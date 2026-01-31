Hương Tràm được khen giọng hát live trong tiết mục "Việt Nam tinh hoa"

Ca khúc Việt Nam tinh hoa được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác, bắt nguồn từ cảm hứng về dòng chảy bản sắc Việt Nam và mong muốn truyền cho thế hệ trẻ về những giá trị văn hóa dân tộc.

Bài hát do tập thể nghệ sĩ Nguyễn Hải Phong, Lam Trường, Phương Vy, Isaac, Hương Tràm, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Bùi Lan Hương, Lâm Bảo Ngọc, Nguyễn Hùng, Grey D, Cao Bá Hưng thể hiện, ra mắt khán giả hồi tháng 12/2025.

Hương Tràm thể hiện ca khúc "Việt Nam tinh hoa" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần đây, ca sĩ Hương Tràm gây chú ý khi thể hiện phiên bản solo của Việt Nam tinh hoa tại một sự kiện chính luận. So với bản gốc của tập thể ca sĩ, bản trình diễn cá nhân của giọng ca xứ Nghệ được nhận xét mang nét riêng, gây ấn tượng bởi giai điệu hào hùng, gợi lên không khí lắng đọng đầy cảm xúc, truyền tải tinh thần tự hào dân tộc sâu sắc.

Xuất hiện trong tà áo dài đỏ, Hương Tràm mang theo vẻ đẹp truyền thống kết hợp hiện đại. Cô lựa chọn cách trình diễn tiết chế, không phô trương, không đặt nặng yếu tố hình thức hay chuyển động sân khấu. Giọng hát nội lực, dày, vang, khả năng hát live "như nuốt đĩa" của nữ ca sĩ trở thành điểm nhấn chính, nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Hương Tràm bày tỏ niềm tự hào khi trình diễn ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hương Tràm ngày càng hoàn thiện giọng hát. Hiện tại, cô vẫn giữ vững phong độ của một giọng ca khỏe khoắn, dày dặn kinh nghiệm về kỹ thuật nhưng không tách rời cảm xúc, sự nữ tính ở lứa tuổi trưởng thành.

Ngay từ những giai điệu đầu tiên của Việt Nam tinh hoa, giọng hát tinh tế, truyền cảm của Hương Tràm không chỉ kể câu chuyện của một ca khúc, mà mở ra một dòng chảy cảm xúc của thế hệ người Việt Nam đang sống trong thời điểm đặc biệt của đất nước.

Khán giả khen ngợi giọng hát live "như nuốt đĩa" của Hương Tràm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cao trào của tiết mục được đẩy lên ở đoạn cuối, khi nữ ca sĩ hô vang “Việt Nam! Việt Nam!”, tạo sự đồng điệu giữa nghệ sĩ và người xem, khép lại bài hát trong không khí trang nghiêm, hào hùng, nhận những tràng vỗ tay của khán giả.

Video màn trình diễn của Hương Tràm hút hàng chục ngàn lượt xem và nhiều bình luận. Người hâm mộ nhận xét, nữ ca sĩ có nhiều thế mạnh, sự phù hợp khi thể hiện những ca khúc tôn vinh tinh thần dân tộc, bản sắc văn hóa tại các sự kiện nghệ thuật chính luận trang trọng.