Fundamento" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ nghệ sĩ cho biết mình từng nhiều lần biểu diễn sonata của Shostakovich nhưng vẫn bất ngờ trước cách xử lý của Maisky. “Với những con người vĩ đại như thế này, chúng ta không nói đến kỹ thuật nữa mà nói đến tinh thần họ truyền tải đến khán giả”, cô nói.

Đêm diễn diễn ra trong bối cảnh Đinh Hoài Xuân mở rộng hoạt động của Cello Fundamento ra quốc tế. Chuỗi hòa nhạc cổ điển do cô sáng lập đã tổ chức 12 lần. Chương trình lần thứ 12 diễn ra tại Bucharest, Romania vào tháng 8, đánh dấu lần đầu tiên sự kiện được tổ chức ở nước ngoài. Theo kế hoạch, tháng 8 và 9/2027, Cello Fundamento sẽ lưu diễn tại Romania, Ireland và Anh.

Hiện Đinh Hoài Xuân đảm nhiệm vị trí Viện trưởng Viện Âm nhạc thuộc Trường Đại học Công nghệ TPHCM và là đại diện của Dàn nhạc Giao hưởng Bucharest tại châu Á.